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Суд перевел под домашний арест обвиняемого в разбое майора ФСБ

Московский гарнизонный военный суд перевел из СИЗО под домашний арест майора ФСБ, сотрудника управления «К» Александра Карелина, который обвиняется в разбое, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Московского гарнизонного военного суда Наталья Семашко. Под домашним арестом Карелин пробудет до 10 ноября, свою вину он признал.

Фигурантами дела, по данным агентства, являются 10 силовиков. В их числе сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел», столичного УФНС, офицеры ФСБ России и ранее судимые гражданские лица. По версии следствия, все они действовали в составе организованной группы и под видом проведения оперативных мероприятий напали на предпринимателя Александра Юмаранова на территории банка «Металлург» в Москве, похитив у него 136 млн руб. В начале июля ФСБ и МВД сообщили о совместном задержании двух сотрудников ФСБ, которые причастны к хищению. В их числе был и Карелин.

Доля Карелина от разбойного нападения составила 2 млн руб., семья обвиняемого пытается вернуть потерпевшему деньги, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Карелина Максима Слюсаренко. При обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 млн руб., следует из материалов, ранее оглашенных в суде.

Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. Его сотрудники привлекались к разработке и задержанию крупных чиновников и преступных авторитетов. В апреле руководитель отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, его заместитель Дмитрий Фролов и их подчиненный Андрей Васильев были задержаны по обвинению в получении взяток на общую сумму $850 000 и крупном мошенничестве.