Следователь назвал сумму взятки, в получении которой подозревают замглавы ПФР
Заместителю председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову вменяется получение взятки в 4 млн 400 000 руб., заявил следователь Главного следственного управления СК в Басманном суде Москвы. Его слова приводит «Интерфакс». Следователь уточнил, что Иванов получил эти эти деньги с 2017 по 2019 г. за «совершение действий в пользу компании "Техносерв" и общее покровительство».
Прокурор заявил, что зампредправления ПФР может содержаться под домашним арестом, отмечает «РИА Новости».
О задержании Иванова стало известно в четверг, 11 июля. Руководитель ПФР Антон Дроздов подтвердил эту информацию и сказал, что его подчиненный задержан «по делу о взятке». Помимо Иванова в этот день был также задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого, изучавшего материалы дела. По словам источника, Копейкина подозревают в даче взятки Иванову. Позже «Техносерв» подтвердил задержание Иванова.
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