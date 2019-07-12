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Следователь назвал сумму взятки, в получении которой подозревают замглавы ПФР

Ведомости
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Заместителю председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову вменяется получение взятки в 4 млн 400 000 руб., заявил следователь Главного следственного управления СК в Басманном суде Москвы. Его слова приводит «Интерфакс». Следователь уточнил, что Иванов получил эти эти деньги с 2017 по 2019 г. за «совершение действий в пользу компании "Техносерв" и общее покровительство».

Прокурор заявил, что зампредправления ПФР может содержаться под домашним арестом, отмечает «РИА Новости».

О задержании Иванова стало известно в четверг, 11 июля. Руководитель ПФР Антон Дроздов подтвердил эту информацию и сказал, что его подчиненный задержан «по делу о взятке». Помимо Иванова в этот день был также задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого, изучавшего материалы дела. По словам источника, Копейкина подозревают в даче взятки Иванову. Позже «Техносерв» подтвердил задержание Иванова.

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«Коммерсантъ» сообщил о риске ухода Visa и MasterCard из России

Ведомости
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Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает газета «Коммерсантъ». Сейчас в реестр операторов платежных систем ЦБ включены «дочки» Visa, MasterCard, China Union Pay и JCB.

Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий запрет для российских «дочек» международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, находящихся под санкциями. Руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что поправки нужны для того, чтобы запретить платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам.

«Законопроект вводит понятие "иностранная платежная система" (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают. Следовательно, они должны подчиняться правилам для просто "платежных систем», – поясняет издание. Законопроект запрещает всем платежным системам вводить «критерии приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанные, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе».

Пресс-служба Visa в комментарии «Ведомостям» назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком. «Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП и потребителей», – подчеркнули в пресс-службе. В то же время Visa отказалась комментировать «суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения».

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Политика
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Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты

Ведомости
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Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать – это в принципе неправильно», – сказал Гордеев. По его мнению, было бы разумнее изымать продукты, проверять их качество с помощью анализов и в дальнейшем уже решать, как их можно использовать.

Роспотребнадзор в июне предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания. Вместо этого служба предлагает использовать их, например, в качестве источников биоэнергетики. Инициативу поддержал Совет при президенте по правам человека.

В августе 2014 г. президент Владимир Путин подписал указ, которым запретил ввозить в страну продукты из некоторых стран. Указ стал ответом на международные санкции против России в связи с ситуацией на Украине. На основании этого документа российское правительство ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, а также мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и продуктов из него, рыбы. Через год Путин подписал указ об уничтожении такой продукции при попытке провоза ее в Россию.

Летом 2018 г. Россельхознадзор сообщал, что за три года уничтожил более 26 000 т санкционной продовольственной продукции из других стран. Больше всего среди них оказалось овощей и фруктов, животноводческой и молочной продукции.

Как Россельхознадзор уничтожает продукты

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Технологии
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Google признал утечку записей команд пользователей голосовым помощникам

Ведомости
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Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи дают голосовому помощнику в устройствах компании, говорится в сообщении корпорации. Компания делится отрывками разговора между пользователем и голосовым помощником Google Assistant с экспертами по всему миру.

Google подчеркивает, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant: «Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant». В компании отметили, что экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.

Поводом для заявления стала утечка таких данных, допущенная одним из специалистов, привлеченных к исследованиям. Компания пообещала провести расследование в связи с инцидентом и принять необходимые меры.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что прослушиванием записей общения пользователей с голосовым помощником занимаются и сотрудники Amazon. Компания тогда объяснила, что запросы к голосовому помощнику Alexa расшифровываются для улучшения ответов системы.

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Политика
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Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию

Ведомости
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В Турцию начали поставлять зенитно-ракетных комплексы С-400 из России, передает Reuters со ссылкой на турецкое минобороны. Доставка компонентов осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали поставки С-400 на саммите G20. Тогда Эрдоган говорил, что никаких отсрочек не предусмотрено.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как утверждают США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35 стоимостью около $10 млрд и ввести против нее санкции. В июне стало известно о приостановке американской программы по обучению пилотов из Турции.

