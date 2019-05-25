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Столтенберг объявил о смене стратегии НАТО в ответ на угрозу со стороны России

Ведомости
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Впервые за несколько последних десятилетий НАТО сменит свою военную стратеги, сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью изданию Welt am Sonntag. «Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса», — заявил Столтенберг.  

Генсек объяснил этот шаг необходимостью реагировать на «ядерную угрозу» со стороны России, которая, по его мнению, в последнее время растет. Начиная с 2014 г., на востоке и юге Европы формируется «новая ситуация в сфере безопасности», возникают дополнительные вызовы, пояснил Столтенберг. По его словам, в новой стратегии НАТО речь идет о том, чтобы в полной мере демонстрировать обороноспособность альянса и иметь возможность обеспечивать стабильность. 

Столтенберг добавил, что сила НАТО заключается именно с том, чтобы «быть в состоянии измениться при необходимости». 

В апреле российское Министерство иностранных дел заявило о полном прекращении сотрудничества России и НАТО. Москва неоднократно ранее критиковала действия альянса, в частности, из-за его расширения на восток. Столтенберг в свою очередь несколько раз обвинял Россию в «запугивании соседей».

У каких стран есть ядерное оружие

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Новосибирские инженеры переделают спорткар Marussia в электромобиль

Ведомости
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Инженеры Новосибирского государственного технического университета планируют совместно с конструкторским бюро «Спектр» разработать электромобиль на основе отечественного спорткара Marussia, сообщается на сайте вуза. Реализация проекта займет около полутора лет.

Как отмечается в сообщении, в ходе работ двигатель внутреннего сгорания заменят на мощный энергоэффективный электродвигатель, будут установлены литий-ионные батареи, а также синтезирована система управления.

Техническую поддержку при создании нового электромобиля будет оказывать компания Vip-Service, занимающаяся сервисным обслуживанием и тюнингом автомобилей, говорится в сообщении. Эта фирма с 2011 по 2014 г. была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.

Компания Marussia Motors, специализирующаяся на выпуске суперкаров, была основана шоуменом Николаем Фоменко в 2007 г. Были спроектированы и построены прототипы нескольких моделей. В 2014 г. компания прекратила свое существование в связи с нехваткой денег, так не выпустив ни одного серийного автомобиля.

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Умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн

Ведомости
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Американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн умер на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе. «Мы со скорбью сообщаем о кончине нобелевского лауреата, корифея по многим направлениям Марри Гелла-Манна. Ты многих вдохновлял, Марри. Тебя будет не хватать», – говорится на странице вуза в Twitter.

Как отмечается в сообщении, Гелл-Манн был одним из величайших физиков XX в., первооткрывателем, сооснователем Института Санта-Фе.

Ученый получил Нобелевскую премию в 1969 г. Нобелевский комитет отметил его за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий.

Гелл-Манн разработал классификацию сильновзаимодействующих частиц – адронов, а также предположил, что они должны состоять из более фундаментальных частиц. Он назвал их «кварками», позаимствовав это слово из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану». Позже существование кварков было подтверждено многочисленными исследованиями.

Технологии
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Победителями шестого сезона «Голос.Дети» стали все финалисты

Ведомости
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Победителями шестого сезона шоу «Голос.Дети» стали все финалисты проекта. Об этом объявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в конце специального выпуска. Победителями названы Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

В середине мая «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона шоу «Голос.Дети». Это произошло после проверки, которая выявила накрутку голосов в пользу одной из участниц – Микеллы Абрамовой.

Микелла отказалась принимать участие в спецвыпуске, сообщил в начале эфира ведущий Дмитрий Нагиев, отметив, что организаторы «Голоса» приглашали всех финалистов. «Мы вернулись, потому что последние несколько недель стали испытанием для нас. Так сложились обстоятельства, которые заставили нас отменить результаты», – пояснил Нагиев, отметив, что, несмотря на это, «Голос.Дети» остается большой и дружной семьей.

Эрнст в конце спецвыпуска прокомментировал расследование, которое проводилось после победы Абрамовой в финале. Он отметил, что каждый из зрителей имел право реагировать на это как угодно и чувствовать себя обманутым. По словам Эрнста, «Первый канал» не знает, кто и с какой целью оказывал давление на голосование. «Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку, что вы не должны становиться объектом манипуляций взрослых», – добавил он, выразив сожаление в связи с тем, что Микелла не приехала на спецвыпуск.

Финал шестого сезона «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу тогда одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей. Однако после победы Микеллы «Первый канал» сообщил, что проверит результаты голосования, поскольку в них были замечены «некоторые аномальности».

К проверке была привлечена компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий. В середине мая она обнародовала промежуточные результаты, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу дочери Алсу. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты.

