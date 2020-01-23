«Коммерсантъ» узнал о распределении полномочий между вице-премьерами
Правительство согласовало полномочия и зоны ответственности новых заместителей председателя правительства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание утверждает, что соответствующие распоряжения будут опубликованы в течение нескольких дней.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов может стать ответственным за реализацию национальных проектов, ускорение роста ВВП и общую работу финансово-экономического блока правительства. Дмитрий Чернышенко будет отвечать за сектор публичных коммуникаций (Роспечать, Роскомнадзор и Минкультуры), а также за цифровой сектор, представленный Минсвязью и Аналитическим центром при правительстве. Именно Чернышенко, по утверждению издания, будет курировать программу «Цифровая экономика».
Зоны ответственности некоторых из вице-премьеров, сохранивших свои посты при передаче премьерских полномочий от Дмитрия Медведева к Михаилу Мишустину, будут расширены. В частности, Татьяне Голиковой, отвечающей за нацпроект «Наука», может быть дополнительно поручено курирование крупнейших институтов страны. Аналогичным образом расширены полномочия и Юрия Борисова, раньше отвечавшего за военно-промышленный комплекс. Ранее министр промышленности Денис Мантуров объявлял, что Юрий Борисов будет куратором «всех отраслей промышленности, которые курирует Министерство промышленности и торговли» (цитата по «Интерфаксу»).
Информацию о том, что Виктория Абрамченко будет отвечать за аграрный сектор, уже подтверждали «Ведомости». «Коммерсантъ» добавляет, что Абрамченко может также заняться вопросами экологического надзора, контроля за недвижимостью и статистики.
Указ о назначении заместителей Мишустина был подписан президентом Владимиром Путиным 22 января. Всего в команде Мишустина девять вице-премьеров – на одного меньше, чем было у Медведева.