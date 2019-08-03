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«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек

На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо». Также правозащитный проект указывает, что во многие отделения полиции, куда доставили задержанных, не пускают адвокатов. В ОВД «Арбат» не пустили уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича.

Также отмечается, что во многих отделениях у участников протестной акции изымают мобильные телефоны, требуют проверки отпечатков пальцев. Задержанные распределены примерно по 40 отделениям полиции, отмечается в материале.

МВД ранее сообщало, что на акции оппозиции задержаны 600 человек, общее количество участников несогласованной акции полиция оценила в 1500 человек.

В Москве 3 августа прошла очередная несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ее участники рассредоточились по всему Бульварному кольцу, основные задержания происходили на Пушкинской и Трубной площадях. На прошлой акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.