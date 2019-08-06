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СКР возбудил дело по факту взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Ведомости
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Военный отдел Следственного комитета России по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении ведомства.

«В ходе погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар», – отмечается в сообщении. Приехавшая к месту ЧП пожарная группа пыталась потушить пожар, но к тому моменту начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. В результате взрывов погиб один человек, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Осмотр места ЧП будет произведен после разминирования территории войсковой части.

Взрывы на складе с боеприпасами начались днем 5 августа. Детонация боеприпасов прекратилась только к пяти часам утра следующего дня. Ранее замминистра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара человеческий фактор. В Ачинском районе со вчерашнего дня введен режим ЧС. По информации МЧС, всего из опасной зоны было эвакуировано более 16 000 человек.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Ведомости
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Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Group Алла Вербер скончалась в Италии на 62-ом году жизни, сообщил на своей странице в соцсети друг Вербер, журналист Олег Шаран. «Ушла настоящая легенда мира российской и мировой моды», — написал он. По его словам, она умерла от инфаркта во время отдыха в больнице итальянского курорта Форте-дей-Марми. В пресс-службе ЦУМа подтвердили информацию о смерти Вербер.

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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Ведомости
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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова. По итогам проверки ЦИК вернули 31 подпись из ранее признанных недействительными. Данные были некорректно указаны в запросе, но это произошло из-за неразборчивого почерка сборщиков.

Окружной избирком забраковал 1019 подписи. Затем 157 подписей вернул Мосгоризбиком (итого 862 брак), 31 — ЦИК. Для регистрации необходимо 5230 подписей, то есть Гудкову не хватает всего 300 подписей. Большую часть подписей забраковали на основании заключений графологов или в связи с недочетами в оформлении подписных листов.

Как сообщил представитель Гудкова, в штабе кандидата выявили 42 случая, когда ответы на запросы в МВД из ОИК и МГИК разнятся: например, в одном случае несоответствующим объявлялся адрес, а в другом — номер паспорта избирателя. Кроме того, членам команды Гудкова удалось найти 244 избирателя, которые письменно подтвердили, что это именно они ставили подписи.

Но, пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина, учет таких заявлений значил бы фактически внесение новых подписных листов за пределами срока, установленного законом для сбора подписей.

Начальник правового управления ЦИК Сергей Алешкин заявил, что признать недействительными справки МВД может только суд, ЦИК это сделать не вправе.

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Единый продавец телерекламы сменил гендиректора

Ведомости
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Генеральным директором Национального рекламного альянса (НРА) назначен Алексей Толстоган, говорится в сообщении альянса.

Будущий гендиректор НРА Толстоган работает в «СТС медиа» больше 13 лет, с 2006 г. возглавляет «Эверест-С». Это рекламное совместное предприятие «СТС медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ).

НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России. Акционеры НРА – четыре крупнейших телехолдинга, с 2017 г. объединивших продажи через него («Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и НМГ). Многие годы ТВ было крупнейшим по рекламным доходам медиа в России, но теперь его обогнал интернет. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2018 г. на продвижение в эфире рекламодатели потратили 187 млрд руб.

Предыдущий гендиректор НРА Эдуард Райкин возглавлял альянс с ноября 2018 г. До этого он отвечал за продажу региональной ТВ-рекламы. Райкин вернется на свою прежнюю должность — гендиректора Новой сервисной компании (НСК).

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Экономика
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S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России

Ведомости
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Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства. Санкции не ограничивают доступ финансовых институтов США ко вторичному рынку суверенных долговых обязательств России, а также не распространяются на заимствования российских государственных корпораций и финансовых институтов, отметили аналитики. На данный момент ЕС не ввел аналогичных санкций, что теоретически дает возможность российскому правительству осуществлять заимствования в евро, напомнили в S&P.

По мнению рейтингового агентства, российское правительство сможет справиться с последствиями даже полного запрета инвестиций в новые суверенные выпуски облигаций. Валютный долг России номинирован, главным образом, в долларах США, но его совокупный объем – 2,5% ВВП. Планы по внешним заимствованиям на 2019 г. уже выполнены правительством, а займы в валюте в 2020–2021 гг. планируются на невысоком уровне – $3 млрд в год. Правительство России производит заимствования, главным образом, в национальной валюте, напоминают в S&P. Новые санкции не распространяются на этот долг, что ограничивает масштаб макроэкономических последствий в случае ускоренной продажи этих облигаций. «Даже в таком случае мы полагаем, что внутренний спрос на ОФЗ достаточно высок и может заместить спрос со стороны нерезидентов», – отмечается в отчете.

Указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей президент США Дональд Трамп подписал 4 августа. Ограничения вступят в силу 19 августа и будут действовать как минимум год. Госдеп отметил, что они могут быть отменены, если у Вашингтона будут доказательства, что Москва отказалась от использования химического оружия и выплатила компенсацию жертвам нападения в Солсбери. Суть санкций состоит в том, что США будут препятствовать предоставлению международными институтами финансовой или технической помощи России, а американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций.

В этом году Минфин выходил на внешние рынки дважды: в марте продал еврооблигации на $3 млрд и на 750 млн евро, в июне разместил еще два выпуска на $2,5 млрд, перевыполнив, таким образом, план по займам на год. Закон о бюджете на 2019–2021 гг. предусматривает выкуп с рынка старых неликвидных выпусков на сумму до $4 млрд и эмиссию новых на $3 млрд.

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Технологии
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«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами

Ведомости
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«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.

На то, что под некоторыми постами исчезло количество лайков, обратил внимание пользователь Михаил Пляскин. В техподдержке соцсети ему сообщили, что он попал в тестовую выборку пользователей, у которых, действительно, скрыты лайки в новостной ленте и на страницах сообществ.

Отношение к лайкам в последние годы изменилось, отмечает Законов: раньше они были средством коммуникации между автором и читателем, но сейчас их воспринимают как признак качества контента. «ВКонтакте» хочет посмотреть, как отключение счетчика лайков повлияет на вовлечение пользователей. Пока в тестировании участвует небольшая аудитория, добавил Законов.

Ранее такую функцию начал тестировать Instagram в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. С помощью этой меры компания хочет остановить погоню за лайками и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в соцсети, писал TechCrunch.

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Политика
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Суд перевел под домашний арест обвиняемого в разбое майора ФСБ

Ведомости
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Московский гарнизонный военный суд перевел из СИЗО под домашний арест майора ФСБ, сотрудника управления «К» Александра Карелина, который обвиняется в разбое, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Московского гарнизонного военного суда Наталья Семашко. Под домашним арестом Карелин пробудет до 10 ноября, свою вину он признал.

Фигурантами дела, по данным агентства, являются 10 силовиков. В их числе сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел», столичного УФНС, офицеры ФСБ России и ранее судимые гражданские лица. По версии следствия, все они действовали в составе организованной группы и под видом проведения оперативных мероприятий напали на предпринимателя Александра Юмаранова на территории банка «Металлург» в Москве, похитив у него 136 млн руб. В начале июля ФСБ и МВД сообщили о совместном задержании двух сотрудников ФСБ, которые причастны к хищению. В их числе был и Карелин.

Доля Карелина от разбойного нападения составила 2 млн руб., семья обвиняемого пытается вернуть потерпевшему деньги, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Карелина Максима Слюсаренко. При обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 млн руб., следует из материалов, ранее оглашенных в суде.

Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. Его сотрудники привлекались к разработке и задержанию крупных чиновников и преступных авторитетов. В апреле руководитель отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, его заместитель Дмитрий Фролов и их подчиненный Андрей Васильев были задержаны по обвинению в получении взяток на общую сумму $850 000 и крупном мошенничестве.

Политика
Новости

Садовничий призвал студентов МГУ к аккуратности из-за митингов

Ведомости
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Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза серьезно обдумывать участие в акциях протеста, передает «Интерфакс». «Я бы считал, что здесь надо быть очень аккуратным. Одно дело – способность и умение выражать свое мнение. Лучше, если человек грамотно говорит. А если это что-то другое, чего я, например, не знаю, я бы ребят наших призвал – и считаю, что самое главное – учиться, хорошими специалистами становиться и отстаивать свою точку зрения, если этого требуют его убеждения», – цитирует Садовничего агентство.

Садовничий не стал комментировать арест студента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Егора Жукова и серию пикетов, которые провели другие студенты вуза в его поддержку, объяснив это незнанием ситуации. По его словам, право выразить свою точку зрения гарантирует Конституция, но «здесь нужно более детальное изучение».

Студента ВШЭ Жукова, который был видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в депутаты Дмитрия Гудкова, арестовали в начале августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Он пробудет в СИЗО до конца сентября.

Проректор ВШЭ Валерия Касамара, которую окружной избирком допустил до участия в выборах в Мосгордуму 8 сентября, просила суд не заключать под стражу Жукова. Вчера, 5 августа, у здания столичного главка МВД на Петровке, 38, и у главного здания вуза на Мясницкой улице студенты ВШЭ вышли на одиночные пикеты в поддержку Жукова. Нескольких человек задержала полиция. Руководство ВШЭ пообещало всем студентам юридическую поддержку, сообщила Касамара на странице Facebook.

Политика
Новости

Прокуратура потребовала лишить родительских прав двоих участников акции 27 июля

Ведомости
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Прокуратура Москвы направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, которые с годовалым сыном пришли на несогласованную акцию протеста 27 июля. В сообщении ведомства говорится, что на митинге родители передали ребенка третьему лицу. Это подвергло опасности здоровье и жизнь ребенка, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда.

Прокуратура также проводит проверки по другим фактам участия несовершеннолетних и родителей с малолетними детьми в несогласованных акциях 27 июля и 3 августа.

Накануне Следственный комитет сообщил, что обвиняемый по делу о массовых беспорядках Сергей Фомин на акции 27 июля взял на руки чужого маленького ребенка, чтобы пройти мимо оцепления. Правоохранительные органы объявили его в розыск.

В Москве прошло несколько несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По разным данным, на акции 27 июля было задержано от 1074 до 1373 человек, на акции 3 августа – от 600 до 1001. По итогам акции 27 июля также было заведено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Его фигурантами стали 10 человек.

