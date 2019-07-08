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Суд изменил домашний арест девелопера Худояна на СИЗО

Мосгорсуд счел домашний арест владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве на 2 млрд руб., незаконным и отправил бизнесмена в СИЗО, передает «РИА Новости». Такое решение суд принял, учитывая тот факт, что дети Худояна являются гражданами США и депелопер может скрыться от следствия.

Бизнесмен вину не признал и утверждает, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом принадлежащей ему компании Optima Development. «Мечта моих оппонентов, чтобы я уехал отсюда, а они будут дербанить мою собственность, – не дождутся. Я буду отстаивать свою позицию до конца, никуда скрываться я не собираюсь», – цитирует Худояна агентство.

Худоян – гражданин России и Армении, бывший владелец табачной дистрибуторской компании «Оптима», а ныне – девелопер. Ему принадлежит компания Optima Development, которая была основана в 2007 г. Единственный проект компании в Москве – строящийся жилой комплекс «Прайм парк» на Ленинградском проспекте около ст. м. «Динамо» (на официальном сайте проекта сообщается, что стоимость 1 кв. м в ЖК начинается от 280 000 руб.). В марте этого года она продала его компании А1 – инвестподразделению «Альфа-групп». В портфеле проектов Optima Development есть еще один из самых больших ТЦ на юге России – OZ Mall (Краснодар).

Как сообщал адвокат Худояна Александр Карабанов, девелоперу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Мошенничество, по версии следствия, выражалось «в виде похищения трех земельных участков». Другие подробности дела не раскрывались. В июне Тверской суд Москвы отправил Худояна под домашний арест на два месяца, защита просила выпустить бизнесмена под залог в размере 1 млрд руб. Во время заседания Худоян заявил: «Не надо строить бизнес с Самиевым».

По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшим по делу Самиева стал футболист «Краснодара» Федор Смолов, которому экс-депутат продал квартиру в элитном жилом комплексе Москвы. Впоследствии оказалось, что она находится в залоге у банка, писал «Коммерсантъ».