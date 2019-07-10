Совладельцы «Рустави-2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнеры грузинского телеканала «Рустави-2» не стали увольнять его гендиректора Ника Гварамию, сообщается на сайте телеканала. Ранее отставки Гварамии потребовала акционер Нино Нижарадзе.
Нижарадзе не устраивает редакционная политика телеканала. Она считает, что монолог телеведущего Георгия Габунии, который допустил оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, нанес серьезный ущерб «Рустави-2». По ее мнению, Гварамия должен взять на себя ответственность и покинуть должность.
Габуния нецензурно высказался в адрес Путина 7 июля в своей передаче «Постскриптум». После этого у «Рустави-2» начался митинг с требованием уволить ведущего. Телеканалу пришлось прервать вещание из-за угрозы безопасности журналистов.
Руководство «Рустави-2» также принесло извинения за мат в эфире и отстранило Габунию от работы. Поведение телеведущего раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе.