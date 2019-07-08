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Генпрокуратура Украины оценила подготовку телемоста с Россией как покушение на госизмену

Ведомости
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Генпрокуратура Украины возбудила дело о покушении на совершение государственной измены по факту подготовки телемоста с Россией телеканалом NewsOne, написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, сотрудники данного телеканала и его собственник вызваны на допрос. Генпрокуратура в данный момент готовит ходатайство об аресте активов телеканала, уточнил он.

Украинский телеканал NewsOne планировал 12 июля провести телемост «Надо поговорить» с Россией, но был вынужден отменить его из-за поступавших в адрес сотрудников угроз. Телемост предполагалось организовать совместно с телеканалом «Россия 1». Телеведущий, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев сообщал, что двухчасовую программу хотели посвятить обсуждению Крыма и ситуации на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост «дешевым и опасным предвыборным пиар-ходом», способным разделить страну. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, напротив, приветствовал желание СМИ провести телемост для организации дискуссии. «Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, общение народов двух стран никто не отменял», – сказал журналистам Песков.

NewsOne с июня 2019 г. входит в медиахолдинг «Новости», принадлежащий Тарасу Козаку, которого называют соратником пророссийского политика Виктора Медведчука.

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Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ выписали из госпиталя

Ведомости
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Пятеро пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписаны из расположенного в Североморске Военно-морского клинического госпиталя 1469, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования обстоятельств произошедшей в начале июля трагедии. Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к властям Мурманской области.

Четверо выживших — офицеры-подводники, уточнили собеседники РБК. Пятый — гражданский специалист, вероятно, представитель Северодвинского завода, рассуждает еще один источник — моряк, знакомый с обстоятельствами произошедшего. По словам одного из источников, пострадавшие получили контузию при взрыве и пожаре в носовом отсеке станции, где находился аккумулятор. В момент взрыва все они находились в центральном отсеке.

Пожар на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ произошел 1 июля, когда его команда изучала рельеф дна Баренцева моря. На следующий день Министерство обороны сообщило, что в результате ЧП погибли 14 моряков. Они были похоронены 6 июля. Четырем погибшим подводникам посмертно присвоено звание Героя России.

Подробности случившегося и данные о типе глубоководного аппарата не раскрываются. В Минобороны объяснили, что эта информация относится к государственной тайне. Имена погибших сначала тоже не назывались, но позже все же были раскрыты.

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Бизнес
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Вице-премьер Борисов предложил списать треть кредитов оборонным предприятиям

Ведомости
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Совокупный кредитный портфель оборонных предприятий России превышает 2 трлн руб., рассказал курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РБК. Он предложил списать оборонным предприятиям долги в размере 600–700 млрд руб., чтобы те не жили «впроголодь».

По его словам, оборонная промышленность является сейчас четвертой по закредитованности отраслью российской экономики. Однако, учитывая, что ОПК кредитует узкий круг банков, концентрация риска здесь самая высокая, предположил чиновник. Расходы, которые несут предприятия оборонного комплекса, Борисов оценил в 200 млрд руб. в год, что соответствует примерным прибылям этих предприятий. Опереться на собственный капитал предприятия ОПК не могут, посетовал вице-премьер, предложив списать не менее трети их долга. По словам Борисова, для этого могут быть использованы разные механизмы.

В 2016 г. Минфин выделил на досрочное погашение кредитов, выданных оборонным предприятиям, 800 млрд руб., в 2017 г. – еще 200 млрд руб., пишет РБК. В 2018 г. правительство приняло решение превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Сбербанк и ВТБ согласились передать свои кредиты Промсвязьбанку. Объем этих кредитов оценивался в 1 трлн руб.

В 2018 г. Россия экспортировала за рубеж военную продукцию на $15 млрд. Экспорт вооружений сохраняется примерно на этом уровне последние три года.

Вопрос о закредитованности предприятий оборонного сектора поднимается с 2011 г. Тогда Алексей Кудрин, который был министром финансов России, обратил на это внимание. Он отмечал, что правительство в 2009–2010 гг. предоставило госгарантии по кредитам для ОПК и поддержало системообразующие предприятия. Однако, получив госгарантии, предприятия перестают быть инвестиционно привлекательными и начинают зависеть от государства, решил чиновник.

