В Госдуме заявили о необходимости скорректировать порядок изменения Конституции

Закон о порядке внесения поправок в Конституцию нужно будет корректировать, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Павел Крашенинников. По его словам, это связано с процедурными проблемами при внесении правок, пишет ТАСС. Он уточнил, что в рамках изменения Конституции правки потребуется внести в более чем 30 федеральных конституционных законов, также будет принят федеральный закон о Госсовете.