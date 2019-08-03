На несогласованной акции в Москве начались задержания

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В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек. «Новая газета» передает, что задержания начались у станции метро «Кропоткинская». По данным «Медиазоны», на Пушкинской площади задержали не менее 30 человек.
Корреспонденты «Ведомостей» сообщают о задержаниях на Тверском, Цветном бульварах, Трубной, Пушкинской площадях и в других местах в центре Москвы.
Наиболее напряженная ситуация складывается на Пушкинской площади — там больше всего людей, полиция ведет себя агрессивно. На Цветном бульваре ОМОН теснит протестующих в сторону Трубной площади. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что акция не согласована с властями, и просят разойтись.
В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В прошлые выходные протесты закончились рекордными задержаниями — по разным данным от 1074 до 1373 человек были задержаны.
Соболь задержали на выходе из штаба
Dmitry Serebryakov / AP
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в центре Москвы, когда она собиралась ехать на несогласованную акцию
1/6
Tatyana Makeyeva / REUTERS
Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо. Она вместе со своими сторонниками собиралась сесть в такси, но не успела
2/6
Tatyana Makeyeva / REUTERS
Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли
3/6
Dmitry Serebryakov / AP
«Зачем вы надели каски, чего вы боитесь? Я похожа на особо опасную преступницу? Кого вы боитесь? Девушку на 21-м дне голодовки?» – сказала Соболь сотрудникам МВД перед своим задержанием
4/6
Dmitry Serebryakov / AP
Неделю назад, 27 июля, Соболь также была задержана, когда садилась в такси, чтобы ехать на несогласованную акцию к мэрии
5/6
Dmitry Serebryakov / AP
В тот же день ее оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение правил организации митинга. Арестовать Соболь не могут, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок
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На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса. В спецприемнике он отбывал административный арест за призывы к несогласованной акции 27 июля.
Янкаускаса арестовали 29 июля по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на семь суток.
В Москве 3 августа проходит несогласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Протестующие рассредоточились по всему Бульварному кольцу. Еще до начала мероприятия была задержана одна из его организаторов — юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Соболь задержали на выходе из штаба
Dmitry Serebryakov / AP
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в центре Москвы, когда она собиралась ехать на несогласованную акцию
1/6
Tatyana Makeyeva / REUTERS
Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо. Она вместе со своими сторонниками собиралась сесть в такси, но не успела
2/6
Tatyana Makeyeva / REUTERS
Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли
3/6
Dmitry Serebryakov / AP
«Зачем вы надели каски, чего вы боитесь? Я похожа на особо опасную преступницу? Кого вы боитесь? Девушку на 21-м дне голодовки?» – сказала Соболь сотрудникам МВД перед своим задержанием
4/6
Dmitry Serebryakov / AP
Неделю назад, 27 июля, Соболь также была задержана, когда садилась в такси, чтобы ехать на несогласованную акцию к мэрии
5/6
Dmitry Serebryakov / AP
В тот же день ее оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение правил организации митинга. Арестовать Соболь не могут, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок
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Согласно последним данным «ОВД-инфо», на несогласованной акции в Москве к четырем часам дня были задержаны 311 человек. Ранее МВД сообщило, что к 14.30 мск на акции задержаны 30 человек. «ОВД-инфо» в это же время сообщало о 89 задержанных.
Задержана корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина. Ее задержали на Пушкинской площади, когда она фотографировала происходящее на акции на телефон. «Подошли двое ОМОНовцев и сказали, чтобы я уходила. Я ответила, что журналист и нахожусь на редакционном задании, они схватили меня за руки и стали требовать показать редакционное удостоверение. Я ответила, что оно в рюкзаке, отпустите — покажу. Они продолжили требовать редакционное, не отпуская рук, и повели меня в автозак», — рассказала Вавина. Когда ей все же удалось показать редакционное задание и удостоверение журналиста, правоохранители заявили, что это документы неустановленного образца. Вавина находится в автозаке, вместе с ней еще около 20 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. На вопрос, куда их везут, водитель ответил: «В морг».
Также среди задержанных — корреспондент «Дождя» Владимир Роменский. По данным телеканала, силовик намеренно сорвал с шеи журналиста пресс-карту и редакционное задание во время его задержания.
В Москве 3 августа проходит несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ее участники рассредоточились по всему Бульварному кольцу. Наиболее напряженная ситуация на Пушкинской площади, где больше всего людей.
На Пушкинской площади начались массовые задержания
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К 14.30 мск на несогласованной акции в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 30 человек, сообщил столичный главк МВД. Численность участников акции полиция оценила в 350 человек.
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Некоторые магазины и кафе в районе Бульварного кольца, где сегодня проходит несогласованная акция протеста, закрыты. Например, кондитерский магазин «Аленка» и магазин одежды H&M. Также не работают супермаркет «Магнолия» на Тургеневской площади и отделение Альфа-банка на Тверской улице.
На дверях магазина конфет висит письмо от главы управы Тверского района. Чиновник рекомендует магазинам приостановить работу 3 августа с полудня и до полуночи или вообще не открываться.
Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция проходит 3 августа, она не согласована с властями. На прошлой акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.
Сегодняшняя акция тоже сопровождается задержаниями. По предварительным данным, задержаны уже более 30 человек, в том числе юрист ФБК Любовь Соболь. В центре Москвы с утра было много сотрудников полиции и Росгвардии, входы в скверы на Бульварном кольце перекрыты, полиция проверяет у прохожих документы.
Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги
Георгий Шпикалов / ТАСС
4 февраля 2012 г. Шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади против итогов выборов в Госдуму. В акции, по данным МВД, приняли участие 36 000 человек. По данным организаторов – в несколько раз больше. Далее указаны данные полиции, которые, как правило, в несколько раз меньше, чем подсчеты организаторов и сторонних наблюдателей
1/19
Максим Стулов / Ведомости
24 декабря 2011 г. 29 000 человек Митинг на проспекте Сахарова против фальсификаций на выборах в Госдуму. Москвичей задели результаты, согласно которым даже в столице «Единая Россия» получила почти половину голосов избирателей – 46,6%, хотя предварительные опросы давали гораздо меньше
2/19
Денис Абрамов / Ведомости
10 декабря 2011 г. 25 000 человек Митинг на Болотной площади против фальсификаций на выборах в Госдуму
3/19
Евгений Разумный / Ведомости
1 марта 2015 г. Марш памяти Немцова в центре Москвы 21 000 человек Бывший вице-премьер, оппозиционный политик и сопредседатель партии «РПР – Парнас» Борис Немцов был убит недалеко от Кремля ночью 28 февраля. Акции его памяти проводятся каждый год
4/19
Евгений Разумный / Ведомости
12 июня 2012 г. 18 000 человек «Марш миллионов» в знак протеста против возвращения Путина в Кремль: от Пушкинской до проспекта Сахарова
5/19
Андрей Махонин / Ведомости
5 марта 2012 г. 14 000 человек Митинг оппозиции на Пушкинской площади в день президентских выборов: на них был переизбран главой государства Владимир Путин
6/19
Максим Стулов / Ведомости
15 сентября 2012 г. 14 000 человек Второй «Марш миллионов»: от Пушкинской до проспекта Сахарова
7/19
Евгений Разумный / Ведомости
20 июля 2019 г. 12 000 человек Митинг на проспекте Сахарова за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму
8/19
Андрей Махонин / Ведомости
26 февраля 2012 г. 11 000 человек «Большой белый круг»: граждане с белыми лентами – символом акций за чистоту выборов – выстроились вокруг Садового кольца
9/19
Андрей Махонин / Ведомости
13 января 2013 г. 9000 человек «Марш против подлецов» – против закона, запретившего усыновление иностранцами детей из России
10/19
Евгений Разумный / Ведомости
6 мая 2012 г. 8000 человек «Марш миллионов»: протестующие накануне инаугурации Путина прошли по Якиманке и собирались организовать митинг на Болотной площади, это закончилось столкновениями с полицией и «болотным делом»
11/19
Александра Астахова / Ведомости
12 июня 2013 г. 8000 человек «Марш против палачей»: против преследования участников акции на Болотной площади 6 мая
12/19
Евгений Разумный / Ведомости
14 мая 2017 г. 8000 человек Митинг против программы реновации в Москве на проспекте Сахарова
13/19
Андрей Гордеев / Ведомости
26 марта 2017 г. От 7000 до 8000 человек «Он вам не Димон»: антикоррупционные протесты сторонников Алексея Навального в Москве
14/19
Максим Стулов / Ведомости
15 марта 2014 г. 3000 человек «Марш мира» на столичных бульварах – против войны на Украине
15/19
Евгений Разумный / Ведомости
2 сентября 2018 г. 3000 человек Митинг против повышения пенсионного возраста
16/19
Андрей Махонин / Ведомости
5 декабря 2011 г. 2000 человек Митинг на Чистых прудах против фальсификаций результатов голосования на выборах в Госдуму шестого созыва
17/19
Миша Гребенщиков для Ведомостей
18 июля 2013 г. 2000 человек Митинг в Москве на Манежной площади в поддержку Навального, которому вынесли приговор по делу «Кировлеса» во время кампании по выборам мэра Москвы
18/19
Евгений Разумный / Ведомости
5 мая 2018 г. 1500 человек «Он нам не царь»: акция сторонников Навального накануне инаугурации Путина, избранного в четвертый раз президентом России
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Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в центре Москвы, когда она собиралась ехать на несогласованную акцию. Трансляцию вел телеканал «Дождь».
Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо, где планируется проведение акции. Она вместе со своими сторонниками собиралась сесть в такси, но не успела. Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли. «Зачем вы надели каски, чего вы боитесь? Я похожа на особо опасную преступницу? Кого вы боитесь? Девушку на 21-м дне голодовки?» – сказала Соболь сотрудникам МВД перед своим задержанием.
Неделю назад, 27 июля, Соболь также была задержана, когда садилась в такси, чтобы ехать на несогласованную акцию к мэрии. В тот же день ее оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение правил организации митинга. Арестовать Соболь не могут, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок.
Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Очередная акция должна пройти 3 августа, она не согласована с властями. На прошлой акции 27 июля задержали, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.
Соболь тоже не была допущена до выборов в Мосгордуму, избирком забраковал более 10% сданных ею подписей избирателей. Последние три недели она держит голодовку.
«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму
Максим Стулов / Ведомости
Комиссии не допустили до выборов в Мосгордуму 13 оппозиционных кандидатов, которые собрали подписи в поддержку своего выдвижения. Среди них глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин (избирательной округ №45)
1/8
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сняты с выборов пять из восьми выдвиженцев «Яблока», в том числе правозащитник и член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин (округ №11)
2/8
Максим Стулов / Ведомости
У избиркома возникли претензии к документам депутата муниципального округа Тимирязевский и кандидата в округе №9 Юлии Галяминой (избрана от «Яблока»)
3/8
Сергей Портер / Ведомости
Дмитрий и Геннадий Гудковы (округа №2 и №5) также не смогли собрать подписи избирателей, которые устроили бы проверяющих
4/8
Максим Стулов / Ведомости
Александр Соловьев (округ №3), который во время работы Дмитрия Гудкова депутатом Госдумы помогал ему в качестве юриста, также не будет кандидатом в депутаты. Сейчас он возглавляет московское отделение Партии перемен
5/8
Евгений Разумный / Ведомости
Забраковали подписи юриста ФБК Любови Соболь (округ №43). В 2014 г. она сама сняла кандидатуру с выборов и не стала сдавать подписи граждан, чтобы не делиться базой сторонников с мэрией
6/8
Отказано в регистрации директору ФБК Алексея Навального Ивану Жданову, который выдвинулся в округе №21: там от КПРФ баллотируется один из спонсоров партии – Вадим Кумин
7/8
Андрей Гордеев / Ведомости
На выборах осталось шесть кандидатов, которых причисляют к независимым. Самый известный среди них – «яблочник» и депутат Мосгордумы трех созывов Евгений Бунимович, ныне уполномоченный по правам ребенка в Москве (округ №6). Еще трое – Максим Круглов от «Яблока» и самовыдвиженцы Сергей Цукасов и Дмитрий Клочков – баллотируются друг против друга в одном округе (№14)
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Об этом он сообщил в Twitter. В частности, по словам политика, Италия может предоставить для этой цели два самолета Canadair.
«В связи с трагичной чрезвычайной ситуацией с пожарами в Сибири я предложил Российской Федерации сотрудничество со стороны нашей службы гражданской обороны в виде двух самолетов Canadair», – написал Конте. Премьер выразил надежду на то, что ситуация в Сибири скоро нормализуется.
Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Российский президент пообещал воспользоваться предложением в случае необходимости.
Пожары в Сибири
ФБУ «Авиалесоохрана»/ ТАСС
Леса Сибири и Дальнего Востока охватили пожары
1/7
ФБУ «Авиалесоохрана»/ ТАСС
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края (пожары в регионе – на фото), которые не приняли мер по тушению пожаров
2/7
ФБУ «Авиалесоохрана»/ ТАСС
Площадь возгорания увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях, сообщали в МЧС
3/7
Пресс-служба НТЦ «Космические решения»/ ТАСС
Самая тяжелая ситуация сложилась на территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии
4/7
ФБУ «Авиалесоохрана» / РИА Новости
Премьер Дмитрий Медведев поручил правоохранителям проверить, могли ли пожары в Сибири быть устроены специально: для сокрытия незаконной заготовки древесины
5/7
МЧС
До 3 августа должна быть представлены предложения о финансировании МЧС, Минобороны и регионов из резервного фонда правительства
6/7
МЧС
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 млн га (на фото – Якутия)
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Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов. Вести его должны были телеведущая Светлана Зейналова и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, но музыкант в последний момент отказался.
