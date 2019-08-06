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СКР возбудил дело по факту взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Военный отдел Следственного комитета России по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении ведомства.

«В ходе погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар», – отмечается в сообщении. Приехавшая к месту ЧП пожарная группа пыталась потушить пожар, но к тому моменту начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. В результате взрывов погиб один человек, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Осмотр места ЧП будет произведен после разминирования территории войсковой части.

Взрывы на складе с боеприпасами начались днем 5 августа. Детонация боеприпасов прекратилась только к пяти часам утра следующего дня. Ранее замминистра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара человеческий фактор. В Ачинском районе со вчерашнего дня введен режим ЧС. По информации МЧС, всего из опасной зоны было эвакуировано более 16 000 человек.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии