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Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба телекомпании «Рустави-2», где работает Габуния. Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании. Решение комиссии касается всех передач, которые готовит или ведет журналист на телеканале.

Инцидент произошел 7 июля. Габуния в своей передаче «Постскриптум» выступил с оскорблениями в адрес Путина, использовав нецензурную лексику. Руководство «Рустави-2» принесло извинения за высказывания Габунии. Телеведущий нарушил стандарты канала, подчеркивалось в официальном заявлении.

Власти Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе, осудили его выступление. Высказывания телеведущего осудили также в Кремле и МИД России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес российского лидера позором для грузин. Члены совета Госдумы предложили привлечь грузинского журналиста к уголовной ответственности и добиваться его экстрадиции в Россию.

Госдума 8 июля также призвала запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну. С соответствующей просьбой депутаты обратятся к парламенту 9 июля. «Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа», – объяснил вице-спикер нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.