«По этическим причинам Алексей Кортнев не сможет принять участие в фестивале "Шашлык live". Приносим свои извинения всем, кто рассчитывал на участие лидера группы "Несчастный случай" в мероприятии», – говорится на странице коллектива в Faceboоk. Сообщение появилось около полудня в субботу.
Фестиваль «Шашлык live» ранее никогда не проводился в Москве, известно о нем стало за несколько дней до начала мероприятия. Внимание на него обратил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков. По его мнению, фестиваль был специально организован, чтобы отвлечь тех, кто собирается идти на несогласованную акцию 3 августа.
В беседе с «Медузой» Кортнев рассказал, что узнал о фестивале от своего директора два дня назад. Музыкант отметил, что тогда еще ничего не слышал о несогласованной акции оппозиции, которая запланирована на 3 августа, поскольку был в отпуске далеко от России. При этом Кортнев поддержал протестующих: по его мнению, ситуация с выборами в Мосгордуму – «исключительное безобразие, дошедшее до крайней степени наглости в том, что сделали с независимыми кандидатами». «Поэтому я, конечно, всей душой за недопущенных кандидатов», – добавил музыкант.
Ранее от участия в фестивале отказались группы «Браво» и Tequilajazzz. Эти коллективы были заявлены в числе участников, однако 2 августа их лидеры заявили, что они ничего об этом не знают и группы не планируют нигде выступать в субботу. Сегодня стало известно, что вместо «Браво» и Tequilajazzz на фестивале выступят группа «Ногу свело!» и музыканты Владимир Кузьмин и Валерий Сюткин. Ранее участие в мероприятии подтвердили группы «Чайф», «Сплин», 7Б, Uma2rman, а также Светлана Сурганова и Юлия Чичерина.
Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция запланирована на 3 августа. Прошлые протесты 27 июля закончились массовыми задержаниями: МВД сообщало о 1074 задержанных, «ОВД-инфо» – о 1373.
Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги
Георгий Шпикалов / ТАСС
4 февраля 2012 г. Шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади против итогов выборов в Госдуму. В акции, по данным МВД, приняли участие 36 000 человек. По данным организаторов – в несколько раз больше. Далее указаны данные полиции, которые, как правило, в несколько раз меньше, чем подсчеты организаторов и сторонних наблюдателей
1/19
Максим Стулов / Ведомости
24 декабря 2011 г. 29 000 человек Митинг на проспекте Сахарова против фальсификаций на выборах в Госдуму. Москвичей задели результаты, согласно которым даже в столице «Единая Россия» получила почти половину голосов избирателей – 46,6%, хотя предварительные опросы давали гораздо меньше
2/19
Денис Абрамов / Ведомости
10 декабря 2011 г. 25 000 человек Митинг на Болотной площади против фальсификаций на выборах в Госдуму
3/19
Евгений Разумный / Ведомости
1 марта 2015 г. Марш памяти Немцова в центре Москвы 21 000 человек Бывший вице-премьер, оппозиционный политик и сопредседатель партии «РПР – Парнас» Борис Немцов был убит недалеко от Кремля ночью 28 февраля. Акции его памяти проводятся каждый год
4/19
Евгений Разумный / Ведомости
12 июня 2012 г. 18 000 человек «Марш миллионов» в знак протеста против возвращения Путина в Кремль: от Пушкинской до проспекта Сахарова
5/19
Андрей Махонин / Ведомости
5 марта 2012 г. 14 000 человек Митинг оппозиции на Пушкинской площади в день президентских выборов: на них был переизбран главой государства Владимир Путин
6/19
Максим Стулов / Ведомости
15 сентября 2012 г. 14 000 человек Второй «Марш миллионов»: от Пушкинской до проспекта Сахарова
7/19
Евгений Разумный / Ведомости
20 июля 2019 г. 12 000 человек Митинг на проспекте Сахарова за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму
8/19
Андрей Махонин / Ведомости
26 февраля 2012 г. 11 000 человек «Большой белый круг»: граждане с белыми лентами – символом акций за чистоту выборов – выстроились вокруг Садового кольца
9/19
Андрей Махонин / Ведомости
13 января 2013 г. 9000 человек «Марш против подлецов» – против закона, запретившего усыновление иностранцами детей из России
10/19
Евгений Разумный / Ведомости
6 мая 2012 г. 8000 человек «Марш миллионов»: протестующие накануне инаугурации Путина прошли по Якиманке и собирались организовать митинг на Болотной площади, это закончилось столкновениями с полицией и «болотным делом»
11/19
Александра Астахова / Ведомости
12 июня 2013 г. 8000 человек «Марш против палачей»: против преследования участников акции на Болотной площади 6 мая
12/19
Евгений Разумный / Ведомости
14 мая 2017 г. 8000 человек Митинг против программы реновации в Москве на проспекте Сахарова
13/19
Андрей Гордеев / Ведомости
26 марта 2017 г. От 7000 до 8000 человек «Он вам не Димон»: антикоррупционные протесты сторонников Алексея Навального в Москве
14/19
Максим Стулов / Ведомости