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Политика
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ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Ведомости
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, где респондентам задавался вопрос, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов. В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов, в первую неделю января 33,4% респондентов заявляли о доверии президенту России, на прошлой неделе таких респондентов было 33,1%.

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г., после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов.

При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику. На втором месте в рейтинге доверия с 14,8% находится по-прежнему министр обороны Сергей Шойгу, на третьем – глава МИДа Сергей Лавров с 13%. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский получил 8,8% голосов, премьеру Дмитрию Медведеву доверяют 7,3%. У всей пятерки лидеров, кроме Лаврова, за прошедший месяц рейтинги доверия упали.

При этом одобряют деятельность Путина, по данным ВЦИОМа, 65,8%.

Как в Москве прошла акция против повышения пенсионного возраста

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Дочь певицы Алсу не будет участвовать в спецвыпуске «Голос.Дети»

Ведомости
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Дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова – Микелла Абрамова, ставшая победителем шестого сезона «Голос.Дети» на «Первом канале», не будет принимать участие в спецвыпуске шоу.

«Мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова отказалась. Мы приняли ее решение», – сказал ведущий Дмитрий Нагиев во время открытия спецвыпуска. По его словам, последние несколько недель стали испытанием для участников «Голос.Дети». «Так сложились обстоятельства, которые заставили нас аннулировать результаты», – отметил ведущий, добавив, что, несмотря на это, «Голос.Дети» – это «большая дружная семья».

В середине мая «Первый канал» решил аннулировать результаты финала шестого сезона шоу из-за накрутки голосов. Специалисты Group-IB, к помощи которых ранее обратился телеканал, во время проверки результатов голосования обнаружили факт массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу одного из участников – Микеллы Абрамовой. Всего в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8000 sms-сообщений, пришли к выводу в Group-IB. По мнению экспертов, в одном из российских регионов активно использовались боты при голосовании.

Финал шестого сезона прошел 26 апреля. Абрамова, набравшая 56,5% голосов телезрителей, была признана победителем шоу. Уже на следующий день «Первый канал» объявил о проверке из-за «некоторых аномальностей» при голосовании. Проект «Голос.Дети» – это адаптированная версия нидерландского шоу The Voice Kid. Шоу является одним из самых популярных на российском телевидении. По данным Mediascope, предпоследний выпуск шестого сезона посмотрели 14,2% взрослых зрителей.

Супруг Алсу Ян Абрамов – единоличный владелец занимающегося производством инструментов ООО «Ай эм си Станкоинструментальный завод» и совладелец производителя боеприпасов ООО «Нот», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Бизнесмен также имеет доли в управляющих недвижимостью ЗАО «Ричленд-плаза», а также в ЗАО «Тат-плаза», основная деятельность которого – предоставление займов.

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Политика
Новости

Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть

Ведомости
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в прошлом году заработал более 11,5 млн руб., что на 5 млн руб. меньше, чем в 2017 г. Таковы данные декларации о доходах, опубликованной на сайте ведомства.

Согласно документу, доход Бастрыкина в прошлом году составил 11,57 млн руб., годом ранее председатель СКР заработал 16,5 млн руб. Доход супруги Бастрыкина составил около 6,9 млн руб., в 2017 г. она заработала 4,6 млн руб. Супруги имеют двух несовершеннолетних детей. В собственности Бастрыкиных квартира площадью 224,4 кв. м, две дачи площадью 294,3 и 138,5 кв. м. Супруга Бастрыкина также владеет квартирой площадью 216 кв. м.

В 2016 г. Бастрыкин заработал 7,9 млн руб., в 2015 г. – 8,4 млн руб. Доход его супруги в эти годы составил около 4 млн и 3,8 млн руб. соответственно.

Самые «бедные» чиновники

Политика
Новости

США отправят 1500 военных на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США отправят 1500 военных на Ближний Восток из-за эскалации конфликта с Ираном, передает Reuters. По данным телеканала CNN, на Ближний Восток США отправляют также зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для «сдерживания иранских угроз».

Ранее ряд американских СМИ сообщили о том, что американские власти могут направить на Ближний Восток своих военных на случай нападения Ирана на американские силы в регионе или ускорения работы Тегерана над ядерным оружием. The New York Times писала о том, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн предложил отправить на Ближний Восток до 120 000 военнослужащих. Собеседники Associated Press говорили о 10 000 военных. По данным Reuters, в зону конфликта планировалось отправить 5000 солдат.

Ранее Трамп предостерег Тегеран от вмешательства в интересы США. Иран встретит «великую силу», если нанесет удар по объектам США на Ближнем Востоке, говорил американский президент. Для защиты своих интересов США уже направили на Ближний Восток авианосец «Авраам Линкольн» и ядерные бомбардировщики.

Иран официально прекратил выполнять ряд обязательств по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 г. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы.