Бизнес
Новости

В «Шереметьево» прокомментировали данные о 200-тысячных зарплатах грузчиков

Ведомости
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Средний заработок рабочих по специальности «грузчик» и «водитель самоходных механизмов» в летний туристический сезон в «Шереметьево» – 82 000 руб. до вычета налогов, заявил первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин. Так он прокомментировал информацию о том, что из-за ситуации с обработкой багажа сотрудники аэропорта этих специальностей теперь зарабатывают не менее 200 000 руб. в месяц. По его словам, речь идет о единичных случаях, в которых сотрудникам выплатили материальную помощь из-за сложных жизненных обстоятельств.

Ранее том-менеджеры «Шереметьево» говорили на совещании, что в июне грузчики аэропорта получали 200 000–211 000 руб., а операторы погрузчиков могли заработать по 290 000 руб., рассказали «Ведомостям» два человека, знающие об этом от участников совещания. Министр транспорта Евгений Дитрих на совещании поинтересовался, почему проблема при таком уровне зарплат не решена, добавили источники «Ведомостей».

Проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались в конце мая и резко обострились в первых числах июня: время ожидания багажа растягивалось на несколько часов, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами. В те дни аэропорт не успевал отправить порядка 2000 единиц багажа в сутки, рассказывали сотрудники авиакомпаний. В конце июня у «Шереметьево» вновь возникли сложности с обслуживанием багажа из-за нехватки грузчиков. За выходные 29 и 30 июня не было отправлено по назначению 9000 единиц багажа, рассказывали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. Багаж досылался пассажирам со следующими рейсами.

Сейчас в «Шереметьево», по словам Никулина, ситуация с багажом стабилизировалась. Минтранс 6 июля рассказал, что меры по преодолению коллапса приняты: ситуация с багажом полностью разрешится к середине августа.

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Политика
Новости

Суд изменил домашний арест девелопера Худояна на СИЗО

Ведомости
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Мосгорсуд счел домашний арест владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве на 2 млрд руб., незаконным и отправил бизнесмена в СИЗО, передает «РИА Новости». Такое решение суд принял, учитывая тот факт, что дети Худояна являются гражданами США и депелопер может скрыться от следствия.

Бизнесмен вину не признал и утверждает, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом принадлежащей ему компании Optima Development. «Мечта моих оппонентов, чтобы я уехал отсюда, а они будут дербанить мою собственность, – не дождутся. Я буду отстаивать свою позицию до конца, никуда скрываться я не собираюсь», – цитирует Худояна агентство.

Худоян – гражданин России и Армении, бывший владелец табачной дистрибуторской компании «Оптима», а ныне – девелопер. Ему принадлежит компания Optima Development, которая была основана в 2007 г. Единственный проект компании в Москве – строящийся жилой комплекс «Прайм парк» на Ленинградском проспекте около ст. м. «Динамо» (на официальном сайте проекта сообщается, что стоимость 1 кв. м в ЖК начинается от 280 000 руб.). В марте этого года она продала его компании А1 – инвестподразделению «Альфа-групп». В портфеле проектов Optima Development есть еще один из самых больших ТЦ на юге России – OZ Mall (Краснодар).

Как сообщал адвокат Худояна Александр Карабанов, девелоперу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Мошенничество, по версии следствия, выражалось «в виде похищения трех земельных участков». Другие подробности дела не раскрывались. В июне Тверской суд Москвы отправил Худояна под домашний арест на два месяца, защита просила выпустить бизнесмена под залог в размере 1 млрд руб. Во время заседания Худоян заявил: «Не надо строить бизнес с Самиевым».

По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшим по делу Самиева стал футболист «Краснодара» Федор Смолов, которому экс-депутат продал квартиру в элитном жилом комплексе Москвы. Впоследствии оказалось, что она находится в залоге у банка, писал «Коммерсантъ».

Новости СМИ2
Политика
Новости

Кремль узнал о задержании россиян в Ливии из СМИ

Ведомости
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Кремль из СМИ узнал о задержании российских граждан в Ливии, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По линии МИДа предпринимаются необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания и установления причин. Работает наше внешнеполитическое ведомство», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что задержаны сотрудники организации Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али. По его словам, сейчас они находятся в тюрьме в пригороде Триполи. Исследовательская группа, подчеркнул он, занималась «исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране».

