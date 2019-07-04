Правительство ответило на просьбу Минздрава купить Falcon вместо SSJ100
Правительство никогда не планировало покупать для подотчетного Министерству здравоохранения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) самолет иностранного производства. Об этом РБК сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. Так там прокомментировали просьбу Минздрава предоставить ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Ведомству давалось поручение проработать вопрос о покупке отечественного самолета, отметил секретариат.
Ранее РБК узнал, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой купить ФМБА самолет Falcon 7X вместо SSJ100. По данным издания, в письме в адрес правительства министр указала на то, что Falcon может осуществлять беспосадочные перелеты на более дальние расстояния, чем SSJ100. Также у французского лайнера малый разбег перед взлетом, поэтому его можно использовать на ультракоротких взлетных полосах, отметила Скворцова. Кроме того, по ее словам, Falcon стоит дешевле.
Сейчас у ФМБА нет самолетов. Минздрав планирует закупить для агентства один борт для проведения санитарно-авиационной эвакуации. В последние 10 лет ФМБА использовало самолет Ан-74.
Минздрав объяснил выбор Falcon 7X тем, что этот самолет дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны. По мнению ведомства, данный лайнер лучше всего подходит в тех случаях, когда необходима не массовая, а индивидуальная эвакуация больных.