Политика
Новости

Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей

Ведомости
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Большой Московский цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от высказываний в прямом эфире бывшего главного редактора радиостанции Сергея Доренко в 17,9 млн руб., передает RNS со ссылкой на представляющего интересы цирка адвоката Михаила Кузнецова. Согласно материалам картотеки судебных дел, иск о защите деловой репутации к радиостанции «Говорит Москва» был подан еще 8 апреля. Ответчиками по иску указаны сам Доренко и ООО «РУ ФМ» (учредитель радиостанции «Говорит Москва». – «Ведомости»).

В I квартале 2019 г. снижение доходов цирка от продажи билетов в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. составило 17,9 млн руб., а снижение продаж билетов – 5,5%, уточнил Кузнецов. Соответствующие материалы были направлены в Арбитражный суд Москвы, добавил он, отметив, что этот убыток руководство цирка связывает именно с высказываниями Доренко.

18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей». По словам Кузнецова, ущерб возник из-за того, что после высказывания Доренко зрители начали массово возвращать билеты. «Уже в январе стали поступать в цирк требования граждан, которые ранее купили билеты, причем закупали билеты они пачками – на 30, 20, 15 человек», – сказал адвокат. При возврате билета посетитель указывает причину сдачи. В большинстве случаев причиной назывались высказывания Доренко от 18 декабря в эфире радиостанции, уточнил Кузнецов. «Во всех заявлениях ссылка в той или иной редакции идет на это», – пояснил он. По его словам, суду представлены 90 отказов от билетов на общую сумму около 200 000 руб. На данный момент цирк требует взыскать с радиостанции 10 млн руб., к Доренко ранее были выдвинуты требования на 3 млн руб., напомнил адвокат.

Поясняя, почему цирк не потребовал возмещения всего ущерба, Кузнецов сказал, что речь идет о соразмерности, т. е. «наказание должно учитывать обстоятельства, возраст, причины и т. д.». «Мы считаем, что это уважительно к нам и достаточно соразмерно для «РУ ФМ», – заявил адвокат.

Доренко погиб 9 мая этого года из-за разрыва аорты. Журналист основал радиостанцию «Говорит Москва» в 2014 г., переформатировав станцию Ru.fm.

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Политика
Новости

ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны

Ведомости
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Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ). 33% опрошенных испытывают по этому поводу беспокойство, 14% – сильную тревогу, а 5% – постоянный страх.

Почти 80% респондентов уверены, что при возникновении подобного конфликта у них не будет возможности выжить, несмотря на бомбоубежища и различные запасы. О наличии бомбоубежищ знают только 15% россиян, выяснил ВЦИОМ, а более 70% граждан не представляют, где их искать. Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, согласно опросу, россияне связывают США. Эту страну назвали 60% респондентов ВЦИОМа. Еще 13% россиян опасаются Китая, 6% – Великобритании.

Динамику изменения настроений россиян за прошлые годы ВЦИОМ не приводит. Телефонный опрос прошел в июне 2019 г., в нем участвовали россияне старше 18 лет. В ходе него социологи побеседовали с 1600 респондентами. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В настоящий момент договор СССР и США о ракетах средней дальности (ДРСМД) официально аннулирован. Он запрещал разработку, производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 км. Между Россией и США действует еще один договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г. Он предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия. После встречи президентов двух стран в июне 2019 г. Владимир Путин дал министру иностранных дел Сергею Лаврову поручение возобновить консультации с США по СНВ-3. Аналогичное поручение получил от Дональда Трампа и госсекретарь Майк Помпео.

Бизнес
Новости

Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20%

Ведомости
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Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки. По состоянию на 11.25 мск стоимость обыкновенных акций компании была 117 руб. за бумагу. С начала торгов максимальная цена превышала 119 руб. Капитализация компании приблизилась к 344,7 млрд руб.

Бумаги начали дорожать вчера, 5 августа. По итогам закрытия торгов Московской биржи стоимость акции составила 100,4 руб., капитализация компании достигла 294,77 млрд руб.

Бумаги «Уралкалия» взлетели в цене из-за новостей о том, что мажоритарный акционер компании – Rinsoco Trading – объявил о принудительном выкупе акций, в результате чего компания может уйти с Московской биржи. Rinsoco Trading, бенефициаром которой является бизнесмен Дмитрий Лобяк, и его аффилированным лицам принадлежит 96,73% бумаг «Уралкалия». Это дает им право требовать выкупа акций у остальных акционеров. Цена выкупа – 120 руб. за обыкновенную акцию, говорилось в сообщении «Уралкалия». Сейчас в свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций. Таким образом, на выкуп Rinsoco может потратить 11,5 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября. Представители компании это не комментировали.

В конце июля акции «Уралкалия» несколько дней подряд дорожали без новостей. Причиной могли стать слухи об очередном выкупе акций, а затем уход с Московской биржи, считали эксперты.

Акции «Уралкалия» растут быстрее рынка. Индекс Московской биржи к 11.25 мск повысился на 0,9% до 2672,96 пункта, индекс РТС – на 0,73% до 1292 пунктов.

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