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Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму. Федермессер баллотировалась в одном округе с Соболь.

«Спасибо Анне Константиновне Федермессер за то, что не стала играть в грязную игру мэрии», – написала Соболь в Twitter. Она также пообещала оказывать необходимую помощь фонду «Вера», если станет депутатом Мосгордумы.

О том, что Федермессер пойдет на выборы в одном округе с Соболь, стало известно в мае. В том же 43-м округе, который включает Пресненский район столицы, Арбат и Хамовники, баллотируется член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин. Основатель ФБК Алексей Навальный просил Федермессер отказаться от участия в выборах в этом округе.

В субботу, 15 июня, учредитель фонда «Вера» объявила, что сняла свою кандидатуру с выборов. Свое решение она объяснила тем, что не была готова к такому количеству лжи и грязи в свой адрес и не хочет больше участвовать в противостоянии Навальный (Соболь) – Федермессер.