Кремль прокомментировал слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

В среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в боях в Ливии участвуют около 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Турецкий лидер также сообщил о планах направить в парламент страны в январе запрос об отправке турецких военных в Ливию. При этом, по его словам, без разрешения Триполи турецкие военные в Ливию не поедут.