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Кремль отказался считать вмешательством предложение Путина об опросе в Екатеринбурге

Ведомости
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Предложение президента Владимира Путина провести опрос по теме строительства храма в Екатеринбурге, вызвавшего протесты, не было вмешательством в дела местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент не вмешивался. Президента спросили журналисты, и президент рассказал о своем [видении]. Президент же вчера [16 мая] встречался с журналистами региональными, они ему задали вопрос. Президент не вмешивался инициативно», – подчеркнул он.

По его словам, Кремль не считает работу региональных и местных властей в Свердловской области неэффективной из-за того, что они назначили опрос только после высказывания Путина. «Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями до заявления президента. Просто президент более четко сформулировал, и в данном случае региональная власть прислушалась, в том числе, к мнению главы государства, которое было высказано. Но говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверно», – отметил Песков.

Путин предложил провести опрос по теме строительства храма 16 мая. «Есть простой способ: провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству», – сказал он. По его словам, он услышал о проблеме только 15 мая и «не понял, что там происходит». «Это ваша чисто региональная история», – подчеркнул президент. После этого власти Екатеринбурга объявили, что готовы провести опрос. «Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», – подчеркнула заместитель мэра города Екатерина Куземка. Мэр города Александр Высокинский в свою очередь пообещал, что строительство храма будет приостановлено до конца проведения опроса.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили протесты. Акцию проводили жители, которые выступали против строительства храма на месте сквера. Инициативная группа противников строительства предлагала провести референдум, но власти ей отказали. Сотрудники Росгвардии только 15 мая задержали, по разным оценкам, от 33 до 68 протестующих. Песков назвал действия сотрудников силовых ведомств по разгону протестной акции оправданными, поскольку они являлись реакцией на провокацию.

Решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра было принято в сентябре 2018 г. Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, учредителями которого являются владелец РМК Игорь Алтушкин, совладелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

Как прошла акция «Включи свет», организованная противниками храма в Екатеринбурге

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Бизнес
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Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

Ведомости
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«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes. На втором и третьем местах рейтинга издания – Сбербанк и «Газпром», выплатившие топ-менеджерам суммарно 4,4 млрд руб. и 4,3 млрд руб. соответственно.

В общей сложности 25 крупнейших российских компаний потратили на выплаты своему руководству 54,5 млрд руб., отмечает издание. Наиболее щедрыми оказались нефтегазовые компании. Их в рейтинге всего семь: «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», «Газпром нефть», «Лукойл», «Русснефть» и «Татнефть». Суммарно эти компании выплатили топ-менеджменту почти 17,3 млрд руб.

В список также попала компания Аркадия Ротенберга «Мостотрест», заняв 8-е место с суммой 2,5 млрд руб. В компании не стали комментировать структуру выплат и количество получивших их менеджеров. Согласно квартальной отчетности «Мостотреста», на выплаты совету директоров в 2018 г. было потрачено только 91,9 млн руб. По мнению Forbes, такая разница объясняется тем, что в отчетности по МСФО, где указана цифра в 2,5 млрд руб., учитываются также выплаты руководству дочерних и аффилированных структур. Помимо этого к ключевому управленческому персоналу компания могла отнести не только совет директоров и правление, но и несколько десятков человек из топ-менеджеров более низшего звена, поясняет Forbes.

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Трамп предложил отменить лотерею грин-карт

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп представил план новой иммиграционной реформы, предусматривающий отмену розыгрыша лотереи грин-карт. Ежегодно правительство США проводит лотерею для поощрения миграции из стран, иммигранты из которых почти не представлены в США. Участие в лотерее бесплатно, победители выбираются случайно и получают вид на жительство с возможностью трудоустройства.

Команда Трампа изучила миграционные системы развитых стран и выяснила, что 12% мигрантов переехали в США в связи с трудоустройством и особыми навыками. Для Канады доля таких мигрантов составляет 63%, для Новой Зеландии – 57%, для Австралии – 68% и для Японии – 52% .

Иммиграционная реформа Трампа ставит целью привлечение в США специалистов с высокой квалификацией. Для их выявления предлагается ввести систему отбора на основе баллов, аналогичную той, которая используется в Канаде и других странах. Предпочтение будет отдаваться молодым специалистам, имеющим востребованные навыки, предложения о работе или планы по созданию своего бизнеса, который позволит увеличить число рабочих мест для американцев.

«В случае принятия наш план станет гордостью Америки и предметом зависти всего современного мира», – заявил Трамп в своем обращении.

