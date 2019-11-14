Минюст начал внеплановую проверку ФБК

Фонд оспорил это решение в суде и потребовал исключить его из реестра иностранных агентов. ФБК настаивает, что он не принимал иностранное финансирование: в тот момент, когда оно поступило, его счета были заблокированы в связи с уголовным делом об отмывании денег. Кроме того, средства были возвращены. Несмотря на эти аргументы, Замоскворецкий суд Москвы 1 ноября признал законным включение ФБК в реестр иностранных агентов.