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Политика
Новости

В центре Лиона произошел взрыв

Ведомости
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В центре французского города Лион около 17.40 произошел взрыв, пишет Le Parisien. По информации издания, взорвалась коробка на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала. Источник газеты в полиции рассказал, что ранения получили по меньшей мере 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Полиция пока не решила, является ли взрыв терактом. «Был дым, и люди были покрыты белой пылью», – рассказал очевидец.

По данным источника BFMTV, пострадавших семеро, в том числе один ребенок. Взорвавшаяся коробка была начинена болтами, сообщил телеканал. Место происшествия оцеплено.

Позже местная префектура уточнила число пострадавших – легкие ранения получили 8 человек. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура города начала расследование по статье «попытка преднамеренного убийства». По информации Le Parisien, расследование дела поручено судебной полиции Лиона, а не подразделению по борьбе с терроризмом.

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Бизнес
Новости

Сбербанк планирует продать Антипинский НПЗ

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Антипинского НПЗ, сообщил журналистам в пятницу глава Сбербанка Герман Греф, передает Reuters. По его словам, банк намерен продать актив той компании, «которая имеет опыт в ведении этого бизнеса». «Интересанты у нас есть, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на структурированные сделки», – отметил Греф.

Собеседник «Ведомостей», близкий к банку, говорит, что вопрос может быть решен до июля.

17 апреля Сбербанк получил 100% в кипрской структуре, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, а уже через три недели руководство предприятия подало иск в суд о признании Антипинского НПЗ банкротом. Директор предприятия Максим Андриасов, по данным представителя предыдущего владельца Антипинского НПЗ – New Stream, был назначен при согласовании со Сбербанком. Представитель банка это не подтверждает.

Общая задолженность перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд, говорят три собеседника «Ведомостей», близкие к предприятию.

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Политика
Новости

Нидерланды не поддержали евроскептиков на выборах в Европарламент

Ведомости
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Нидерланды и Великобритания первыми проголосовали в четверг на выборах в Европарламент. Несмотря на опасения, что многие избиратели в европейских странах поддержат ультраправые партии, в Нидерландах этого не произошло, сообщает агентство Reuters. Поддерживающие Евросоюз традиционные центристские партии набрали 70%, на 3 процентных пункта больше, чем на предыдущих выборах в 2014 г., показал опрос Ipsos на выходах с избирательных участков. Наибольшее число голосов получила Трудовая партия (18%), которую возглавляет Франс Тиммерманс, заместитель председателя Еврокомиссии.

Тиммерманс также является главным кандидатом от европейских левоцентристов на пост председателя ЕК – на смену занимающему его сейчас Жан-Клоду Юнкеру.

Ультраправые партии набрали 19%, на 1 п. п. меньше, чем на выборах 2014 г., согласно экзитполу Ipsos (его погрешность – 2%), в том числе антииммигрантская Партия свободы Герта Вилдерса – 4%, что стало ее худшим результатом с момента образования в 2006 г. Явка оказалась самой высокой за три десятилетия – 41% (пять лет назад – 37%).

Крупные европейские и транснациональные американские компании в Европе накануне выборов призывали своих сотрудников принять участие в голосовании. «Люди, выступающие против Европы, встают и идут голосовать, – говорил Пьер Гаттаз, президент BusinessEurope – ассоциации европейских торговых палат. – А люди, выступающие за Европу, наверное, отправляются на пикник».

По некоторым прогнозам, делавшимся накануне выборов, правые популисты могут получить до 25% мест в Европарламенте.

В Ирландии и Чехии голосование проходит в пятницу, в остальных 24 странах ЕС – в воскресенье.

Технологии
Новости

Вице-премьер Акимов не увидел рисков для пользователей Huawei в России

Ведомости
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Вице-премьер Максим Акимов не увидел рисков для российских пользователей продукции Huawei из-за разрыва сотрудничества китайской технологической компании и американской Google. «Я не думаю, что здесь для пользователей и для потребителей существуют какие-то риски, в том числе и для российских потребителей. Я думаю, что здесь все будет устойчиво», – передает ТАСС.

По мнению Акимова, разрыв отношений Google и Huawei могут стать проявлением «технологической войны между США и государствами ядра западного мира с Китаем», который стремительно наращивает свое технологическое могущество. По его мнению, сложные отношения между двумя странами могут негативно сказаться на темпах мирового экономического роста и российской экономике.

16 мая Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой черный список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Однако спустя пять дней американское ведомство выдало Huawei временную лицензию на ведение бизнеса.

Материнская компания Google – Alphabet Inc. – приостановила сотрудничество с Huawei, выполняя предписания американского правительства. Ее примеру последовали и другие крупнейшие американские корпорации, среди которых Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Cотрудничество с китайской компанией может прекратить и Microsoft, писал Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

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