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В России подан рекордный иск о моральной компенсации на 100 трлн рублей

В Первомайский районный суд Оренбургской области подан рекордный иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб. Иск подан к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) от одного из должников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Деталей иска в ФССП не раскрыли, 14 октября суд признал требования истца необоснованными и отказал в удовлетворении иска в полном объеме. По данным ТАСС, сумма иска превышает пять годовых федеральных бюджетов России. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.

В 2019 г. сумма 4600 поданных к приставам исков составляет 12 млрд руб. В общей сложности за девять месяцев суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на 339 млн руб., сообщили в ведомстве.