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В России подан рекордный иск о моральной компенсации на 100 трлн рублей

Ведомости
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В Первомайский районный суд Оренбургской области подан рекордный иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб. Иск подан к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) от одного из должников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Деталей иска в ФССП не раскрыли, 14 октября суд признал требования истца необоснованными и отказал в удовлетворении иска в полном объеме. По данным ТАСС, сумма иска превышает пять годовых федеральных бюджетов России. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.

В 2019 г. сумма 4600 поданных к приставам исков составляет 12 млрд руб. В общей сложности за девять месяцев суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на 339 млн руб., сообщили в ведомстве.

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Лауреатом Гонкуровской премии стал Жан-Поль Дюбуа

Ведомости
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Лауреатом престижной французской премии по литературе – Гонкуровской премии – стал 69-летний писатель Жан-Поль Дюбуа, сообщается на официальном сайте конкурса.

Премия присуждена за книгу «Не все люди живут одинаково» («Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon»). История начинается с описания канадской тюрьмы, где главный герой сидит два года за преступление, суть которого будет раскрыта ближе к концу повествования. У него масса времени для воспоминаний о своей семье и о собаке, погрузиться в которые ему иногда мешает товарищ по несчастью, с которым он вынужден делить камеру, отмечает «РИА Новости».

Среди претендентов на получение премии были Амели Нотомб, Жан-Люк Коаталем и Оливье Ролен. В прошлом году награду вручили писательнице Лейле Слимани за книгу «Сладкая песнь».

Жан-Поль Дюбуа родился в 1950 г. в Тулузе. В 2004 г. он был удостоен премии «Фемина» за роман «Французская жизнь».

Гонкуровская премия – литературная премия, уже более ста лет вручаемая за лучший роман на французском языке. Победитель выбирался комиссией из десяти членов жюри под председательством известного французского журналиста и писателя Бернара Пиво.

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Бизнес
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Microsoft отчитался о росте продуктивности при сокращении рабочей недели

Ведомости
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Японский филиал компании Microsoft заявил, что после введения четырехдневной рабочей недели продуктивность работников выросла на 40%. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, в таком режиме компания работала в течение пяти недель. Эксперимент показал не только рост продуктивности сотрудников, но и снижение расходов бумаги и электроэнергии.

В течение месяца сотрудникам разрешалось не выходить на работу в пятницу. Кроме того, в компании сократили время совещаний, а также заменяли личные встречи переписками в мессенджерах. При этом руководство не сокращало зарплату и не вычитало дни из отпуска. Эксперимент показал, что продуктивность работников выросла на 40%. Они стали на 25% реже брать отгулы. Расходы электроэнергии снизились на 23%, а бумаги – на 59%, отмечает Bloomberg. Сокращенная рабочая неделя понравилась 92% сотрудников. Некоторые из них сообщили, что им сложно отдыхать в пятницу, пока остальные работают. Некоторые уверены, что короткие рабочие недели будут беспокоить клиентов компании. Сейчас эксперимент завершился, Microsoft планирует повторить его зимой.

В июне премьер Дмитрий Медведев предположил, что в перспективе Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю. В августе независимые профсоюзы предложили Минтруду сократить продолжительность рабочей недели при сохранении зарплат. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил ранее, что обсуждать такое предложение можно только после увеличения производительности труда и повышения доходов населения.

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Бизнес
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Авиакомпании США проведут пробные полеты Boeing 737 Max

Ведомости
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Три американские авиакомпании – Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines – планируют провести тестовые полеты обновленных Boeing 737 Max для того, чтобы доказать безопасность самолетов до официального разрешения на их эксплуатацию, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Полеты будут выполнять без людей на борту. На некоторых из первых демонстрационных рейсов будут топ-менеджеры авиаперевозчиков, представители СМИ и корпоративных клиентов. Таким образом авиакомпании хотят укрепить доверие пассажиров и пилотов.

Полеты станут частью PR-кампании, которая покажет, что представители авиаиндустрии готовы сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, отмечает WSJ. Они покажут, что все системы самолета работают исправно, в том числе и автоматическая система коррекции маневрирования (MCAS), которая предположительно могла стать причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По данным издания, официальный приказ о разрешении на эксплуатацию лайнера может быть выпущен до конца года.

Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. В сентябре WSJ узнала о деталях крушения самолета в Индонезии. По данным источников, причинами стали проблемы при проектировании самолета, нехватка контроля со стороны регуляторов, а также ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания. Ожидается, что итоговый вариант расследования опубликуют в ноябре 2019 г.

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Бизнес
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Гендиректор McDonald's уволен из-за романа с сотрудницей

Ведомости
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Совет директоров McDonald's уволил гендиректора компании Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц. Об этом сообщается на сайте компании. Новым исполнительным директором назначен Крис Кемпзински, который ранее возглавлял американское подразделение компании.

Несмотря на то что 52-летний Истербрук разведен, а их любовная связь была по обоюдному согласию, он нарушил корпоративные правила, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По правилам сотрудники должны рассказывать совету директоров о романах на работе. Издание отмечает, что в письме работникам Истербрук признал свою ошибку. По его словам, руководство приняло верное решение по его увольнению. Имя сотрудницы не называется.

Истербрук занимал должность исполнительного директора McDonald's с 2015 г. До этого он руководил сетью ресторанов в Великобритании. За время его работы рыночная стоимость компании практически удвоилась. При этом число посетителей в американских ресторанах сети уменьшилось. По данным WSJ, изменения объяснялись тем, что люди стали предпочитать здоровую еду, а компания недостаточно быстро улучшала свой ассортимент.

McDonald's – крупнейшая сеть фастфуда в мире: у нее 38 000 заведений в более чем 100 странах. Примерно 93% McDonald's развиваются по франшизе.

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Бизнес
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WSJ: минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью

Ведомости
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Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ведомство подозревает компанию в завышении отчетности по продажам для сокрытия финансовых проблем.

По данным источников, следователи провели допрос в штаб-квартире компании в Балтиморе. До 2016 г. компания демонстрировала выручку на уровне не менее 20% в течение 26 кварталов подряд. Но в последнем квартале 2016 г. объем продаж Under Armour вырос только на 12%, оказавшись ниже прогнозов, сообщает WSJ. В конце 2017 г. акции компании снизились. В отчетности Under Armour понизила прогнозы роста на будущий год. Отмечается, что в 2016–2017 гг. финансовый отдел Under Armour возглавлял Чип Моллой. Причин его ухода в компании не объясняли. Председатель и исполнительный директор производителя Кевин Планк связывал низкие показатели с уменьшением количества покупателей и изменениями в индустрии спортивной одежды, в том числе и банкротством одного из ритейлеров.

Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров. Ее основал Кевин Планк в 1996 г. (сейчас владеет 64,7%). По данным Statista за 12 месяцев по 1 сентября 2019 г., Under Armour занимает 4-е место в мировых продажах спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Ее капитализация – $8,8 млрд. Выручка компании в 2018 г. выросла на 4,1% до $5,2 млрд, чистый убыток составил $46,3 млн.

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Технологии
Новости

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone и iPad

Ведомости
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Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, сообщается на официальном сайте компании. Речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 г. Это iPhone 5, iPhone 4s, iPad mini первого поколения, iPad 2, а также третьего и четвертого поколений.

В компании объяснили, что это связано со встроенным в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет их нужно перезагружать, в противном случае произойдет сбой доступа в интернет. Он также может затронуть работу приложений AppStore, iCloud, электронной почты и поиска сайтов. По данным Apple, для корректной работы устройств необходимо установить программное обеспечение 10.3.4 или 9.3.6. версий.

11 сентября 2019 г. компания представила три новых iPhone – iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и его увеличенную версию, которая названа iPhone 11 Pro Max. По итогам IV квартала выручка Apple составила $64 млрд (+2% год к году). Чистая прибыль сократилась на 4% до $13,7 млрд.

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Политика
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Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США

Ведомости
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Американский сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb запретил аренду помещений для вечеринок после того, как при стрельбе в снятом в Калифорнии доме погибли пять человек. Об этом сообщил исполнительный директор компании Брайан Чески. Он также пообещал ввести ряд мер по повышению безопасности для арендаторов и арендодателей.

