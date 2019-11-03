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Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Ведомости
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Московская прокуратура не нашла в деятельности единоросса Андрея Метельского признаков нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в ответе прокурора города депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку. «Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», – говорится в документе, который есть в распоряжении «Ведомостей».

Рашкин в августе направил обращение в антикоррупционное управление президента, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС). Депутат просил проверить, не нарушал ли Метельский, который тогда был вице-спикером Мосгордумы, законы, запрещающие должностным лицам участвовать в управлении коммерческими организациями, иметь счета в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

В июле Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына.

В ответе прокуратуры отмечается, что сейчас Метельский не является депутатом Мосгордумы, а запрет на управление коммерческими организациями не распространяется на лиц, ранее занимавших государственные должности. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, Метельский в 2012–2013 гг. входил в число участников ряда юридических лиц, но позже вышел их них, говорится в документе.

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы. В ответе ФНС, с которым также ознакомились «Ведомости», говорится, что в случае подтверждения этого факта семья Метельского должна будет в установленном порядке уплатить налоги.

Проверить информацию о налоговых правонарушениях несложно, сказал «Ведомостям» партнер и руководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. В случае подтверждения данного факта может быть возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, добавил адвокат.

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Голикова назвала неудачной оптимизацию медицинских учреждений в регионах

Ведомости
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Недавняя оптимизация в учреждениях здравоохранения страны была проведена с ошибками, медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Проблема годами не решалась, многие поликлиники, районные больницы сегодня находятся в плохом состоянии, если не сказать в ужасном, отметил в свою очередь первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

Системно инфраструктуру не трогали с конца 50-х гг., подтвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

На этой неделе президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета в Светлогорске, на котором обсуждались задачи регионов в сфере здравоохранения. По его словам, сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения и в основном это относится к его первичному звену. Президент объяснил это недостаточным финансированием и назвал претензии обоснованными.

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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Ведомости
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Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.

Tesla 24 октября отчиталась о получении чистой прибыли в III квартале года, она составила $143 млн. После публикации отчетности стоимость акций Tesla выросла на 20%.

Два первых квартала года компания Илона Маска заканчивала с убытками. Возвращение к прибыли стало возможным благодаря существенному снижению затрат, пояснила Tesla.

При этом выручка компании в III квартале оказалась ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года: $6,3 млн против $6,8 млн. Эксперты предсказывали более высокую выручку – $6,43 млн. На этот показатель оказало влияние трехкратное увеличение доли арендованных автомобилей, говорится в отчетности Tesla.

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Политика
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СКР сообщил о прогрессе в деле об убийстве начальника центра «Э» в Ингушетии

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) сообщил о серьезном прогрессе в раскрытии убийства начальника ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Следователи наметили приоритетные версии и отрабатывают круг лиц, возможно причастных к преступлению. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

Эльджаркиев и его брат были застрелены на западе Москвы вечером 2 ноября. По данным следователей, неизвестный произвел не менее десяти выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся.

Согласно статье, по которой расследуется уголовное дело, следователи подозревают, что убийство совершено группой лиц по предварительному сговору. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. На причастность к преступлению проверяют девять человек. Приоритетная версия убийства, по данным агентства, связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

При личном участии начальника ингушского центра противодействия экстремизму были выявлены четыре группы экстремистов, раскрыто несколько десятков преступлений, сообщило ранее МВД.

В январе на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

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Бизнес
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Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco

Ведомости
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Саудовское управление по рынку капитала одобрило частичное размещение на рынке акций нефтяной компании Saudi Aramco, следует из сообщения регулятора на его сайте. Согласие на IPO считается действительным в течение шести месяцев с даты принятия решения и будет отозвано, если компания не разместит акции за это время, добавил регулятор.

Публичное размещение пройдет на саудовской бирже Tadawul, сообщила в свою очередь Saudi Aramco. Предложение будет состоять из продажи части акций, принадлежащих государству. Окончательная цена и объем размещения будут объявлены позже.

