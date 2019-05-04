Политика

Новости

Порошенко назвал преимущества украинского паспорта перед российским

Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге влиятельности, опередив российский, написал в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко. Он уточнил, что с украинским паспортом можно свободно посетить большее число стран, чем с российским.

«Горжусь тем, что мы укрепили статус украинского гражданства», – отметил украинский президент.

Порошенко сослался на международный рейтинг Passport Index 2019. Этот рейтинг опирается на данные о количестве стран, которые может посетить гражданин государства без визы. Согласно Passport Index 2019, украинцы могут без оформления визы посетить 133 страны, тогда как россияне – лишь 117. В числе стран, которые дополнительно могут посетить украинцы, – Швеция, Швейцария, Португалия, Польша, Норвегия, Нидерланды и другие европейские государства. Украина и Евросоюз договорились о безвизовом режиме в мае 2017 г.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процесс получения гражданства в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. «РИА Новости» 3 мая сообщило об очереди из желающих получить российский паспорт в первый день приема заявок в Донецке.