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Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Ведомости
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Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Иркутские власти совместно с Министерством строительства России сейчас прорабатывают вопрос обеспечения жильем граждан, лишившихся крова из-за наводнения. Для них будут построены новые дома либо приобретена недвижимость на вторичном рынке. Что касается восстановления дорог, то до 17 июля будут определены все пострадавшие участки, их насчитывается около 50. На их ремонт будут выделены средства из федерального бюджета.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста.

Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

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Минсвязи разработало правила финансирования российского аналога «Википедии»

Ведомости
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Российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало правила выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» на создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Проект соответствующего постановления был 2 июля опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на него обратил PБК.  

В 2016 г. Александр Вислый, занимавший тогда должность директора Российской национальной библиотеки, говорил, что именно этот ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным конкурентом «Википедии». В том же году премьер Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая должна была заняться созданием ресурса.

В документе, разработанном Минсвязи, говорится о правилах выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование такого портала. В случае принятия постановление будет распространяться на все «правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.».

В проекте постановления указано, что средства при создании портала будут тартить на необходимую литературу, подписку на периодические издания и платные интернет-ресурсы, съемки в музеях, театрах, архивные материалы, разработку программного обеспечения. Сколько всего средств планируется потратить на создание портала, в документе не говорится.

«Википедия» — это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта — американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств. 

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Бизнес
Новости

Абрамович и его партнеры продали акции Evraz на $200 млн

Ведомости
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Предприниматель Роман Абрамович и его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов продали акции Evraz на сумму около $200 млн, пишет Financial Times.

По данным газеты, предприниматели продали 1,7% акций холдинга Evraz. Стоимость этого пакета, если исходить из капитализации компании на Лондонской фондовой бирже, оценивается примерно в 160 млн фунтов (около $200 млн).

За три месяца до этого основные акционеры Evraz уже продавали небольшой пакет компании. Тогда на продажу выставили 1,8% компании приблизительно за $212,5 млн. Вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов говорил, что снижение доли акционеров сделает компанию менее уязвимой в случае введения санкций.

Авто
Новости

Преемником гендиректора BMW станет его заместитель по производству

Ведомости
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Гендиректором BMW вместо Харальда Крюгера может стать нынешний руководитель производства BMW Оливер Ципзе, сообщила газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на источники в компании. Такая же информация есть у источников Reuters и Bloomberg.

В пятницу компания сообщила, что Крюгер, гендиректор и председатель совета директоров BMW Group, не будет претендовать на продление контракта (действует до 30 апреля 2020 г.). Ранее появились сообщения, что правление компании обсуждает продление полномочий Крюгера на новый пятилетний срок.

BMW отказалась комментировать Reuters слухи о потенциальных кандидатах на пост гендиректора. Вопрос будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета 18 июля, сообщила компания.

Немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила в июне, что на место Крюгера есть два кандидата внутри компании. Газета назвала Ципзе (ему сейчас 55 лет), а также руководителя по научно-исследовательским разработкам Клауса Фройлиха. 59-летний Фройлих, возможно, не проходит по возрасту, поскольку BMW обычно устанавливает возрастной предел 60 лет для высшего руководства, отмечает Automotive News Europe. Оба топ-менеджера сейчас входят в правление автопроизводителя. Фройлих продолжит работу на нынешнем посту, сообщила в пятницу Frankfurter Allgemeine.

Крюгер, которому сейчас 53 года, возглавляет BMW с 2015 г. Он стал самым молодым гендиректором в истории компании. Крюгер избегает публичных выступлений перед большой аудиторией после того, как упал во время первой крупной пресс-конференции в качестве гендиректора во время автосалона во Франкфурте в сентябре 2015 г.

Ципзе – уроженец немецкого города Хайдельберга, получил высшее техническое и экономическое образование в Германии и США. Он работает в BMW с 1991 г. В мае 2015 г. он вошел в совет директоров BMW Group как ответственный за производство вместо Крюгера.

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Политика
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СКР подтвердил гибель двух человек при крушении катамарана в Черном море

Ведомости
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Два человека погибли при крушении катамарана в Краснодарском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Южного следственного управления на транспорте. «Информация о гибели двух человек подтвердилась. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего», – сказал собеседник агентства.

Ранее источник «Интерфакса» в министерстве здравоохранения региона сообщал, что двое пострадавших при крушении скончались по дороге в больницу.

Южное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

Прогулочный катамаран перевернулся вечером 5 июля в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга. На борту судна находились 43 человека. Большинство из них были спасены сразу, несколько человек числились пропавшими без вести. Позже они, по данным МЧС, были найдены и доставлены на берег в разных местах проходившими мимо катерами и гидроциклами.

По данным «Интерфакса», владелец катамарана задержан. Модель судна в настоящее время уточняется.

