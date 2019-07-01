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Песков отказался комментировать перестановки в силовых структурах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что ему пока не известно о назначении бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на должность замминистра обороны, о чем сообщили несколько СМИ. «Пока я никаких официальных бумаг или указа на этот счет не видел. Если бы он был подписан, мы бы тогда выпустили его. Пока же мы не выпускали ничего», – сказал Песков. Ранее министр обороны Сергей Шойгу на форуме «Армия-2019» отказался отвечать на этот вопрос, переадресовав его Евкурову.

Песков также не обладает информацией о том, что первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов подал в отставку. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил «Коммерсантъ» – по информации издания, это произошло после перераспределения служебных полномочий среди заместителей директора Росгвардии Виктора Золотова и попытки Меликова вступиться за увольняемого замдиректора ведомства Сергея Милейко.

По данным газеты, Меликов обладал «самыми широкими полномочиями по сравнению с остальными замами». Но согласно приказу директора Росгвардии в его ведении остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы».