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Московское метро объяснило иск к оппозиционерам работой сотрудников в выходные

ГУП «Московский метрополитен» подало иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму из-за того, что ему пришлось привлечь сотрудников к работе в выходной. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий интересы одного из ответчиков – Александра Соловьева, пишет «МБХ медиа».

Согласно исковому заявлению, предприятие вынуждено было привлечь сотрудников к работе в день несогласованной акции – в субботу, 27 июля, рассказал адвокат. Речь идет о семи сотрудниках – начальниках станций «Лубянка», «Театральная», «Маяковская», «Площадь революции», «Кузнецкий мост» и «Менделеевская», а также о первом заместителе начальника Службы движения метрополитена.

Их работу ГУП оценил в 53 000 руб. Их метрополитен и намерен взыскать.

Иск предприятия к оппозиционерам был подан в Коптевский раонный суд и зарегистрирован 21 августа. Ответчики по нему – политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев. Кремль называл иск метрополитена законным и имеющим право на существование.

Помимо метрополитена в суд на оппозиционеров из-за акций протеста пожаловались ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси – ООО «М.Такси коммуникации». Общая сумма исковых требований превысила 14 млн руб.