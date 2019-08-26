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Московское метро объяснило иск к оппозиционерам работой сотрудников в выходные

Ведомости
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ГУП «Московский метрополитен» подало иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму из-за того, что ему пришлось привлечь сотрудников к работе в выходной. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий интересы одного из ответчиков – Александра Соловьева, пишет «МБХ медиа».

Согласно исковому заявлению, предприятие вынуждено было привлечь сотрудников к работе в день несогласованной акции – в субботу, 27 июля, рассказал адвокат. Речь идет о семи сотрудниках – начальниках станций «Лубянка», «Театральная», «Маяковская», «Площадь революции», «Кузнецкий мост» и «Менделеевская», а также о первом заместителе начальника Службы движения метрополитена.

Их работу ГУП оценил в 53 000 руб. Их метрополитен и намерен взыскать.

Иск предприятия к оппозиционерам был подан в Коптевский раонный суд и зарегистрирован 21 августа. Ответчики по нему – политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев. Кремль называл иск метрополитена законным и имеющим право на существование.

Помимо метрополитена в суд на оппозиционеров из-за акций протеста пожаловались ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси – ООО «М.Такси коммуникации». Общая сумма исковых требований превысила 14 млн руб.

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Макрон объявил о планах провести встречу в «нормандском формате» в сентябре

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдут в сентябре, передает «Интерфакс». Он не пояснил, где пройдут переговоры.

Ситуация на Украине стала одной из главных тем прошедших 19 августа переговоров президента Владимира Путина с  Макроном. Макрон после переговоров разместил в своем Facebook пост на русском языке, в котором назвал Россию «глубоко европейской страной». Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встрече в «нормандском формате» будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, «чтобы не проводить встречу ради встречи».

Нормандский формат переговоров об урегулировании на Украине появился в июне 2014 г. по инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда. Самым результативным стал третий саммит, в феврале 2015 г., по итогам которого были подписаны минские соглашения. Но после берлинской встречи в октябре 2016 г. руководители четырех стран общались совместно только по телефону.

Путин впервые обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность работы в «нормандском формате» 11 июля. Первая беседа президентов состоялась по телефону.

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Русская служба BBC: помощник руководителя ФСБ по Москве получил работу в «Газпроме»

Ведомости
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Помощник руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев прикомандирован от спецслужбы к службе безопасности «Газпрома». Об этом рассказали Русской службе BBC два информированных источника. «Ведомости» направили «Газпрому» запрос о комментарии.

По словам одного из источников, Медоев остается в московском управлении ФСБ и является «откомандированным оперативным сотрудником в “Газпроме”».

Ранее 26 августа РБК со ссылкой на источники сообщил, что Медоев покинул пост помощника руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью. ФСБ эту информацию не комментировала. По данным одного из собеседников издания, Медоева сняли около месяца назад.

Медоев упоминался в расследовании журналиста «Медузы» о похоронном бизнесе в столичном регионе. Оно было опубликовано 1 июля. В нем говорится, что люди, близкие к Медоеву и его начальнику Алексею Дорофееву, контролируют похоронный рынок в Москве и Подмосковье.

В начале июня Голунова задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он также выражал мнение, что его преследование связано с расследованием, которое он готовил. Спустя пять дней после задержания с него сняли все обвинения.

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Политика
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Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7 в 2020 г., об этом он заявил во Франции на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News. По мнению президента США, Путину будет психологически трудно принять приглашение. Поэтому Трамп не уверен, приедет ли Путин на следующий саммит.

«Это сложный вопрос для него, он гордый человек», – пояснил Трамп. Его попросили прокомментировать слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия не имеет в виду участие в «восьмерке», выстраивая свои политические планы. Трамп заявил, что если бы Россию пригласили вернуться в G8, она бы это сделала. «Это было бы хорошо для мира и для самой России», – сказал он.

В Биаррице на юго-западе Франции проходит саммит «большой семерки». В нем участвуют Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Формат G7 появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

Ранее президент США и председательствующий в этом году в G7 президент Франции Эммануэль Макрон высказались за приглашение Путина на саммит в 2020 г. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что для России возвращение в G8 не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

Деловые переговоры, светские беседы и протесты. Как проходит саммит G7

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Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Ведомости
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Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.

«Решение об отказе признано незаконным, но наш маршрут не был автоматически согласован», – пояснил он. По его словам, партия готовится подать апелляцию на решение суда. Партия хотела провести шествие по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.

Мэрия Москвы 22 августа отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. Муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова и Либертаринаская партия получили отказ на проведение шествия по бульварам. Также мэрия отказала в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова члену совета московского отделения «Партии перемен» Эльвире Вихаревой и представителю движения «Психология за права человека» Ивану Брушлинскому. Чиновники обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день запланировано другое мероприятие, а в остальных местах проведение акций создаст помехи движению пешеходов и транспорта. При этом организаторам не предложили альтернативных площадок для их мероприятий.

Как и представители Либертарианской партии, Вихарева обжаловала в суде отказ в проведении акции протеста – 23 августа она подала иск в Басманный суд столицы. Кроме того, Вихарева подала в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.

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РБК узнал об уходе с поста помощника руководителя ФСБ по Москве после дела Голунова

Ведомости
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Помощник руководителя управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексея Дорофеева Марат Медоев, упомянутый в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном рынке в Москве, покинул пост. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердили три собеседника, близких к ФСБ.

По словам источника, близкого к спецслужбе, Медоева сняли около месяца назад. О новом месте работы подполковника собеседники издания не уточнили.

Подполковнику ФСБ Медоеву 37 лет. Он сын Игоря Медоева, генерал-майора спецслужбы, Героя России, бывшего помощника министра обороны Анатолия Сердюкова.

6 июня Голунова задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он выражал мнение, что его преследование связано с расследованием, которое он готовил. 11 июня с него сняли все обвинения.

Расследование Голунова вышло 1 июля. После ареста журналиста к работе над текстом подключились журналисты таких изданий, как Forbes, «Ведомости», «Новая газета», РБК, Русская служба BBC, «Фонтанка» и The Bell. В нем говорится, что люди, близкие к Дорофееву и Медоеву, контролируют похоронный рынок в столичном регионе.

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Бизнес
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В ОАК обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100 после крушения в «Шереметьево»

Ведомости
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Советник гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после авиакатастрофы в «Шереметьево». Об этом он заявил на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, передает «Интерфакс».

По его мнению, не следует высказывать обвинения в одностороннем порядке. «Когда случилась катастрофа, вдруг «Аэрофлот» рассказал всему миру, что самолет – дрянь», – заявил Алешин. Он отметил, что промышленное сообщество проявило такт и не озвучивало претензий к авиакомпании.

«Мы не сказали ни одного слова в адрес ни «Аэрофлота», ни пилотов, ни подготовки в «Аэрофлоте», ни тех проблем, которые «Аэрофлот» сам породил за счет неумелого менеджмента», – добавил Алешин. Он подчеркнул, что расследование необходимо довести до конца и выяснить причины катастрофы. Распространение слухов о проблемах с качеством SSJ100 дискредитирует модель и производителя, пояснил он.

Cамолет SSJ100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая. Около 18.00 мск самолет вылетел из Москвы в Мурманск, в него попала молния. После нескольких кругов в небе над Московской областью лайнер запросил аварийную посадку в «Шереметьево» и начал снижаться. Сесть ему удалось со второго раза. Самолет трижды ударился о полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, еще 10 пострадали.

Минтранс не называл официальных причин катастрофы и обещал представить летом отчет о предварительных результатах расследования инцидента. В рамках расследования рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники и неблагоприятных погодных условиях.

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Бизнес
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Правительство разработает законопроект о доступе частных инвесторов к шельфу

Ведомости
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Вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев решили подготовить законопроект, допускающий на арктический шельф частных инвесторов. Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, передает «РИА Новости».

По его словам, решение принято на совещании Козака, Трутнева и трех федеральных министров. «Соответствующий законопроект мы будем готовить», – отметил Крутиков. Представитель Козака Илья Джус подтвердил это решение. Как отметил источник, знакомый с повесткой совещания, допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте нераспределенных 10% лицензий.

В 2012 г. право на доступ к шельфу получили только государственные компании с пятилетним опытом работы. Под этот критерий попали «Газпром» и «Роснефть». В апреле президент Владимир Путин сообщил, что вопрос о доступе частных компаний к шельфу обсуждается.

В августе РБК писал, что Трутнев направил Путину письмо, в котором заявил о срыве госкомпаниями сроков разработки арктического шельфа. Он отметил, что правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет, однако к лету 2019 г. было пробурено только пять скважин. Он указал, что медленное развитие проектов на шельфе связано с отсутствием конкуренции: «Роснефть» и «Газпром», а также «Газпром нефть» не заинтересованы форсировать разработку запасов на шельфе, так как обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно.

Политика
Новости

Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь

Ведомости
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Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь. Об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале. Изначально она согласилась на дебаты и отметила, что они должны пройти на радиостанции «Эхо Москвы».

«Дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников. Мы с Любовью Соболь находимся заведомо в неравных позициях, а значит, политические дебаты между нами невозможны», – объяснила Касамара.

Касамара пояснила «Ведомостям», что ежедневно обсуждает с жителями проблемы округа. «Сейчас они являются приоритетными и для меня, и для избирателей – но на предлагаемых дебатах как раз эти вопросы обсуждаться и не будут. Была готова дебатировать с Ильей Яшиным, но по не зависящим от меня причинам это не удалось», – отметила она. По мнению Касамары, желание Соболь организовать дебаты с участием студентов – попытка «повысить политизацию студенческого сообщества», которая и так зашкаливает. Касамара напомнила, что один из студентов НИУ ВШЭ Егор Жуков находится в тюрьме, а другой, Артем Тюрин, – под арестом.

«Нельзя позволить, чтобы и другие наши студенты оказались в беде», – подчеркнула Касамара. Она добавила, что готова начать диалог с Соболь, когда «политические страсти улягутся».

Соболь в своем обращении предлагала обсудить политические события последних месяцев, в том числе недопуск отдельных кандидатов на выборы в Мосгордуму, действия руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и митинги в столице.

Касамара – зарегистрированный кандидат в депутаты в Мосгордуму в 45-м избирательном округе. От этого же округа выдвигался оппозиционер Илья Яшин, но он не был допущен на выборы. Сейчас он находится под четвертым подряд арестом.

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Политика
Новости

Суд Петербурга допустил до муниципальных выборов активистов штаба Навального

Ведомости
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Санкт-Петербургский городской суд отменил решение суда первой инстанции, отказавшегося зарегистрировать руководителя петербургского штаба политика Алексея Навального Александра Шуршева, а также члена его команды Максима Кузахметова кандидатами в депутаты в муниципалитете Екатерингофское, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов города. Всего же суд отменил более половины решений суда первой инстанции.

Шуршев рассказал «Интерфаксу», что суд первой инстанции всего снял 11 оппозиционных кандидатов – самовыдвиженцев и представителей партии «Яблоко». Причем отказом в регистрации была якобы подача документов в избирком муниципального образования после завершения сроков приема. Суд первой инстанции, вынося решение, не учел, что сроки были продлены по требованию Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По словам Шуршева, в понедельник, 26 августа, суд также рассмотрит дела еще пятерых снятых с выборов кандидатов.

Ранее кандидаты в депутаты пожаловались на создание искусственных очередей и невозможность сдать документы в срок. После проверки горизбирком подтвердил факты нарушения и назначения тайного голосования в пяти избирательных округах города. Комитет обо всех нарушениях уведомил правоохранительные органы. Позже городской избирком продлил срок приема документов в отдельных районах и обязала местные избиркомы работать в режиме «до последнего посетителя».

Муниципальные выборы в Петербурге, как и выборы губернатора, состоятся в сентябре.

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Политика
Новости

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Ведомости
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Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщается на сайте ингушского парламента.

Предложенные кандидаты – это врио главы республики Махмуд-Али Калиматов, а также депутат городского округа города Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист «Вымпелкома» Магомед Зурабов.

Выборы главы Ингушетии пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Главу республики изберет народное собрание.

В июне с поста главы Ингушетии ушел Юнус-Бек Евкуров. На его место временно исполняющим обязанности был назначен Калиматов. До назначения врио он был советником губернатора Самарской области и возглавлял региональное управление Росприроднадзора. В 2004–2007 гг. он был прокурором в Ингушетии.

Бизнес
Новости

Boeing планирует возобновить полеты 737 Max до конца года

Ведомости
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Boeing рассчитывает на возобновление эксплуатации самолетов модели Boeing 737 Max до конца текущего года, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента по маркетингу концерна Рэнди Тинсета. «Мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в IV квартале 2019 г.», – добавил он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, решение о возобновлении эксплуатации прежде всего зависит от авиавластей США. По данному вопросу Boeing также контактирует с авиавластями других стран.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены весной 2019 г. в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте этого года. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. Ранее Boeing признал, что в обоих случаях причиной авиакатастроф мог стать сбой в системе MCAS, помогающей пилотам управлять самолетом. После второй катастрофы концерн усовершенствовал программное обеспечение Boeing 737 Max, теперь самолет проходит все необходимые испытания и проверки.

Boeing 737 Max – это четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное для замены предыдущей модели семейства Next Generation. Boeing 737 Max используется на коммерческих рейсах с мая 2017 г. Среди российских компаний заказ на Boeing 737 Max делали «Победа», S7, «Уральские авиалинии», NordStar и «ЮТэйр».

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