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Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»

Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля. Это произошло из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких», говорится в сообщении телеканала. «Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака», – отмечает NewsOne.

О готовящемся телемосте между Россией и Украиной заявил вчера, 8 июля, в своей телепрограмме на «России 1» тележурналист, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев. Он рассказал, что программа будет посвящена обсуждению Крыма и ситуации на востоке Украины и продлится два часа. Киселев сравнил готовящийся телемост с легендарными телемарафонами Москва – Вашингтон и Ленинград – Бостон, которые в 1980-е гг. проводили российский журналист Владимир Познер и его американский коллега Фил Донахью и в ходе которых простые жители обеих стран впервые смогли пообщаться друг с другом. Информацию подтвердили и в NewsOne, сославшись на высокую потребность украинского общества в диалоге с Россией.

Украинские политики раскритиковали идею телемоста. Президент страны Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором охарактеризовал телемост как «дешевый и опасный предвыборный пиар-ход», который направлен на «разделение страны на два табора». СНБО Украины пообещало разобраться с этим вопросом, написал в Facebook глава ведомства Александр Данилюк. Партия «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко выразила протест против телепрограммы. Украинские националисты выдвинули в связи с телемостом ультиматум Зеленскому, передавало издание Korrespondent.net.

Телеканал NewsOne с июня 2019 г. является частью медиахолдинга «Новости», принадлежащего Тарасу Козаку (соратнику пророссийского политика Виктора Медведчука). Медведчук – лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» и кум Владимира Путина, который в 2004 г. стал крестным его младшей дочери Дарьи.