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Депутат Госдумы рассказал подробности о конфликте в парламенте Грузии

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, потому что его пригласили занять это место. Об этом Гаврилов рассказал «Коммерсанту».

По протоколу это место отводится председательствующему Генассамблеи, которым и является Гаврилов. По словам депутата, на таком же почетном месте он заседал в национальном парламенте Греции и Ливана, и никогда не было никаких проблем.

Гаврилов также заявил, что никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии и в любой другой стране. «Это ложь и провокация. И мне очень печально, что грузинские СМИ подхватили ее. Кстати, наши депутаты видели, как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка», — добавил он.

В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

В ходе митинга между его участниками и полицейскими происходили столкновения. Сотрудники полиции применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. В результате пострадали более 50 человек.