Сроки сбора заявок в сообщении не уточняются. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщил, что процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Само размещение может начаться 4 декабря.

По данным Reuters, Saudi Aramco выбрала девять банков для координации процесса IPO, включая JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse и другие. Как утверждают источники агентства, компания намерена разместить 1% своих акций в этом году и еще 1% – в 2020-м. Всего Saudi Aramco хочет вывести на биржу 5% своих акций, пишет Reuters.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман прогнозировал, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена на уровне $2 трлн, а 5% акций – в $100 млрд. Однако накануне Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Саудовская Аравия согласилась с оценкой ниже $2 трлн.

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Политика
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В Москве застрелен начальник центра по борьбе с экстремизмом в Ингушетии

Ведомости
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Во время стрельбы в Москвы был убит начальник ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Инцидент произошел на улице Академика Анохина на западе Москвы. Жертв стрельбы, по предварительным данным, двое. Личность второго человека неизвестна.

По словам собеседника агентства, после стрельбы разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник. В городе объявлен план «Перехват».

Информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, в январе на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

Столичный главк МВД подтвердил журналистам, что полицейские разыскивают подозреваемого, застрелившего двух человек. Нападавший скрылся на автомобиле. Информацию о личностях погибших МВД уточнять не стало.

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Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко исключен из КПРФ за Telegram-канал

Ведомости
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Бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко исключили из рядов КПРФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя фракции в законодательном собрании региона Анатолия Долгачева. Такое решение было единогласно принято 2 ноября на заседании краевого комитета партии.

Причиной стало то, что Ищенко завел свой Telegram-канал, в котором нецензурно выражался, пояснил Долгачев. Это, по его мнению, порочило не только самого политика, но и отражалось на репутации партии. «В целом [Ищенко] совершал не достойные звания коммуниста действия», – констатировал Долгачев. Он отметил, что Ищенко ранее вызывали на беседу в бюро краевого комитета, но не пришел.

Выборы в Приморье в прошлом году проводились дважды. Результаты первых были отменены из-за многочисленных нарушений во втором туре. За пост губернатора тогда боролись Ищенко от КПРФ и врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России». После отмены результатов Тарасенко подал в отставку. На его пост президент Владимир Путин назначил возглавлявшего в тот момент Сахалин Олега Кожемяко. Он участвовал в повторных выборах в качестве самовыдвиженца.

Ищенко не был допущен до повторных выборов из-за того, что не прошел муниципальный фильтр. На повторном голосовании КПРФ отказалась его поддерживать. В результате победу на выборах одержал Кожемяко.

Политика
Новости

После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детского сада

Ведомости
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Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада «Сказка», где был убит шестилетний ребенок, передает «Интерфакс». Подозреваемый отправлен в СИЗО на два месяца. Он является сотрудником частного охранного предприятия «Святогоръ» и подозревается в том, что впустил в дошкольное учреждение убийцу.

В четверг, 31 октября, вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика. Подозреваемый был задержан на месте преступления, 1 ноября суд арестовал его на два месяца. На допросе мужчина отказался от дачи показаний. Сразу после задержания он заявил следователям, что убил ребенка, чтобы «сбылось заклинание», про которое он прочитал в книге. Подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.

По данным следователей, мужчина беспрепятственно проник в детский сад. Охранник впустил его, приняв за отца одного из воспитанников.

Также следователи возбудили дело о халатности против должностных лиц детского сада «Сказка», которые не смогли обеспечить безопасность воспитанников. По данному делу пока нет задержанных.

Экономика
Новости

Bloomberg узнал об отправке из России в Венесуэлу более $300 млн наличными

Ведомости
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Россия в период с мая 2018 г. по апрель 2019 г. отправила в Венесуэлу $315 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Средства, по данным агентства, были доставлены шестью авиарейсами наличными в долларах и евро. Деньги якобы поступали от кредиторов Венесуэлы в банк Bandes.

