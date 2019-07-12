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Подозреваемый в госизмене помощник уральского полпреда уволен

Арестованный по подозрению в госизмене Александр Воробьев уволен с поста помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, сообщают «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Воробьев больше не значится в списке помощников на сайте полпредства.

Ранее заместитель полпреда Борис Кириллов говорил, что кадровое решение по Воробьеву будет принято 8 июля. Однако информация о каких-либо решениях в его отношении не озвучивалась.

Сам полпред Николай Цуканов в пятницу, 12 июля, не стал комментировать, продолжает ли Воробьев работать в полпредстве. Он сказал, что для него стало неожиданным подозрение в госизмене его помощника.

О задержании Воробьева стало известно в начале июля. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Обстоятельства дела не разглашаются, эта информация засекречена.