«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне

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ЦИК заявил об административном давлении на избиркомы Петербурга

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в Следственный комитет (СКР) и Генпрокуратуру с просьбой взять под контроль изучение материалов, переданных в правоохранительные органы городской избирательной комиссией, рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Примерно в 10% комиссий были обнаружены «достаточно сильные отклонения от общепринятых норм и даже федеральных законов», отметил Булаев. По мнению Булаева, нарушающие закон комиссии действовали не самостоятельно, они явно находятся под воздействием административного ресурса.

«Эти нарушения в работе комиссий, на наш взгляд, складываются не из-за того, что люди не могут или не хотят, а из-за того, что на них оказывается достаточно сильное административное давление со стороны глав муниципальных образований и, возможно, глав районов», – сообщил Булаев. Однако он не стал уточнять, кто именно является источником такого давления, это задача следственных органов, настаивает зампред ЦИК. По его словам, сейчас поступило уже более 200 жалоб на организацию муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

ЦИК пока не планирует добиваться отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, хотя такой вопрос прорабатывался, заявил Булаев. По его словам, все необходимые полномочия для обращения в суд с такой инициативой имеются и у ЦИК, и у городской комиссии Санкт-Петербурга. Однако принятые меры позволяют говорить о том, что в настоящий момент зарегистрироваться в качестве кандидатов смогли все желающие.

Ранее участники муниципальной кампании в Санкт-Петербурге неоднократно жаловались на муниципальные избиркомы, которые скрывали информацию о назначенных выборах, а также чинили всяческие препятствия для подачи документов.

Как сообщила в понедельник на совещании в ЦИК зампредседателя городской избирательной комиссии Алла Егорова, в пяти муниципальных округах (МО) продлены сроки приема документов. Полномочия двух муниципальных комиссий – МО Саперный и МО Сампсониевский – переданы территориальным избирательным комиссиям. Кроме того, избиркомы обязали рассмотреть документы кандидатов, которые в последний день приема попали в помещение избиркома района Полюстрово, но так и не смогли подать их на регистрацию.