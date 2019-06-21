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Политика
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Депутат Госдумы рассказал подробности о конфликте в парламенте Грузии

Ведомости
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, потому что его пригласили занять это место. Об этом Гаврилов рассказал «Коммерсанту».

По протоколу это место отводится председательствующему Генассамблеи, которым и является Гаврилов. По словам депутата, на таком же почетном месте он заседал в национальном парламенте Греции и Ливана, и никогда не было никаких проблем.

Гаврилов также заявил, что никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии и в любой другой стране. «Это ложь и провокация. И мне очень печально, что грузинские СМИ подхватили ее. Кстати, наши депутаты видели, как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка», — добавил он.

В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

В ходе митинга между его участниками и полицейскими происходили столкновения. Сотрудники полиции применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. В результате пострадали более 50 человек.

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Технологии
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Apple отзовет часть 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с батареями

Ведомости
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Apple отзывает некоторые 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, потому что их аккумуляторы могут перегреваться и создавать угрозу безопасности, сообщается на сайте компании.

Это касается устройств, которые продавались преимущественно с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Никакие другие ноутбуки Mac не подлежат отзыву.

Компания не уточняет, сколько MacBook Pro будет отозвано. Проверить, попадает ли ноутбук под программу, можно на сайте Apple по серийному номеру. Компания просит не использовать такие ноутбуки и предлагает бесплатно заменить в них батарею.

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Политика
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ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

Ведомости
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Европейский совет готов рассмотреть вопрос о том, чтобы не признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран-членов ЕС.

Выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нарушает минские соглашения, считают в ЕС. Европейский совет призвал срочно возобновить переговоры для выполнения условий соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами конфликта.

В конце апреля президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Он заявил, что не хочет создавать этим решением проблемы для Украины, но ситуация с правами человека в ДНР и ЛНР переходит границы.

В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Всего заявления на получение гражданства России направили 12 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Авто
Новости

Межведомственная комиссия одобрила пять специнвестконтрактов в автопроме

Ведомости
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Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) решила поддержать проекты компаний Volkswagen, GM-АвтоВАЗ, «Автотор», «ПСМА» и Volvo, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Volkswagen планирует реализовать проект по углублению локализации моделей автомобилей VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiak, Volkswagen Tiguan и Tarek. В частности, речь идет о локализации производства двигателей, коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.

«Автотор» в рамках специнвестконтракта планирует создать почти тысячу новых рабочих мест, а также произвести и реализовать продукции на сумму более 3 трлн руб. «ПСМА» займется производством двигателей. По итогам реализации проекта совокупная доля экспортных поставок в выручке компании может составить порядка 12%, отмечает Минпромторг.

GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряда Chevrolet-NIVA. Volvo займется локализацией производства грузовых автомобилей.

Новости СМИ2
Экономика
Новости

«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер

Ведомости
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Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка. Об этом РБК заявил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

В некоторых регионах уже были внедрены системы фотовидеофиксации, и невозможно определить, смогут ли они корректно взаимодействовать с теми, которые будет внедрять единый исполнитель, отмечает Костарев. Кроме того, по его мнению, более эффективно было бы проводить конкурентные закупки в этой сфере.

Правительство хочет сделать единственным исполнителем контрактов по фиксации нарушений правил дорожного движения ООО «ГЛОНАСС БДД» – дочернее предприятие «Ростеха» и «Глонасс», сообщил накануне «Коммерсантъ». Проект соответствующего постановления сейчас готовит Минкомсвязь.

В некоторых регионов власти уже заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты на установку и обслуживание дорожных Однако такая схема вызывает негативную реакцию водителей, которые считают, что частные компании зарабатывают на участниках движения.

Новости СМИ2
Политика
Новости

ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Ведомости
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Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.

По его словам, лидеры стран – членов ЕС приняли это решение единогласно. Причиной стала недостаточная реализация минских соглашений.

Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также товаров двойного назначения. Их действие заканчивалось 31 июля.

Ранее 20 июня ЕС на год продлил санкции в отношении России за присоединение Крыма. Союз занимает твердую позицию в вопросах целостности Украины и ее суверенитета и не признает присоединения полуострова к России, говорится в сообщении Европейского совета.

Политика
Новости

МВД Грузии призвало разойтись протестующих у здания парламента

Ведомости
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МВД Грузии призвало участников акции протеста покинуть территорию парламента. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Если протестующие не прекратят нарушение закона и не подчинятся требованиям полиции, к ним будут применены меры, пообещали в МВД.

Акция протеста возле здания парламента в Тбилиси началась вечером 20 июня. Несколько сотен протестующих бросали камни и бутылки в полицию, пытались силой ворваться в здание. Они требуют отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности.

Поводом для начала акции протеста стало участие российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в Межпарламентской ассамблее православия. Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. Члены оппозиционной парламентской фракции «Европейская Грузия» блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с Гавриловым. После этого сессия была сорвана, а делегация из России решила покинуть Тбилиси из-за угроз, поступивших в адрес делегатов.

Политика
Новости

В Грузии оппозиция начала штурм парламента

Ведомости
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Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента на проспекте Руставели и требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, передает телеканал «Рустави – 2». В эфире телеканала было показано, как митингующие участвуют в столкновении с сотрудниками полиции, пытающимися их сдержать. Несколько сотен протестующих бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечает «Интерфакс», несколько оппозиционных партий призвали своих сторонников собраться на митинг в знак протеста в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Отмечается, что протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. Сессия была сорвана, после этого делегация из РФ решила покинуть Тбилиси. Информации о пострадавших в результате столкновений пока не поступало.

