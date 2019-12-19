Путин оценил последствия для России от резких климатических изменений

Путин подчеркнул, что для России этот вопрос стоит особенно остро, поскольку темпы роста температуры в стране в среднем в 2,5 раза выше, чем на планете. «У нас страна северная – 70% нашей территории находится в северных широтах, у нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте, если она начнет таять, то вы представляете, какие последствия могут возникнуть», – сказал он. Президент добавил, что изменение климата может также привести к опустыниванию территорий и к росту природных катаклизмов.