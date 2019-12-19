Путин назвал надуманными причины для импичмента Трампа

Он добавил, что Россия заинтересована в поддержании отношений с США независимо от того, кто находится в Белом доме. «Есть ли у нас какие-то перспективы? Я думаю, есть», – сказал Путин. Президент напомнил, что Россия готова продлить действие истекающего в конце 2019 г. договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). «Если не будет СНВ-3, то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. Это, на мой взгляд, плохо», – подчеркнул он.