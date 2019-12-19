Путин оценил последствия для России от резких климатических изменений
Президент Владимир Путин усомнился в точности подсчетов влияния человеческой деятельности на климат, но призвал предпринять усилия, чтобы его минимизировать. «Оценить, как человечество влияет на изменение глобального климата, – очень сложно, если вообще возможно. Но не делать ничего тоже нельзя, я с этим согласен», – сказал президент, отвечая на первый вопрос своей пресс-конференции. Трансляцию ведет «Россия 24».
Путин подчеркнул, что для России этот вопрос стоит особенно остро, поскольку темпы роста температуры в стране в среднем в 2,5 раза выше, чем на планете. «У нас страна северная – 70% нашей территории находится в северных широтах, у нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте, если она начнет таять, то вы представляете, какие последствия могут возникнуть», – сказал он. Президент добавил, что изменение климата может также привести к опустыниванию территорий и к росту природных катаклизмов.
В то же время Россия не относится к числу лидеров по объему выбросов в атмосферу, отметил Путин: «На первом месте, по данным ООН, США и Китай (по 16% от общих выбросов), затем ЕС (11%), потом Россия (6%), потом Индия (5%)».
Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители 194 стран, в том числе и России. Правительства договорились удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2°С и постараться ограничить ее рост до 1,5°С. Согласно соглашению, их усилия в первую очередь будут направлены на сокращение выбросов парниковых газов.
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии соглашения в сентябре. Он подчеркивал, что изменение климата угрожает экологическому балансу, повышает риски для развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства: «Ну и самое главное – это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий».