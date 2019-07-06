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Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Иркутские власти совместно с Министерством строительства России сейчас прорабатывают вопрос обеспечения жильем граждан, лишившихся крова из-за наводнения. Для них будут построены новые дома либо приобретена недвижимость на вторичном рынке. Что касается восстановления дорог, то до 17 июля будут определены все пострадавшие участки, их насчитывается около 50. На их ремонт будут выделены средства из федерального бюджета.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста.

Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж