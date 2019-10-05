Саудовская Аравия наградила орденом гендиректора РФПИ
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев получил орден имени короля Абдель-Азиза ибн Сауда II степени, торжественную церемонию награждения в Эр-Рияде провел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
Как отмечается в сообщении фонда, Дмитриев был удостоен высшей награды королевства за первостепенный вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Гендиректор РФПИ стал первым россиянином, получившим этот орден, после президента Владимира Путина, который был награжден в 2007 г.
Церемония награждения прошла в преддверии визита российского лидера в Саудовскую Аравию.
Орден короля Абдель-Азиза – высший саудовский национальный орден. Он присваивается за выдающиеся заслуги перед королевством.
Дмитриев в 2017 г. был награжден в России орденом Александра Невского за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие страны. В 2018 г. гендиректор РФПИ получил звание кавалера национального ордена Почетного легиона по решению президента Франции Эмманюэля Макрона.
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