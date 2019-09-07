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Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин вышел из спецприемника, где он отбыл пятый административный арест подряд, сообщает «Новая газета».

Политик находился под арестом с 29 июля. В последний раз его задержали 28 августа, когда он выходил из спецприемника, где отбывал предыдущий арест. Тверской райсуд Москвы признал Яшина виновным в призывах к участию 3 августа в несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму. 3 сентября Мосгорсуд сократил срок ареста Яшину на 50 минут.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров заявлял в суде, что преследование депутата носит характер политической расправы. С формальной точки зрения один арест может следовать за другим, это не противоречит законодательству, отмечает он. Проблема в том, что суды могут выносить одно неправосудное решение за другим, подчеркивал адвокат.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Яшин был среди тех, кому отказали в регистрации на выборы. Большинство из акций были несогласованными. Мероприятия 27 июля и 3 августа завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках и насилии в отношении представителей власти. Суды уже приговорили к реальным срокам четверых фигурантов дела. Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев – по три года, Данила Беглец – два года.