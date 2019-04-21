ЦИК Украины начал публиковать результаты выборов президента
Шоумен Владимир Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов президента Украины, следует из данных ЦИК по итогам обработки 1,08% протоколов. Он набрал 70,36% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 27,29%.
На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Избирательные участки закрылись в 20.00 По данным «Национального экзитпола», Зеленский набрал 73,2% голосов, Порошенко – 25,3%.
Порошенко признал поражение. Он сказал, что не уйдет из политики, и будет защищать курс на членство страны в Евросоюзе и НАТО, режим санкций в отношении России, украинскую православную церковь и банковскую систему Украины.
Зеленский тоже выступил с речью в своем штабе сразу после окончания голосования. Он поблагодарил всех и пообещал украинцам, что никогда их не подведет.