В свою очередь турецкая сторона отмечала, что уже заплатила США за вооружение $1,25 млрд. Эрдоган обещал обратиться в международный трибунал, если США откажутся от поставок истребителей. Кроме того, Турция сообщала о готовности закупать боевые самолетов у России, если страна лишится американских F-35.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

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Финансы
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ЦБ и Минфин могут отложить реформу накопительной пенсии

Ведомости
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Банк России и Минфин могут перенести публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 г., сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и источники, близкие к ЦБ.

Издание указывает, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась поддержать добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином после соответствующего требования президента Владимира Путина.

Источники издания указывают, что добровольность, по мнению ЦБ, не даст необходимого притока средств в систему. Поэтому реформа в таком виде не решит поставленных задач и не создаст возможностей для долгосрочных инвестиций в экономику. В ЦБ на запрос издания не ответили, Минфин отказался от комментариев.

Минфин и ЦБ разработали систему ИПК еще в 2016 г. Она призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 по 2021 г. ИПК предполагает, что взносы будет делать сам работник. Накопления будут принадлежать не государству, а человеку.

Законопроект о введении системы ИПК находится на межведомственном согласовании. Согласно нему участники системы смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, а также на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни. Ставка взносов пока не утверждена. Ранее сообщалось, что система должна заработать в 2020 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Политика
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Десять человек погибли в Тыве при пересечении реки на автомобиле

Ведомости
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Десять человек, в том числе шестеро детей, погибли в Тыве при попытке пересечь реку на автомобиле, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что в полицию позвонил местный житель, который сообщил, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй опрокинулась машина марки «УАЗ». «На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних», – отмечается в сообщении.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в транспортном средстве.

Политика
Новости

В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Ведомости
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Палата представителей конгресса США поддержала поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020 г., предусматривающую введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, заседание транслировал телеканал C-SPAN.

Авторы поправки – представители демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом. Как Шерман во время заседания, власти США намерены оценить, способна ли Россия не вмешиваться в выборы хотя бы в течение одного электорального цикла. Если вмешательства не будет, то санкции могут быть сняты.

«Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их», – отметил он. Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. После того как он будет утвержден обеими палатами конгресса США, документ будет подписан президентом страны.

Президент США Дональд Трамп в июне во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США. Так он отреагировал на реплику американской журналистки, спросившей, будет ли Трамп требовать от Путина не влиять на американский избирательный процесс. Повернувшись к Путину, Трамп с улыбкой дважды произнес: «Не вмешивайтесь в выборы». Когда фразу перевели на русский язык, Путин тоже заулыбался.

В 2016 г. после победы Трампа на выборах спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Он не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взлом почтовых серверов демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и отмечала отсутствие доказательств правонарушений со своей стороны.

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Бизнес
Новости

Китайская Fosun купит туроператорский бизнес британской Thomas Cook за $940 млн

Ведомости
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Китайская Fosun International может выкупить туроператорский бизнес британской туристической компании Thomas Cook Group за 750 млн фунтов (около $940 млн), говорится в сообщении на сайте Thomas Cook Group. Fosun уже является крупнейшим акционером британской компании с долей 18%.

В результате Fosun получит контрольный пакет в туроператорском подразделении Thomas Cook и долю в авиационном подразделении. О планах по продаже части бизнеса стало известно в июне. Продажа части бизнеса – вынужденный шаг: у Thomas Cook накопились значительные долги. Компании стало труднее вести бизнес в Европе из-за неопределенности по поводу выхода Великобритании из ЕС и падения спроса, поэтому сделка с Fosun может спасти ее от банкротства.

Thomas Cook Group является старейшей в мире туристической компанией, она была основана в 1841 г. В ее портфель входят туристический, авиационный и гостиничный бизнес. Под ее управлением более 100 самолетов, базирующихся в Великобритании, Германии, скандинавских странах и Испании, 186 гостиниц более чем на 38 000 номеров.

В России Thomas Cook владеет туроператором «Интурист», выкупленным у АФК «Система» в 2018 г. В марте стало известно, что Thomas Cook с турецким партнером выкупят 100% российского туроператора «Библио-глобус».

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Политика
Новости

США отказались от планов ввести санкции против министра иностранных дел Ирана

Ведомости
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Власти США решили не включать министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в санкционный список, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. По их информации, «Вашингтон хочет держать дверь открытой для дипломатии».

