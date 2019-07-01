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СМИ сообщили об увеличении числа погибших при наводнении в Иркутской области

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до семи человек. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести, среди них ребенок. По словам собеседников агентств, в больницах находятся 153 пострадавших.

В Иркутской области на прошлой неделе начались сильные паводки из-за дождей. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Наводнение затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено.

Вечером 29 июня Иркутскую область внепланово посетил президент России Владимир Путин. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил ему о пятерых погибших и двоих пропавших без вести в результате наводнения. Пострадали 353 человека, из них 32 ребенка. Почти 1200 человек были эвакуированы, большинство находятся в пунктах временного размещения.

Паводки в Иркутской области. Фотографии