Ранее Трамп неоднократно говорил о необходимости изменить подход США к миграции. В 2017 г. он даже предлагал полностью прекратить выдачу грин-карт после того, как выяснилось, что теракт на Манхэттене совершил как раз мигрант, выигравший вид на жительство в лотерею. Тогда выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов въехал в толпу на автомобиле.

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Бизнес
Новости

Казахстан потребует компенсацию от «Транснефти» за загрязненную нефть

Ведомости
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Казахстан собирается потребовать от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию за загрязненную при транзите через Россию нефть, передает Reuters со ссылкой на заявление вице-министра энергетики Казахстана Асета Магауова. «Учитывая, что мы сдавали кондиционную нефть, а получили от «Транснефти» (в порту Усть-Луга – «Ведомости») некондиционную нефть, договором предусмотрено, что должна быть компенсация со стороны «Транснефти», – уточнил Магауов. По его словам, сейчас переговоры о компенсации с российской стороной ведет «Казтрансойл», но окончательного решения пока нет. «Сначала компании, которые продали нефть, они переговорят с покупателями о размере скидки, и потом это все будет консолидировано, и «Казтрансойл» проведет отдельно переговоры с «Транснефтью», – сообщил вице-министр.

Магауов отметил, что из Усть-Луги в начале мая было отгружено около 600 000 т загрязненной нефти, а с 10 по 15 мая 200 000 т уже чистой нефти. Как отмечает Reuters, поставки нефти из Казахстана через Усть-Лугу в прошлом году составили около 12% от общего объема экспорта Казахстана (72,5 млн т). «Транснефть» не смогла оперативно прокомментировать заявление Магауова.

В четверг, 16 мая, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Траснефть» компенсирует ущерб от загрязненной нефти тем, кто докажет реальные убытки.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поступлении по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Позже «Транснефть» заявила, что вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти. По данному факту было возбуждено уголовное дело, суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий сторонних лиц приблизительно в $100 млн.

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Бизнес
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AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Ведомости
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group договорился о сотрудничестве с AliExpress, рассказал гендиректор сети магазинов у дома «Пятерочка» (входит в X5) Сергей Гончаров. Теперь товары с китайского маркетплейса можно будет получать в постаматах и пунктах выдачи заказов в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Соглашение было подписано между «Х5 омни» – подразделением Х5, развивающим новые почтовые сервисы в торговых сетях ритейлера, и «дочкой» Alibaba Group – Cainiao. Доставка будет осуществляться через технологическую платформу почтовым сервисом «Х5 омни» с использованием логистики Х5.

Доставка первых тестовых отправлений планируется в июне 2019 г. В настоящее время завершается IT-интеграция, отметил Гончаров. По его словам, компания планирует сотрудничать и с другими российскими и зарубежными маркетплейсами.

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Умер архитектор стеклянной пирамиды Лувра

Ведомости
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Американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй (иногда его имя переводят как Йео Мин Пей – прим. «Ведомостей») скончался в возрасте 102 лет, сообщает BBC. По информации газеты The New York Times, архитектор умер в ночь со среды на четверг в Нью-Йорке. Об этом изданию рассказал его сын.

Архитектор родился в 1917 г. в административном центре Гуанчжоу на юге Китая, в 1935 г. он переехал в США. В Штатах он сначала окончил Массачусетский технологический институт, а после – Высшую школу дизайна при Гарвардском университете. В 1983 г. Бэй Юймин стал лауреатом Притцкеровской премии, считающейся самой престижной премией в области архитектуры.

Архитектор также известен тем, что по его проекту была создана стеклянная 20-метровая пирамида для музея Лувр в Париже. Архитектор также является автором проектов Национальной галереи искусства в Вашингтоне, башни банка JPMorgan Chase в Хьюстоне и многих других строений.

Финансы
Новости

Стоимость нефти поднялась до максимума с начала апреля

Ведомости
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Цены на нефть марок Brent и WTI достигли максимальных значений с начала апреля. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 8:30 мск подорожали на 0,29% до $72,83 за баррель. К этому времени стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на 0,4% и составляла $63,12 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, с начала текущей недели WTI подорожала на 2%, Brent – более чем на 3%. Рост цен связан с возрастающей напряженностью на Ближнем Востоке и торговой войной между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем, пишет агентство.

Саудовская Аравия 16 мая обвинила власти Ирана в нападении на топливные насосные станции. Нападения на нефтяные танкеры и насосные станции показали, насколько разрушительной может быть война на Ближнем Востоке, пишет агентство. Сокращение поставок со стороны стран – членов ОПЕК и ее союзников ранее было основным фактором сдерживания цен. Теперь этот механизм отошел на второй план. Заседание стран – членов ОПЕК, которое состоится в ближайшие выходные, вряд ли окажет сильное влияние на рынок, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Технологии
Новости

SpaceX второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками

Ведомости
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SpaceX второй раз отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с 60 интернет-спутниками для проекта Starlink, сообщается на сайте компании.

