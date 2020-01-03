Захарова прокомментировала убийство иранского генерала в Багдаде по приказу Трампа
Захарова подчеркнула, что за осуждением нападений на свои посольства государства обычно идут в Совбез ООН с проектом заявления. «Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала», – отметила она. Из этого можно сделать вывод, что США интересовались изменением расклада в регионе.
По мнению Захаровой, ключевой является оценка авиаудара именно со стороны Ирака, как страны, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны другого государства. Она подчеркнула, что и. о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада как акт агрессии против его страны.
Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в районе аэропорта Багдада в результате авиаудара, который нанесли по приказу президента США Дональда Трампа. Сулеймани руководил элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающим за военную разведку, а также за специальные операции за пределами самого Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в связи с гибелью генерала общенациональный траур и пообещал, что ответственных за это «ждет суровая месть».