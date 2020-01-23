«Коммерсантъ» узнал о распределении полномочий между вице-премьерами

Зоны ответственности некоторых из вице-премьеров, сохранивших свои посты при передаче премьерских полномочий от Дмитрия Медведева к Михаилу Мишустину, будут расширены. В частности, Татьяне Голиковой, отвечающей за нацпроект «Наука», может быть дополнительно поручено курирование крупнейших институтов страны. Аналогичным образом расширены полномочия и Юрия Борисова, раньше отвечавшего за военно-промышленный комплекс. Ранее министр промышленности Денис Мантуров объявлял, что Юрий Борисов будет куратором «всех отраслей промышленности, которые курирует Министерство промышленности и торговли» (цитата по «Интерфаксу»).