В SpaceX рассказали, что планируют обновить программное обеспечение спутников и повторно все проверить. Следующая попытка запуска ракеты пройдет через неделю.

Первоначально SpaceX планировала осуществить запуск утром в четверг, 16 мая, по московскому времени. Он был перенесен на утро 17 мая из-за сильного ветра. Ранее основатель SpaceX Илон Маск писал в Twitter, что в первой миссии многое может пойти не так.

SpaceX планирует в рамках проекта Starlink запустить более чем 11 000 спутников для создания глобальной сети. В декабре The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что компания привлекла $500 млн инвестиций на этот проект.

SpaceX запустила спутник для обеспечения WiFi на борту самолетов

Экономика
Новости

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп с 17 мая отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив страну из списка развивающихся, сообщила пресс-служба Белого дома.

Это решение было принято с учетом уровня экономического развития Турции, отмечается в сообщении. Президент уведомил конгресс США и Турцию о своем решении 4 марта.

В то же время Трамп вдвое снизил пошлины на импорт стали из Турции — до 25%. Они были повышены до 50% в августе прошлого года. В 2018 г. импорт стали в США упал на 12% по сравнению с предыдущим годом, из Турции — на 48%, отмечает Белый дом. В связи с этими улучшениями президент посчитал целесообразным отменить повышенные тарифы для Турции.

В начале марта власти США заявляли, что Индия и Турция могут быть выведены из-под действия американской программы Общей системы преференций для развивающихся стран. Она предусматривает беспошлинный ввоз некоторых товаров в США.

Финансы
Новости

Экс-председателя правления Мострансбанка приговорили к шести годам колонии

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам колонии и штрафу в 1 млн руб. Сергея Захарикова – бывшего председателя правления Мострансбанка, лишенного лицензии в мае 2016 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела и приговора.

Захарикова признали виновным в хищении у банка 2,2 млрд руб. Кроме того, три года колонии получила начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова. В январе к такому же сроку был приговорен начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.

Все трое полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, отмечает «Коммерсантъ». Суд по иску АСВ обязал их солидарно возместить нанесенный ущерб в размере 2,2 млрд руб.

Захариков был задержан в ноябре 2015 г. по обвинению в незаконной банковской деятельности, в частности, ему вменялось обналичивание 4 млрд руб. В марте 2017 г. по этому делу его приговорили к трем годам лишения свободы.

Политика
Новости

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Ведомости
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Россия примет ответные меры на новые санкции США, введенные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.

Действия США – это попытка навязать односторонние принудительные меры, которые противоречат международному праву и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами, считают в посольстве. Санкции против «Терека» отражают намерение США осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом или опасения страны по поводу того, что отряд может действовать в Арктике.

Россия стремится сотрудничать с США в долгосрочной перспективе, отмечается в заявлении. При этом принятые американской стороной меры противоречат позитивному настрою переговоров в Сочи, добавили в посольстве.

Накануне вечером США ввели санкции по закону Магнитского в отношении россиян Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Абузайда Висмурадова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек». Геремеев – заместитель руководителя чеченского батальона «Север», Карлов – начальник отдела СК МВД, который должен был курировать следствие и рассматривать жалобы по делу Магнитского, Коссиев возглавлял исправительную колонию № 7 в Карелии, Трикуля – следователь, отказавшаяся возбуждать дело о преследовании лиц, причастных к гибели Сергея Магнитского, а Висмурадов возглавляет отряд «Терек».

Политика
Новости

Суд отправил под стражу Челси Мэннинг за отказ сотрудничать по делу WikiLeaks

Ведомости
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Суд в США повторно отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг просит считать его женщиной и называть Челси – прим. «Ведомостей») за отказ давать показания по делу организации, сообщает NBC.

Кроме того, на Мэннинг будет наложен штраф в размере $500 в день, если она не выполнит требования в течение месяца, и $1000 после двух месяцев. В суде Мэннинг заявила, что «предпочтет умереть с голоду, чем изменить свою позицию».

В марте Мэннинг уже отказывалась давать показания по делу WikiLeaks, после чего ее отправили под стражу. Неделю назад Мэннинг вышла на свободу.

В 2013 г. Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу секретной информации проекту WikiLeaks. Однако два года назад она была освобождена из военной тюрьмы в Канзасе после того, как бывший президент США Барак Обама принял решение о ее помиловании.

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