15 марта 2014 г. 3000 человек «Марш мира» на столичных бульварах – против войны на Украине
15/19
Евгений Разумный / Ведомости
2 сентября 2018 г. 3000 человек Митинг против повышения пенсионного возраста
16/19
Андрей Махонин / Ведомости
5 декабря 2011 г. 2000 человек Митинг на Чистых прудах против фальсификаций результатов голосования на выборах в Госдуму шестого созыва
17/19
Миша Гребенщиков для Ведомостей
18 июля 2013 г. 2000 человек Митинг в Москве на Манежной площади в поддержку Навального, которому вынесли приговор по делу «Кировлеса» во время кампании по выборам мэра Москвы
18/19
Евгений Разумный / Ведомости
5 мая 2018 г. 1500 человек «Он нам не царь»: акция сторонников Навального накануне инаугурации Путина, избранного в четвертый раз президентом России
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Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента обошлось министерству юстиции США в $32 млн. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные ведомства. Расследование длилось почти два года.
Отмечается, что минюст раскрыл информацию о потраченных Мюллером средствах на несколько недель раньше, чем ожидалось. Еще до публикации данных президент Дональд Трамп говорил, что на расследование было потрачено не менее $40 млн.
Мюллер представил результаты своего расследования в марте. По его данным, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. В то же время он не обнаружил, чтобы какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или он сам вступали в сговор с Москвой, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц».
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Неисправность электропроводки и человеческий фактор могли стать причиной крупного пожара в расселенном здании в Замоскворечье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке», – сказал собеседник агентства.
Утром 3 августа в центре Москвы загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки. К тушению были привлечены два вертолета. Около девяти часов утра пожар был локализован на площади 5000 кв. м.
По предварительным данным, пострадал один пожарный. Он получил травму ноги при обрушении горящих перекрытий, передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Огонь угрожает соседним зданиям и расположенной рядом автозаправке, сообщил столичный главк МЧС. Перекрыто движение по Дубининской улице и Жукову проезду. Тушение пожара осложняется высокой температурой и сохраняющейся угрозой обрушения горящего здания – пожарные не могут войти внутрь.
Информация о погибших не поступала. Прибывшая на место передвижная лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
Политика
Новости
Московские суды за неделю рассмотрели более 1000 дел по статье о митингах
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Московские суды за неделю с 28 июля по 3 августа рассмотрели 1043 административных дела по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом свидетельствуют данные на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Апология протеста».
Неделю назад, 27 июля, в Москве прошла не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. Это рекордное число задержанных на протестных акциях в Москве.
На следующий день после митинга МВД сообщило, что в отношении задержанных в центре Москвы за нарушение общественного порядка составлены необходимые документы.
Правонарушения, предусмотренные ст. 20.2 КоАП, наказываются штрафом от 10 000 до 1 млн руб. (для юридических лиц) либо административным арестом от 10 до 30 суток. На месяц после акции 27 июля – за повторное нарушение правил организации митинга – были арестованы оппозиционеры Владимир Милов, Дмитрий Гудков и Михаил Светов. Также арест в 30 суток отбывает Алексей Навальный – он был арестован еще 24 июля за призыв к несогласованной акции.
Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда
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Утром 3 августа в центре Москвы загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки, сообщил столичный главк МЧС. Площадь возгорания к 8.30 мск составила 2000 кв. м. К ликвидации пожара привлечены два вертолета.
Около девяти часов утра здание начало рушиться, все пожарные из него были выведены. По данным «РИА Новости», один сотрудник МЧС пострадал при обрушении горящих перекрытий.
Огонь угрожает соседним зданиям и расположенной рядом автозаправке, передает «Интерфакс». Информированный источник сказал агентству, что площадь возгорания может увеличиться до 10 000 кв. м.
В связи с пожаром полиция ограничила движение автомобилей по Дубининской улице, сообщил ТАСС представитель столичного управления ГИБДД. Также перекрыто движение по Жукову проезду.
Информация о погибших не поступала. Прибывшая на место передвижная лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.