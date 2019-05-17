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Кремль отказался считать вмешательством предложение Путина об опросе в Екатеринбурге

Предложение президента Владимира Путина провести опрос по теме строительства храма в Екатеринбурге, вызвавшего протесты, не было вмешательством в дела местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент не вмешивался. Президента спросили журналисты, и президент рассказал о своем [видении]. Президент же вчера [16 мая] встречался с журналистами региональными, они ему задали вопрос. Президент не вмешивался инициативно», – подчеркнул он.

По его словам, Кремль не считает работу региональных и местных властей в Свердловской области неэффективной из-за того, что они назначили опрос только после высказывания Путина. «Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями до заявления президента. Просто президент более четко сформулировал, и в данном случае региональная власть прислушалась, в том числе, к мнению главы государства, которое было высказано. Но говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверно», – отметил Песков.

Путин предложил провести опрос по теме строительства храма 16 мая. «Есть простой способ: провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству», – сказал он. По его словам, он услышал о проблеме только 15 мая и «не понял, что там происходит». «Это ваша чисто региональная история», – подчеркнул президент. После этого власти Екатеринбурга объявили, что готовы провести опрос. «Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», – подчеркнула заместитель мэра города Екатерина Куземка. Мэр города Александр Высокинский в свою очередь пообещал, что строительство храма будет приостановлено до конца проведения опроса.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили протесты. Акцию проводили жители, которые выступали против строительства храма на месте сквера. Инициативная группа противников строительства предлагала провести референдум, но власти ей отказали. Сотрудники Росгвардии только 15 мая задержали, по разным оценкам, от 33 до 68 протестующих. Песков назвал действия сотрудников силовых ведомств по разгону протестной акции оправданными, поскольку они являлись реакцией на провокацию.

Решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра было принято в сентябре 2018 г. Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, учредителями которого являются владелец РМК Игорь Алтушкин, совладелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

Как прошла акция «Включи свет», организованная противниками храма в Екатеринбурге