В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
В панихиде принимали участие замминистра обороны Андрей Картаполов, командующий Западным военным округом Александр Журавлев, командующий российским Военно-морским флотом Николай Евменов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель городского законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Пожар на глубоководном научно-исследовательском аппарате произошел 1 июля во время изучения специалистами рельефа дна Баренцева моря. На следующий день Министерство обороны сообщило, что в результате инцидента погибли 14 моряков, еще четырех человек удалось спасти. Четырем погибшим подводникам посмертно присвоено звание Героя России.
Подробности случившегося и данные о типе глубоководного аппарата не раскрываются, поскольку эта информация является государственной тайной. Имена погибших сначала тоже не назывались, но позже все же были раскрыты.