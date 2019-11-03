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Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Московская прокуратура не нашла в деятельности единоросса Андрея Метельского признаков нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в ответе прокурора города депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку. «Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», – говорится в документе, который есть в распоряжении «Ведомостей».

Рашкин в августе направил обращение в антикоррупционное управление президента, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС). Депутат просил проверить, не нарушал ли Метельский, который тогда был вице-спикером Мосгордумы, законы, запрещающие должностным лицам участвовать в управлении коммерческими организациями, иметь счета в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

В июле Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына.

В ответе прокуратуры отмечается, что сейчас Метельский не является депутатом Мосгордумы, а запрет на управление коммерческими организациями не распространяется на лиц, ранее занимавших государственные должности. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, Метельский в 2012–2013 гг. входил в число участников ряда юридических лиц, но позже вышел их них, говорится в документе.

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы. В ответе ФНС, с которым также ознакомились «Ведомости», говорится, что в случае подтверждения этого факта семья Метельского должна будет в установленном порядке уплатить налоги.

Проверить информацию о налоговых правонарушениях несложно, сказал «Ведомостям» партнер и руководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. В случае подтверждения данного факта может быть возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, добавил адвокат.