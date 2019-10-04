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Песков ответил на доклад ВШЭ о затяжном падении доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства примут во внимание доклад экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ) о ситуации с доходами среднего класса России.

«Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания», – заявил Песков журналистам. По его словам, в Кремле видят «сигналы», которые могут говорить о существующих проблемах в этой сфере. «Вы знаете, что многие из этих явлений уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание и существует целый набор мер, которые сейчас реализуются правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности», – добавил представитель Кремля.

Журналисты попросили Пескова оценить работу правительства в связи с представленными ВШЭ данными и с учетом того, что, согласно «Стратегии – 2020», в России должны были на данный момент около 50% населения относиться к среднему классу. «По объективным и иным сложностям какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются, это очевидно. Вместе с тем, рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы просто неверно», – отметил Песков.

«Независимая газета» ранее представила результаты исследования ВШЭ, в которых говорится, что сокращающийся из-за кризиса российский средний класс недоволен экономической несправедливостью в России «точно так же, как и малообеспеченные группы населения». Согласно представленным результатам исследования, за 30 лет доля доходов 80% населения сократились примерно на 21%. При этом доля доходов группы наименее обеспеченных россиян снизилась за этот период почти вдвое.

Как отмечает издание, традиционным критериям среднего класса – уровню доходов, образования, профессионального и социального положения – в России соответствует очень малочисленная группа (около 7–8% жителей). И доходы этой группы населения продолжают снижаться.