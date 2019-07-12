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США усомнились в необходимости своего участия в переговорах по Украине

Препятствием для выполнения минских соглашений является «отсутствие у России политической воли», и изменение формата переговоров не позволит его устранить. Об этом ТАСС заявила представитель госдепартамента США.

При этом она подчеркнула, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского, направленные на оживление минского процесса. Украина выполняет свои обязательства максимально возможным образом и России необходимо делать то же самое, считают в госдепартаменте.

Зеленский 8 июля предложил президенту России Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве США, Германии, Франции и Великобритании. «Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», – написал он на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь президента России заявил, что нужно понять, есть ли перспектива у такой встречи и что за новый формат предлагается. Он отметил, что непонятно, как быть с уже достигнутыми минскими договоренностями, под которыми нет подписей представителей США. Сам Путин сказал, что Россия никогда не отказывалась ни от одного предложенного формата встреч. Ранее переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходили в «нормандском формате», который предусматривает участие четырех стран – России, Украины, Франции и Германии.