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Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Ведомости
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Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

К такому же сроку заочно приговорен его сын и основной бенефициар «Тольяттиазота» Сергей Махлай, а бывший гендиректор компании Евгений Королев получил 8,5 года лишения свободы заочно. Владелец и директор швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт получили 9 и 8,5 года лишения свободы соответственно.

Уголовное дело по факту хищения 89 млрд руб. на «Тольяттиазоте» было возбуждено в 2012 г. по заявлению миноритарного акционера компании – «Уралхима». Фигурантам дела вменялось мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Суд начал рассмотрение дела в январе 2018 г.

По версии следствия, с ноября 2007 г. по март 2012 г. руководство «Тольяттиазота» продавало производимый предприятием аммиак и карбамид по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Пострадавшими по делу были признаны сам «Тольяттиазот», «Уралхим» и еще один миноритарный акционер компании – Евгений Седыкин.

«Тольяттиазот» – крупнейший в мире производитель аммиака.

Политика
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Адвокат рассказал о причинах дела против основателя «Домашних денег»

Ведомости
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Адвокат Евгения Бернштама Вадим Богдан рассказал Forbes о причинах возбуждения уголовного дела против основателя «Домашних денег». По версии обвинения, сообщил он, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться.

На тот момент, отметил адвокат, компания работала и проходила все аудиторские проверки. «Деньги вкладчикам должна была компания, не лично мой доверитель», – добавил защитник.

Следствие основывается на показаниях менеджмента «Домашних денег» и нескольких вкладчиков, подчеркнул Богдан. По его словам, Бернштам несколько раз ходил на допросы, но ни один из протоколов допросов не приобщили к делу.

Бернштам считает себя невиновным, констатировал адвокат. «Мы обязательно будем обжаловать этот арест и надеемся, что Мосгорсуд разберется», – заключил Богдан.

Ранее пресс-служба Кузьминского суда сообщила, что Бернштама задержали в Москве и поместили под арест на 16 суток. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

В августе 2018 г. ЦБ исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства. Бернштам был внесен в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

Политика
Новости

ЕСПЧ вынес решение по иску «Новой газеты» о гибели подлодки «Курск»

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе «Новой газеты» по делу о гибели подлодки «Курск», следует из материалов на сайте суда. Согласно решению суда Россия нарушила право «Новой газеты» и журналистки Елены Милашиной на выражение мнения. Согласно решению издательство получит компенсацию материального вреда в размере 1160 евро. Также Россия обязана компенсировать моральный вред заявителей: издательству – 3250 евро, а журналистке Милашиной – 6500 евро.

Подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Погибли 118 моряков. По словам российского президента Владимира Путина, причиной стали «взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса».

«Новая газета» подала жалобу еще в 2005 г. Издание решило, что российское правительство нарушило право журналистов информировать, а общества – знать об обстоятельствах и ходе расследования катастроф, в которых погибли люди.

Поводом для обращения «Новой газеты» в ЕСПЧ стали экспертизы главного судмедэксперта Минобороны Виктора Колкутина и заместителя главного штурмана ВМФ Сергея Козлова, на которые обратил внимание адвокат Борис Кузнецов еще в 2003 г. (он представлял интересы родственников погибших подводников).

Редакция «Новой газеты» считает заключения главного судебного медицинского эксперта Минобороны Виктора Колкутина и заместителя главного штурмана ВМФ Сергея Козлова «подтасовкой фактов», поскольку их заключения указывают на то, что моряки на «Курске» погибли «не позднее 8 часов после взрывов» и спасти их было в любом случае невозможно. Согласно вынесенному ЕСПЧ решению российские суды не смогли убедительно доказать существование насущной социальной необходимости для защиты репутации Колкутина за счет ограничения права заявителей на свободу выражения мнения. ЕСПЧ указывает, что вмешательство в право заявителей на свободу выражения мнения не было «необходимым в демократическом обществе».

В 2005 г. Министерство обороны и Главная военная прокуратура России уже судились с «Новой газетой» и журналисткой Милашиной из-за распространения информации о том, что родственники погибших подводников обратились с жалобой в ЕСПЧ, так как не смогли в России добиться возбуждения уголовного дела по факту гибели «Курска». Они выиграли иск к журналистам. ЕСПЧ позже принял решение, что тем самым Россия также нарушила статью 10 Европейской конвенции, гарантирующую право на свободу выражения мнения.

Политика
Новости

СМИ сообщили о гибели двух человек после крушения катамарана в Черном море

Ведомости
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Двое пострадавших при крушении прогулочного катамарана в Краснодарском крае скончались по дороге в больницу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения региона. Об этом же сказал «РИА Новости» директор пляжа «Джубга» Андрей Андреев.

