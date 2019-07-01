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В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий наводнения в регионе.

Местонахождение еще девяти человек не установлено, добавил вице-премьер. Пострадал 751 житель региона, из них 153 госпитализированы.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на источники о гибели семерых человек в результате наводнения. По информации агентств, еще девять считаются пропавшими без вести.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено. 29 июня регион посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Паводки в Иркутской области. Фотографии