Путин назвал надуманными причины для импичмента Трампа
Президент Владимир Путин назвал надуманными причины для решения палаты представителей конгресса США об импичменте Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Он сказал, что не уверен в скорой отставке Трампа. «Еще нужно пройти сенат, где, насколько мне известно, у республиканцев большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по, на мой взгляд, каким-то абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы», – заявил Путин.
Он добавил, что Россия заинтересована в поддержании отношений с США независимо от того, кто находится в Белом доме. «Есть ли у нас какие-то перспективы? Я думаю, есть», – сказал Путин. Президент напомнил, что Россия готова продлить действие истекающего в конце 2019 г. договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). «Если не будет СНВ-3, то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. Это, на мой взгляд, плохо», – подчеркнул он.
Палата представителей конгресса США в среду, 18 декабря, проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти. Он стал третьим лидером в истории страны, кого постигла эта участь. Трамп назвал такое решение «политическим самоубийством» демократов. Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Обвинительное заключение передадут в сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Большинство в конгрессе США у представителей демократической партии, а в сенате – у республиканцев.