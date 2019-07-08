Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии

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Трамп заявил, что не будет иметь дело с критиковавшим его британским послом

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что на фоне утечек переписок не будет иметь дело с британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком. «Я не знаю посла (Великобритании), но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы с ним больше не будем иметь дело», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что вскоре в Великобритании сменится премьер и назвал это «хорошей новостью». «Я очень критически отнесся к тому, как Великобритания и премьер-министр Тереза Мэй обращались с Brexit. Какой беспорядок она и ее представители создали. Я сказал ей, как это должно быть сделано, но она решила пойти другим путем», — признался американский лидер. Он добавил, что в июне «наслаждался великолепным государственным визитом» в Великобританию, но больше всех его «поразила королева».

Ранее The Daily Mail привела выдержки из дипломатических писем, которые направлял в правительство Великобритании Дэррок. В них он называл Трампа «некомпетентным» и «ненадежным», а его администрацию — «исключительно неработоспособной». Собеседник в правительстве Великобритании подтвердил CNN подлинность телеграмм.

Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что Дэррок «сослужил плохую службу Великобритании». Британский МИД начал расследование утечки. 8 июля министр торговли Великобритании Лиам Фокс, который сейчас находится с рабочим визитом в США, пообещал извиниться перед американской стороной в связи с инцидентом. «Я принесу извинения за то, что наши госслужащие и представители нашего политического класса не оправдали ожиданий, которые мы или США возлагаем на их поведение», — заявил Фокс (цитата по Reuters).