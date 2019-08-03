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Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Об этом он сообщил в Twitter. В частности, по словам политика, Италия может предоставить для этой цели два самолета Canadair.

«В связи с трагичной чрезвычайной ситуацией с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации сотрудничество со стороны нашей службы гражданской обороны в виде двух самолетов Canadair», – написал Конте. Премьер выразил надежду на то, что ситуация в Сибири скоро нормализуется.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Российский президент пообещал воспользоваться предложением в случае необходимости.

Пожары в Сибири