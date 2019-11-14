Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что Министерство юстиции уведомило организацию о начале внеплановой проверки. «Минюст начал внеплановую проверку ФБК по наличию в деятельности ФБК признаков иностранного агента», — написал Жданов в Twitter, прикрепив фотографию документа, который поступил от ведомства.
В сообщении Минюста говорится, что он принял к рассмотрению заявление ФБК об исключении из реестра организаций, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим будет проведена внеплановая проверка, в ходе которой министерство намерено проверить фонд на наличие или отсутствие признаков иноагента.
«Ведомости» направили запрос в Министерство юстиции.
ФБК был включен в реестр иностранных агентов в начале октября. Одной из причин такого решения стало иностранное финансирование. По данным Минюста, фонд получил около 140 000 руб. от американской компании Star-Doors.Com LLC и испанца Roberto Fabio Monda Cardenas.
Фонд оспорил это решение в суде и потребовал исключить его из реестра иностранных агентов. ФБК настаивает, что он не принимал иностранное финансирование: в тот момент, когда оно поступило, его счета были заблокированы в связи с уголовным делом об отмывании денег. Кроме того, средства были возвращены. Несмотря на эти аргументы, Замоскворецкий суд Москвы 1 ноября признал законным включение ФБК в реестр иностранных агентов.