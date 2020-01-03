Захарова прокомментировала убийство иранского генерала в Багдаде по приказу Трампа

Захарова подчеркнула, что за осуждением нападений на свои посольства государства обычно идут в Совбез ООН с проектом заявления. «Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала», – отметила она. Из этого можно сделать вывод, что США интересовались изменением расклада в регионе.