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Суд арестовал Навального на 10 суток за участие в марше в поддержку Голунова

Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток оппозиционного политика Алексея Навального за участие в марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Акция проходила 12 июня, в День России, в центре Москвы. Навального задержали на марше и составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Навальный свою вину не признал. «В качестве доказательств моего нарушения полицейские предоставляют рапорт, что я перекрывал улицу, по которой я даже не шел, и фотографии, на которых меня даже нет», — написал политик в Twitter. Он предположил, что у такого решения суда был «политический мотив».

Ранее Навальный заявлял о том, что ему вменяют организацию несогласованного шествия. Об этом он написал в Twitter после задержания. Тогда же он предположил, что его хотят изолировать на время, когда будут приниматься решения о допуске кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько сторонников Навального объявили о своем выдвижении, среди них – юрист ФБК Любовь Соболь.

В прошлом году Навальный был арестован за акцию «Забастовка избирателей» на 30 суток. Сразу после выхода из спецприемника его задержали, а после арестовали на 20 суток за другую акцию – против повышения пенсионного возраста.

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Акция не была согласована властями Москвы. По данным «ОВД-инфо», всего было задержано 549 человек.

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