Стрельба произошла 31 октября на вечеринке по случаю хеллоуина в Калифорнии. Помещение, в котором это случилось, было арендовано через сервис Airbnb.

Владелец дома рассказал, что женщина, арендовавшая его, заявила о намерении провести семейную встречу для 12 родственников. Вместо этого там собралось около сотни человек. Вечером хозяин жилья начал получать звонки от соседей с жалобами на шум и вызвал полицию. Однако еще до приезда полицейских один из гостей открыл стрельбу.

Airbnb усилит меры по борьбе с несанкционированными вечеринками и недобросовестным поведением хозяев и гостей, которое приводит к таким ужасным последствиям, написал Чески в Twitter. Бронирования «с высоким риском» будут тщательно проверяться сотрудниками компании, пообещал он.

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Политика
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Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Ведомости
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Московская прокуратура не нашла в деятельности единоросса Андрея Метельского признаков нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в ответе прокурора города депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку. «Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», – говорится в документе, который есть в распоряжении «Ведомостей».

Рашкин в августе направил обращение в антикоррупционное управление президента, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС). Депутат просил проверить, не нарушал ли Метельский, который тогда был вице-спикером Мосгордумы, законы, запрещающие должностным лицам участвовать в управлении коммерческими организациями, иметь счета в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

В июле Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына.

В ответе прокуратуры отмечается, что сейчас Метельский не является депутатом Мосгордумы, а запрет на управление коммерческими организациями не распространяется на лиц, ранее занимавших государственные должности. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, Метельский в 2012–2013 гг. входил в число участников ряда юридических лиц, но позже вышел их них, говорится в документе.

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы. В ответе ФНС, с которым также ознакомились «Ведомости», говорится, что в случае подтверждения этого факта семья Метельского должна будет в установленном порядке уплатить налоги.

Проверить информацию о налоговых правонарушениях несложно, сказал «Ведомостям» партнер и руководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. В случае подтверждения данного факта может быть возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, добавил адвокат.

Политика
Новости

Голикова назвала неудачной оптимизацию медицинских учреждений в регионах

Ведомости
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Недавняя оптимизация в учреждениях здравоохранения страны была проведена с ошибками, медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Проблема годами не решалась, многие поликлиники, районные больницы сегодня находятся в плохом состоянии, если не сказать в ужасном, отметил в свою очередь первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

Системно инфраструктуру не трогали с конца 50-х гг., подтвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

На этой неделе президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета в Светлогорске, на котором обсуждались задачи регионов в сфере здравоохранения. По его словам, сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения и в основном это относится к его первичному звену. Президент объяснил это недостаточным финансированием и назвал претензии обоснованными.

Технологии
Новости

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Ведомости
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Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.

Tesla 24 октября отчиталась о получении чистой прибыли в III квартале года, она составила $143 млн. После публикации отчетности стоимость акций Tesla выросла на 20%.

Два первых квартала года компания Илона Маска заканчивала с убытками. Возвращение к прибыли стало возможным благодаря существенному снижению затрат, пояснила Tesla.

При этом выручка компании в III квартале оказалась ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года: $6,3 млрд против $6,8 млрд. Эксперты предсказывали более высокую выручку – $6,43 млрд. На этот показатель оказало влияние трехкратное увеличение доли арендованных автомобилей, говорится в отчетности Tesla.

Политика
Новости

СКР сообщил о прогрессе в деле об убийстве начальника центра «Э» в Ингушетии

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) сообщил о серьезном прогрессе в раскрытии убийства начальника ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Следователи наметили приоритетные версии и отрабатывают круг лиц, возможно причастных к преступлению. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

Эльджаркиев и его брат были застрелены на западе Москвы вечером 2 ноября. По данным следователей, неизвестный произвел не менее десяти выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся.

Согласно статье, по которой расследуется уголовное дело, следователи подозревают, что убийство совершено группой лиц по предварительному сговору. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. На причастность к преступлению проверяют девять человек. Приоритетная версия убийства, по данным агентства, связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

При личном участии начальника ингушского центра противодействия экстремизму были выявлены четыре группы экстремистов, раскрыто несколько десятков преступлений, сообщило ранее МВД.

В январе на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

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