Bloomberg сообщал со ссылкой на данные ливийской прокуратуры, что россияне могли быть вовлечены в организацию встречи с сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом. У задержанных обнаружены ноутбуки и карты памяти, которые указывают на то, что они работали на компанию, которая «специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах», включая Ливию.

Политика
Новости

Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»

Ведомости
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Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля. Это произошло из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких», говорится в сообщении телеканала. «Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака», – отмечает NewsOne.

О готовящемся телемосте между Россией и Украиной заявил вчера, 8 июля, в своей телепрограмме на «России 1» тележурналист, гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев. Он рассказал, что программа будет посвящена обсуждению Крыма и ситуации на востоке Украины и продлится два часа. Киселев сравнил готовящийся телемост с легендарными телемарафонами Москва – Вашингтон и Ленинград – Бостон, которые в 1980-е гг. проводили российский журналист Владимир Познер и его американский коллега Фил Донахью и в ходе которых простые жители обеих стран впервые смогли пообщаться друг с другом. Информацию подтвердили и в NewsOne, сославшись на высокую потребность украинского общества в диалоге с Россией.

Украинские политики раскритиковали идею телемоста. Президент страны Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором охарактеризовал телемост как «дешевый и опасный предвыборный пиар-ход», который направлен на «разделение страны на два табора». СНБО Украины пообещало разобраться с этим вопросом, написал в Facebook глава ведомства Александр Данилюк. Партия «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко выразила протест против телепрограммы. Украинские националисты выдвинули в связи с телемостом ультиматум Зеленскому, передавало издание Korrespondent.net.

Телеканал NewsOne с июня 2019 г. является частью медиахолдинга «Новости», принадлежащего Тарасу Козаку (соратнику пророссийского политика Виктора Медведчука). Медведчук – лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» и кум Владимира Путина, который в 2004 г. стал крестным его младшей дочери Дарьи.

Политика
Новости

Песков назвал позором для грузин оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» позором для грузин. «Мы наблюдаем с вами вместе в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков. И все это не что иное, как последствия неделания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала. Это и есть последствия, которые мы наблюдаем», – сказал Песков журналистам.

По его словам, оскорбления в адрес России и ее президента неприемлемы. «Мы их решительно осуждаем», – сказал он. По его словам, руководство Грузии – и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента – должны осудить эту выходку. Подобное поведение, «будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием безумия абсолютного, конечно, это недостойно грузинского народа», добавил он. По мнению Пескова, для народа, имеющего давнюю историю, богатейшие культурные традиции, то, что произошло, – «это большой позор».

В воскресенье, 7 июля, телеканал «Рустави 2» прервал вещание после появления в эфире оскорбительных высказываний ведущего Георгий Габунии в адрес Путина. Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе, осудили его выступление. У здания, в котором находится «Рустави 2», произошла акция протеста. Ее участники потребовали уволить Габунию и закрыть телеканал. Позже телеканал принес извинения за высказывания ведущего.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

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Политика
Новости

Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах по Донбассу

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах по Донбассу в новом формате – с участием представителей США. Об этой инициативе Зеленского стало известно во время ежедневного общения Пескова с журналистами.

«Пока я не готов как-то отвечать: это же абсолютно новый формат», – сказал представитель Кремля. «Во-первых, нужно понять, есть ли перспектива у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США?» – отметил Песков. При этом он подчеркнул, что инициатива обязательно будет рассмотрена и на нее позже будет дан ответ.

Зеленский 8 июля опубликовал видеообращение, в котором предложил российскому президенту Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй. «Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», – заявил Зеленский.

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Политика
Новости

Главу отдела МВД отстранили от должности после серии отравлений на Чистых прудах

Ведомости
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Руководителя отдела полиции Басманного района Сергея Васильева временно отстранили от должности, передает «Медиазона» со ссылкой на столичное управление МВД. Васильева отстранили на время проведения проверки, однако с чем связана проверка, в главке не уточнили, отмечает издание.

Этим летом на Чистых прудах в Москве произошла серия отравлений и грабежей. Первым об этом сообщило интернет-издание The Village, чья сотрудница стала жертвой грабителя. The Village описало схему ограбления: неизвестный угощал прохожих газированной водой, в которую были подмешаны вещества. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи. Некоторые из жертв были избиты. Действовал злоумышленник чаще всего в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». По версии издания, жертвами грабителя могли стать 24 человека. Полиция пока нашла 11 потерпевших.

