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Столтенберг объявил о смене стратегии НАТО в ответ на угрозу со стороны России

Впервые за несколько последних десятилетий НАТО сменит свою военную стратеги, сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью изданию Welt am Sonntag. «Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса», — заявил Столтенберг.

Генсек объяснил этот шаг необходимостью реагировать на «ядерную угрозу» со стороны России, которая, по его мнению, в последнее время растет. Начиная с 2014 г., на востоке и юге Европы формируется «новая ситуация в сфере безопасности», возникают дополнительные вызовы, пояснил Столтенберг. По его словам, в новой стратегии НАТО речь идет о том, чтобы в полной мере демонстрировать обороноспособность альянса и иметь возможность обеспечивать стабильность.

Столтенберг добавил, что сила НАТО заключается именно с том, чтобы «быть в состоянии измениться при необходимости».

В апреле российское Министерство иностранных дел заявило о полном прекращении сотрудничества России и НАТО. Москва неоднократно ранее критиковала действия альянса, в частности, из-за его расширения на восток. Столтенберг в свою очередь несколько раз обвинял Россию в «запугивании соседей».

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