Росатом предложил Кремлю наградить погибших при испытаниях ракеты
Росатом направил в администрацию президента России предложение о награждении государственным наградами пяти своих сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, сообщил директор Российского Федерального ядерного центра (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». входит в «Росатом») Валентин Костюков в интервью телеканалу города Сарова, где расположено предприятие.
В конце видеозаписи были также опубликованы имена погибших, все они сотрудники «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Это Алексей Вьюшин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. РБК со ссылкой на пресс-службу «Росатома» уточняет их должности и обязанности: Вьюшин разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение, Коротаев – ведущий инженер-электроник отдела, Липшев – начальник научно-испытательной группы, Пичугин – инженер по испытаниям 1-й категории; Яновский – заместитель начальника научно-испытательного отделения.
Росатом 10 августа сообщил, что пять его сотрудников погибли из-за взрыва на военном полигоне в Архангельской области, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Взрыв произошел во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке.
По данным Министерства обороны, на полигоне проводились испытания жидкостного реактивного двигателя. По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, испытывали двигатель корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.