Финансы
Новости

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Ведомости
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Суд принял решение о заключении под арест до 19 августа 2019 г. бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств из банка «Кредит-экспресс», передает «Интерфакс». Предприниматель был задержан накануне, его защита предлагала внести залог в размере 10 млн руб., но суд счел арест более подходящей мерой пресечения.

Следствие полагает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Как сообщали в СК, по делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им предъявили обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».

Сам Бойко-Великий отверг обвинения. Представитель агрохолдинга «Русское молоко», которым владеет бизнесмен, назвал дело заказным и связал его с общественной деятельностью и гражданской позицией предпринимателя.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ не планирует забирать под свой контроль «Уралсиб» после смерти Когана

Ведомости
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ЦБ думает о замене инвестора для санации «Уралсиба» в связи со смертью его основного владельца Владимира Когана, но не планирует забирать банк под свой контроль, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ уточнили, что этот вопрос может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Когана.

«Вопрос о передаче банка "Уралсиб" в ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора, подконтролен ЦБ) не рассматривается», – подчеркнула пресс-служба регулятора. Ранее представитель «Уралсиба» заявил «Ведомостям», что процедура финансового оздоровления банка будет продолжена по плану. «Изменений в оперативном управлении не планируется», – подчеркивал он.

Сегодня «Уралсиб» сообщил о смерти Когана, ему было 56 лет. Источники «Ведомостей» говорили в июне 2018 г., что Коган серьезно болен. Человек, близкий к ЦБ, два человека, знающие об этом от топ-менеджмента «Уралсиба», и контрагент банка уточняли, что весной того же года бизнесмен перенес инсульт. Несмотря на это, Коган остался в составе органов управления банка: в июле того же года он был переизбран председателем наблюдательного совета. «Интерфакс» уточняет, что сегодня должно было пройти годовое собрание акционеров «Уралсиба» и плановое заседание набсовета, на котором предполагалось избрать председателя совета.

Коган был выбран инвестором для санации «Уралсиба» в ноябре 2015 г. Тогда же он купил 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова «за символическую сумму». В 2015 г. Агентство по страхованию вкладов выделило на санацию «Уралсиба» заем на 67 млрд руб. на 10 лет по ставке 0,51% годовых, в 2017 г. банк получил еще один транш на 9,5 млрд руб. на тех же условиях. Кроме того, в 2015 г. банк получил 14 млрд руб. на 6 лет по ставке 6%. По этим займам банк заложил кредиты на 66,7 млрд руб., ценные бумаги на 11,5 млрд руб., здания стоимостью 5,7 млрд руб., договоры лизинга на 5,5 млрд руб. По итогам I квартала 2019 г. «Уралсиб» с активами 523 млрд руб. занимал 19-е место среди российских банков (данные «Интерфакс-ЦЭА»).

Выбор редактора
Технологии
Новости

Apple попросила Трампа не вводить пошлины на китайские товары

Ведомости
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Apple попросила администрацию американского президента Дональда Трампа не вводить дополнительные пошлины на товары из Китая, говорится в письме, которое корпорация адресовала главе Торгового представительства США Роберту Лайтхайзеру. От новых тарифов пострадает производство всех флагманских продуктов компании, включая iPhone, iPad, Mac, AirPods и AppleTV, а также аксессуары к ним. Вклад корпорации в экономику США снизится, предупреждает Apple.

В начале мая Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства тем, как продвигаются торговые переговоры с Пекином. Затем он поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины может попасть фактически весь импорт из Китая, а переговоры между сторонами с тех пор не возобновились. Окончательное решение о введении таких пошлин будет принято в конце июня, до саммита G20 в Осаке, ранее обещал Трамп.

По мнению Apple, из-за торговой войны с Китаем конкурентоспособность ее продукции на мировом рынке снизится, потому что китайские конкуренты не будут нести таких трат и окажутся в более выигрышном положении. Генеральный директор компании Тим Кук 14 июня уже встречался с Трампом, однако по итогам встречи сторонами не было сделано никаких заявлений, передавал CNBC.

Это не первое обращение представителей бизнеса к Трампу с просьбой не вводить новые пошлины на импорт из Китая. В конце мая 173 компании, включая Nike, Adidas, Converse, Asics, Clarks и другие производители одежды и обуви, подписали письмо президенту США, в котором предупредили о «катастрофических» последствиях новых пошлин для потребителей в США и экономики страны.

Политика
Новости

Собянин попросил полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей в Москве

Ведомости
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Мэр столицы Сергей Собянин написал в Twitter, что поддержал инициативу зампредседателя Общественной палаты города, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова об усилении мер безопасности в местах сбора подписей за кандидатов в Мосгордуму. «Переговорил с начальником ГУВД, чтобы обеспечили безопасность и спокойную работу сборщиков подписей», – отметил он.

Венедиктов направил руководству столичной полиции письмо, в котором просил проверить информацию о нападениях на сборщиков подписей в поддержку кандидатов и пресечь деятельность, которая мешает выдвинувшимся кандидатам собирать голоса в установленном законом порядке. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, депутаты будут избираться по 45 округам. Кандидатам нужно собрать до 6 июля в зависимости от округа от 4000 до 6000 подписей.

Ранее политики от оппозиции, намеревающиеся участвовать в выборах в Мосгордуму, жаловались на то, что от их имени собирают подписи фальшивые сборщики, которые никак не связаны со штабами кандидатов. С подобной проблемой в своих округах столкнулись политики Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, Юлия Галямина.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов говорил «Ведомостям», что не верит в фальшивых сборщиков, жалоб комиссия по этому поводу не получала.

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