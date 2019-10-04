Политика

Новости

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего вызвали на допрос

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос бывшего телеведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию по делу о хищении денежных средств телеканала. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Допрос назначен на 7 октября. В субботу, 5 октября, по этому же делу допросят бывшего руководителя информационного отдела телеканала Нодара Меладзе. По делу уже допрошены бывший глава информационной службы телеканала Георгий Лаперашвили и экс-телеведущий, ныне член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили, пишет ТАСС.

Телеканал «Рустави 2» оказался в центре политического скандала после того, как 7 июля Габуния в эфире программы «P.S.» нецензурно выразился в адрес Путина. После этого сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и требовали уволить Габунию и занимавшего на тот момент пост гендиректора Николоза Гварамию. Руководство канала не стало увольнять журналиста, отстранив его от работы на два месяца. «Рустави 2» официально отказался приносить извинения. 20 августа гендиректор телеканала Паата Салия рассказал об увольнении Габунии, продюсера Георгия Лаперашвили и других сотрудников телеканала.

По делу о присвоении денег «Рустави 2» в качестве обвиняемого проходит его бывший гендиректор Гварамия. Его обвиняют в умышленном нанесении ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более $2 млн). По версии следствия, в январе 2015 г. Гварамия оформил соглашение с компанией «Интермедиа плюс», принадлежащей его друзьям. Согласно договору телеканал уступил компании право на размещение рекламы на каналах «Комеди канал» и «Марао» (принадлежат «Рустави 2»). Прокуратура считает, что в результате действий Гварамии телеканалу причинен ущерб на более чем 6 млн лари.