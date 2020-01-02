На кампанию по переизбранию Трампа собрали рекордные $46 миллионов за квартал
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа собрал рекордные $46 млн пожертвований в IV квартале 2019 г., сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника выборного штаба.
Кампания Трампа по переизбранию начинается в 2020 г. с наличными деньгами в сумме $102,7 млн, сказал собеседник Reuters. Эти средства превышают сумму в $81,8 млн, которую имел штаб президента от демократической партии Барака Обамы, когда он начинал бороться за переизбрание в конце 2011 г., отметил он.
«Собранные $46 млн – это лучший сбор средств для кампании Трампа», – отметил чиновник. Он добавил, что это средства, собранные исключительно для Трампа, без учета средств, которые собирает Республиканский национальный комитет. В III квартале 2019 г. они вместе собрали $125 млн.
Всего в 2019 г. на кампанию по переизбранию Трампа собрали $143 млн. В заявлении руководителя выборной кампании Брэда Праскейла отмечается, что высокие сборы являются свидетельством «широкой поддержки на низовом уровне» во время «поддельного безумия импичмента».
В январе в сенате начнется судебный процесс по импичменту, за который ранее проголосовала палата представителей. Для отстранения Трампа необходимо не менее двух третей из 100 голосов сенаторов. Учитывая большинство республиканцев (53 места), импичмент крайне маловероятен, однако он может повлиять на ход избирательной кампании 2020 г.
Поводом для расследования послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, в ходе которого первый якобы оказывал давление на второго, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 гг.