Как утверждает Bloomberg, валюту пересылали такие банки как российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк», включенный в санкционный список минфина США, и Газпромбанк. Агентство поясняет, что это могли быть деньги, которые Венесуэла хранила за рубежом, а также выплаты за поставки нефти и золота или дивиденды от московского банка.

Два рейса с $55 млн, по данным Bloomberg, были отправлены в мае и июле 2018 г., еще два с валютой от Газпромбанка, владевшего тогда долей в «Еврофинанс Моснарбанке», прилетели в Венесуэлу в январе 2019 г. (с $50 млн и $113 млн). В апреле были зафиксированы еще два рейса с деньгами из «Еврофинанс Моснарбанка» в размере $97 млн.

Представитель венесуэльских властей сообщил агентству на условиях анонимности, что Каракас получил деньги, имеющие отношение к «Еврофинанс Моснарбанку». Другие детали он разглашать отказался.

Технологии
Новости

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

Ведомости
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«Роскосмос» расторг контракт с центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2», с помощью которой в 2021 г. планировалось запустить три спутника связи «Гонец-М», сообщило «РИА Новости». Контракт был подписан в июле, его стоимость составляла более 2 млрд руб. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 г.

Позже «Роскосмос» подтвердил эту информацию, объяснив, что запуск космических аппаратов «Гонец» решено осуществить с помощью ракеты-носителя «Союз-2». Она полностью адаптирована под запуск таких спутников, говорится в сообщении госкорпорации.

Серийное производство ракет семейства «Ангара» начнется в 2023 г. на производственном объединении «Полет» в Омске, отметил «Роскосмос». Сейчас готовится возобновление летных испытаний этой ракеты. Госкорпорация рассчитывает, что в 2024 г. тяжелая «Ангара» полностью заменит ракеты-носители «Протон-М».

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5», модернизированная «Ангара-А5М» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Политика
Новости

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Находки

Ведомости
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Из-за хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, еще один пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока. Тела двоих погибших уже извлечены из воды. Причины случившегося выясняются.

В момент происшествия на танкере, который стоит у мыса Астафьева, было 12 человек. Известно, что хлопок произошел на грузовой палубе, в районе помещения для перевозки жидкостей. При этом в порту сообщили, что танкер стоял на рейде без груза в отсеках. Пожара на судне не было. «Залив Америка» принадлежит компании «Наяда».

По данным «РИА Новости», погибли старпом, боцман и матрос. Очевидцы рассказали агентству, что причиной происшествия могла стать неисправность приборов освещения.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). В сообщении Следственного комитета сообщается о двоих погибших: отмечается, что местонахождение третьего человека устанавливается.

Взрыв не угрожает экологии в бухте Находки, отметила Дальневосточная транспортная прокуратура. Угрозы затопления судна нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

Технологии
Новости

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России

Ведомости
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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России. Его сайт доступен для пользователей с 1 ноября. Стоимость подписки составит 199 руб. в месяц. Сервис можно использовать на гаджетах Apple с помощью приложения Apple TV.

Те, кто купил любое новое устройство компании (iPhone, iPad или Mac), получат годовую подписку бесплатно. Все фильмы, сериалы и шоу на сервисе можно смотреть на разных языках с субтитрами на разных языках. К примеру, там доступен русский, английский, испанский, французский, немецкий, китайский и др.

Apple TV+ доступен уже в 100 странах. В сентябре The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала о планах Apple показывать фильмы своего производства в кинотеатрах перед тем, как размещать в стриминговом сервисе. По их словам, таким образом компания планирует привлечь знаменитых режиссеров и продюсеров и избежать трений с Голливудом, которые возникли у Netflix. Так, стандартная подписка на Netflix стоит 567 руб. в месяц, а для русского Premier – 129 руб.

24 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на форуме «Спектр 2019» в Сочи заявил, что Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов. Он отметил, что услуга будет в 2–2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать, сказал Жаров. По его словам, сотрудникам Роскомнадзора, Минкомсвязи и правительства нужно ускорить работу над нормативной базой закона. 1 ноября близко, документы нужно постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее, сказал он (цитата по ТАСС).

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