Прогулочный катамаран, принадлежащий частному лицу, перевернулся вечером 5 июля в акватории Черного моря вблизи Джубги. Инцидент произошел в 100 м от берега.

На борту судна находились 43 человека. Большинство из них были спасены сразу, несколько человек числились пропавшими без вести. Позже они, по данным МЧС, были найдены и доставлены на берег в разных местах проходившими мимо катерами и гидроциклами.

Следователи начали проверку по факту случившегося. О причинах крушения катамарана пока ничего не сообщается. Андреев предположил, что судно могло быть перегружено.

Политика
Новости

СКР запросил у Газпромбанка материалы по делу Кельбаха

Ведомости
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Басманный районный суд Москвы разрешил следствию провести в Газпромбанке выемку документов, связанных с делом бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление судьи Артура Карпова от 14 июня.

Несколько дней назад в банк пришел официальный запрос на предоставление документов, рассказал РБК источник, знакомый с материалами дела. Представитель Газпромбанка в разговоре с изданием отметил, что кредитная организация окажет содействие следствию и предоставит запрашиваемые документы.

Следственный комитет (СКР) запросил у Газпромбанка материалы по использованию расчетного счета «Автодора» и переписку банка с госкомпанией по вопросам использования расчетного счета за период с 2015 по 2018 г.

О деле против Кельбаха сообщил накануне, 4 июля, генпрокурор Юрий Чайка. СКР подтвердил эту информацию. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Кельбах, будучи руководителем «Автодора», в 2015 г. согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке. Кельбах также подозревается в неправомерном предоставлении в 2017 г. дополнительного аванса компании «Крокус интернешнл» в размере 2 млрд руб. «Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014–2018 гг.», – говорится в сообщении СКР.

Ущерб от действий бывшего руководителя «Автодора» следствие оценивает как минимум в 2 млрд руб.

Политика
Новости

ЦОДД предложил штрафовать владельцев самокатов за нарушения правил движения

Ведомости
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предложил внести изменения в правила дорожного движения, предполагающие признание самокатов видом транспорта и введение административной ответственности для их владельцев, передает агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя руководителя организации Александра Ходакова.

По его словам, самокаты, электросамокаты и сигвеи стали очень популярны, их владельцы регулярно оказываются на проезжей части, но ответственность за нарушения ПДД для них фактически не предусмотрена действующими законами. Только за апрель-май произошло несколько десятков ДТП с участием таких видов транспорта, один человек погиб. «И что печально – страдают в основном дети: из 32 пострадавших 25 детей», – отметил он.

По его словам, многие водители в городе еще не адаптировались к поведению владельцев самокатов на дороге. Кроме внесения изменений в ПДД планируется подготовить законодательную инициативу о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В рамках этого законопроекта могут быть предусмотрены штрафы для владельцев самокатов за нарушения ПДД. Размер штрафов Ходаков не уточнил. «Внести изменения в КоАП – довольно длительная процедура. Пока сроки я сказать не могу», – добавил он.

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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации и цифровом профиле

Ведомости
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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации и цифровом профиле – наборе юридически значимых электронных документов и актуальных данных о человеке из государственных информационных систем. Он опубликован в базе Госдумы.

Законопроект предусматривает, что, помимо паспорта, в некоторых случаях для установления и проверки личности человека могут использоваться «идентификаторы» – уникальные обозначения сведений о нем. Подтверждать верность «идентификаторов» и более ранних проверок личности смогут банки, крупные операторы связи, операторы государственных информационных систем и другие организации, которые укажет правительство. Примеры идентификаторов авторы законопроекта в тексте не приводят. Проверять личность человека можно будет только с его согласия.

Цифровой профиль должен давать бизнесу и госорганам данные о людях по принципу одного окна, чтобы с их персонального согласия более эффективно предоставлять государственные и коммерческие услуги, например выдавать кредиты или менять устаревшие документы.

Концепцию цифрового профиля разрабатывали ЦБ и «Ростелеком». Цифровой профиль – по концепции – состоит из трех компонентов: основные данные о человеке, ссылки на его данные из прочих государственных систем, реестр согласий на обработку его персональных данных.

В феврале стало известно, что компании будут оплачивать некоторые запросы данных о людях из их цифровых профилей – положение об этом осталось в опубликованной версии законопроекта. Случаи и порядок оплаты еще определит правительство.

В конце января первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказывала, что три-пять банков в сентябре начнут тестировать цифровой профиль. Минкомсвязи предложило принять участие в эксперименте Сбербанку, ВТБ, «Тинькофф банку», Росбанку, СКБ-банку, Совкомбанку, Промсвязьбанку и Газпромбанку. Со стороны государства тестировать цифровой профиль будут Минкомсвязи, Минэкономразвития, Росстат, Пенсионный фонд, МВД, ФНС и Федеральное казначейство при участии ЦБ и «Ростелекома».

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