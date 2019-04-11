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Белоруссия заявила о необходимости временно закрыть нефтепровод из России

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что транспортировку по некоторым участкам нефтепровода «Дружба» придется ограничить или временно остановить для ремонта, передает белорусское государственное агентство «БелТА». По этому нефтепроводу Россия поставляет топливо в Польшу, Германию, Венгрию и другие западные страны.

Петришенко отметил, что нефтепровод необходимо было закрыть на ремонтные работы еще полтора года назад. Однако было принято решение не подводить российских партнеров и проводить ремонт в процессе функционирования трубопровода. Сейчас, по словам вице-премьера Белоруссии, это невозможно «в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики».

Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго рассказал «Интерфаксу» о планах провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода. Он подчеркнул, что компания предпримет максимум усилий для предотвращения остановки транзита и выполнит обязательства по транзиту 50 млн т нефти в 2019 г.

«Транснефть» в течение последних нескольких лет проводила диагностику двух веток нефтепровода «Дружба» и признала их состояние удовлетворительным, сказал агентству представитель компании Игорь Демин. Он добавил, что в случае необходимости «Транснефть» готова помочь в ликвидации выявленных дефектов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки». Он напомнил, что год назад специалисты доложили об аварийном состоянии нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, идущих через Белоруссию, но они решили их не закрывать, потому что это могло нанести ущерб России. Лукашенко поручил поставить нефтепроводы на ремонт, если это необходимо.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль с пониманием относится к эмоциональным репликам Лукашенко, но является сторонником более подходящей для союзнических отношений тональности дискуссии. При этом Песков затруднился прокомментировать высказывание белорусского президента о перекрытии нефтепровода.