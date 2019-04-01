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Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 г. составили почти 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины. Это в 95 раз больше по сравнению с его доходом за 2017 г.

Зарплата украинского президента осталась прежней – 336 000 гривен. Основную часть доходов Порошенко составили дивиденды от инвестиционного банка Rothschild Trust Schweiz AG – 1,105 млрд гривен, а также от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал» – почти 400 млн гривен. Кроме того, в 2018 г. он получил проценты от Международного инвестиционного банка в размере 20,9 млн гривен, перевод от жены Марины Порошенко на 391 000 гривен, 777 000 гривен от продажи недвижимости, а также 28,8 млн гривен прибыли от облигаций.

В 2017 г. доход Порошенко составил 16,3 млн гривен. Из них 15,8 млн гривен – это проценты по депозитам.

Порошенко 31 марта принял участие в выборах президента Украины. После обработки половины бюллетеней он набрал 16,63% голосов избирателей. Его опережает шоумен Владимир Зеленский с 30,2% голосов.