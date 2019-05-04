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Трамп после звонка Путину оценил потенциал отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который произошел накануне, 3 мая. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

«Есть потрясающий потенциал для хороших или даже отличных отношений с Россией, несмотря на все то, что вы читаете и видите в новостях от фейковых СМИ», – отметил Трамп. Он подчеркнул, что ранее эти же СМИ вводили зрителей и читателей в заблуждение «по теме «сговора с Россией».

«Мир может быть лучше и безопаснее. Это прекрасно», – заключил американский лидер.

Белый дом сообщил о первом за долгое время телефонном разговоре между Трампом и Путиным 3 мая. Позже Кремль подтвердил эту информацию, уточнив, что продлившийся более часа разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Стороны обсудили возможное новое ядерное соглашение между США, Россией и Китаем, ситуацию в КНДР и Венесуэле, а также итоги расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.