Подозреваемым по делу стал Мурат Сабанов, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии. Во время обыска у него в квартире нашли такие лекарственные препараты, как феназепам и клозапин, а также трамадол, сообщало МВД. Сабанову вменялись ст. 158, 161 и 162 Уголовного кодекса (кража, грабеж, разбой). Таганский суд 26 июня арестовал его. Во время заседания Сабанов вину в хищении признал.

Васильев уволен по результатам служебной проверки, сообщил позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Бизнес
Новости

«Шереметьево» выплатит компенсации авиакомпаниям за сбой в системе багажа

Ведомости
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«Шереметьево» планирует выплатить компенсации авиакомпаниям за сбой в системе багажа. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин на пресс-конференции. Размер компенсаций он не назвал.

Сейчас «Шереметьево» обслуживает 150 000 единиц багажа в сутки. С пассажирами будут рассчитываться авиакомпании и эти расходы тоже покроет аэропорт, отметил Никулин.

В конце июня у «Шереметьево» возникли сложности с обслуживанием багажа. За выходные 29 и 30 июня не было отправлено по назначению 9000 единиц багажа, рассказывали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний. По словам источников, багаж досылался пассажирам со следующими рейсами. Проблемы с отправкой багажа возникли из-за нехватки грузчиков. Аэропорт попытался решить проблему кардинально: в июне грузчики в «Шереметьево» получали 200 000–211 000 руб., а операторы погрузчиков могли заработать по 290 000 руб., говорили том-менеджеры на совещании.

Нехватка грузчиков произошла в том числе потому, что аэропорт рассчитывал на людей из компаний партнеров (это «Аэрофлот»), но многие из них решили сократиться по статье, летом отдохнуть и осенью выйти на работу, объяснили топ-менеджеры аэропорта. По словам Никулина, сейчас ситуация с багажом стабилизировалась: сейчас есть около 1000 единиц отправленного багажа, но это стандартная цифра для летнего сезона. Столько было и прошлым летом, отметил Никулин.

Авто
Новости

Мантуров назвал приблизительную стоимость седана Aurus Senat

Ведомости
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Седан Aurus Senat поступит в коммерческую продажу в августе, его стоимость составит около 18 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Как он отметил в интервью Reuters, уже есть база клиентов из ОАЭ, которые являются акционером проекта.

«Мы надеемся, что наши партнеры начнут именно с себя», – сказал министр. «Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума. Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки», – уточнил Мантуров. По его словам, шоурум Aurus откроется в Москве уже в августе.

Финальных цен по-прежнему пока нет, с дилерами их еще не обсуждали, заявил «Ведомостям» источник, знакомый с менеджерами «Ауруса». Представитель Мантурова не стал называть «Ведомостям» ориентировочные цены других моделей марки (лимузин, кроссовер, фургон и проч.).

Сейчас автомобили под брендом Aurus собирают в Москве на производственной площадке разработчика (до 250 штук в год. – «Ведомости»). В конце 2020 г. планируется запустить производство на мощностях «Соллерса» в Елабуге, рассказал Мантуров. Он отметил, что президент Владимир Путин предпочитает передвигаться исключительно на Aurus даже в международных поездках. Недавно эксплуатировать лимузин этой марки начал и премьер Дмитрий Медведев, добавил Мантуров. Сам министр использует Aurus с весны и говорит, что доволен автомобилем.

С 2013 г. Россия потратила на разработку автомобилей проекта «Кортеж», выпускаемых под брендом Aurus, более 12,4 млрд руб. Первый бронированный лимузин Aurus впервые был показан во время инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 г. Учредителем проекта «Кортеж» является государственный институт НАМИ, ему принадлежит 63,5%, автопроизводитель «Соллерс» владеет долей в 0,5%. Оставшуюся 36%-ную долю в феврале приобрел арабский фонд Tawazun. Он планирует потратить около 110 млн евро на создание серийного производства Aurus в Татарстане, а также на локализацию и развитие дистрибуции на международных рынках, в частности в странах Ближнего Востока, напоминает Reuters.

Как прошла репетиция парада Победы с участием кабриолета Aurus

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