В конце июня министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что Вашингтон примет санкционные меры против Зарифа. «Холодные головы возобладали. Мы… поняли, что это не обязательно нам поможет», – пояснил один из источников. По его словам, против санкций в отношении иранского министра выступил госсекретарь США Майк Помпео.

На следующей неделе Зариф должен принять участие в заседании на уровне министров в Организации Объединенных Наций (ООН). Мероприятие будет посвящено решению таких проблем, как военные конфликты, голод, гендерное неравенство и изменение климата к 2030 г. Для участия в заседании США должны будут выдать Зарифу визу.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал подробности уголовного дела против зампреда ПФР Иванова

Ведомости
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Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подозревается в получении не одной, а целого ряда взяток, однако с поличным его не задерживали, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. О какой именно сумме взяток идет речь, источники не сообщают. По словам одного из собеседников издания, взятки были не очень большими и составили всего несколько миллионов рублей. Взятки могли давать неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва», уточнили источники. Откаты платились за заключение в 2017–2018 гг. контрактов с ПФР по развитию различных проектов, добавил один из них. Например, для фонда «Техносерв» создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

По информации источников издания, на причастность к преступлению также проверяется и совладелец IT-интегратора «Техносерв» Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка. – «Ведомости»). Ранее бизнесмен уже проходил подозреваемым по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), связанной с IT-интегратором. Тогда речь шла о растрате 12 млн евро. Эти деньги в виде невозвращенного кредита были предоставлены «Техносерву».

Ананьев передал «Ведомостям» через представителя, что не знает, с чем связаны следственные действия в «Техносерве», и узнал он о них из прессы. Ему также неизвестно о каких-либо обвинениях в его адрес по этому делу. «Техносерв» более 20 лет работал с государственными и коммерческими организациями по принципам «этического поведения и открытой рыночной конкуренции», подчеркнул Ананьев.

О задержании Иванова стало известно в четверг, 11 июля. Руководитель ПФР Антон Дроздов подтвердил эту информацию и сказал, что его подчиненный задержан «по делу о взятке». Помимо Иванова в этот день был также задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого, изучавшего материалы дела. По словам источника, Копейкина подозревают в даче взятки Иванову. «Техносерв» подтвердил задержание Иванова.

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Технологии
Новости

МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

Ведомости
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МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.

Новый сервис позволит смотреть онлайн-трансляции, а также просматривать видеозаписи в формате VR (виртуальная реальность), уточнили в компании. Благодаря выходу на этот рынок МТС рассчитывает расширить присутствие в сфере развлечений и мероприятий после покупки билетных операторов Ticketland и Ponominalu. В них будет интегрировано предложение купить VR-доступ к мероприятию. Подключиться к платформе можно будет с помощью виртуальных очков или шлема, а также с любого устройства с браузером и доступом к интернету со скоростью не менее 20 Мбит/с, отмечает газета.

На первом этапе доступ к сервису будет бесплатным, однако спустя время МТС начнет предоставлять эту услугу только по подписке или за разовую плату в размере до 250 руб. Маржинальность проекта составит 15–20%, рассчитывает оператор. До конца года МТС собирается выложить до 15 записей крупных мероприятий и до пяти трансляций в реальном времени. МТС уже заключила «договоры с десятками исполнителей», они получат долю доходов с продаж. Первая трансляция будет вестись с фестиваля Park Live, который состоится в Москве 12–14 июля.

В России интерес к VR-устройствам растет, отмечает «Коммерсантъ». Например, в первом полугодии их продажи в магазинах «М.Видео – Эльдорадо» увеличились на 10% в деньгах и на 3% в штуках. В России с 2016 г. работает платформа Samsung VR для очков виртуальной реальности, предоставляющая бесплатный доступ к видео. Конкуренты МТС уже тестируют проекты в сфере VR. «Вымпелком» (бренд «Билайн») использовал технологию VR в маркетинге и выпускал контент в этом формате в мобильной версии ТВ-сервиса. «Мегафон» в прошлом году вел прямую трансляцию товарищеского матча по футболу Россия – Турция в формате VR с использованием технологии связи 5G.

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