На кампанию по переизбранию Трампа собрали рекордные $46 миллионов за квартал

Кампания Трампа по переизбранию начинается в 2020 г. с наличными деньгами в сумме $102,7 млн, сказал собеседник Reuters. Эти средства превышают сумму в $81,8 млн, которую имел штаб президента от демократической партии Барака Обамы, когда он начинал бороться за переизбрание в конце 2011 г., отметил он.