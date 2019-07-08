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Генпрокуратура Украины оценила подготовку телемоста с Россией как покушение на госизмену

Генпрокуратура Украины возбудила дело о покушении на совершение государственной измены по факту подготовки телемоста с Россией телеканалом NewsOne, написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, сотрудники данного телеканала и его собственник вызваны на допрос. Генпрокуратура в данный момент готовит ходатайство об аресте активов телеканала, уточнил он.

Украинский телеканал NewsOne планировал 12 июля провести телемост «Надо поговорить» с Россией, но был вынужден отменить его из-за поступавших в адрес сотрудников угроз. Телемост предполагалось организовать совместно с телеканалом «Россия 1». Телеведущий, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев сообщал, что двухчасовую программу хотели посвятить обсуждению Крыма и ситуации на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост «дешевым и опасным предвыборным пиар-ходом», способным разделить страну. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, напротив, приветствовал желание СМИ провести телемост для организации дискуссии. «Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, общение народов двух стран никто не отменял», – сказал журналистам Песков.

NewsOne с июня 2019 г. входит в медиахолдинг «Новости», принадлежащий Тарасу Козаку, которого называют соратником пророссийского политика Виктора Медведчука.