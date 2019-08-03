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На несогласованной акции в Москве начались задержания

В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек. «Новая газета» передает, что задержания начались у станции метро «Кропоткинская». По данным «Медиазоны», на Пушкинской площади задержали не менее 30 человек.

Корреспонденты «Ведомостей» сообщают о задержаниях на Тверском, Цветном бульварах, Трубной, Пушкинской площадях и в других местах в центре Москвы.

Наиболее напряженная ситуация складывается на Пушкинской площади — там больше всего людей, полиция ведет себя агрессивно. На Цветном бульваре ОМОН теснит протестующих в сторону Трубной площади. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что акция не согласована с властями, и просят разойтись.

В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В прошлые выходные протесты закончились рекордными задержаниями — по разным данным от 1074 до 1373 человек были задержаны.

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