Политика

В Госдуме заявили о необходимости скорректировать порядок изменения Конституции

Ведомости

Закон о порядке внесения поправок в Конституцию нужно будет корректировать, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Павел Крашенинников. По его словам, это связано с процедурными проблемами при внесении правок, пишет ТАСС. Он уточнил, что в рамках изменения Конституции правки потребуется внести в более чем 30 федеральных конституционных законов, также будет принят федеральный закон о Госсовете.

Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В тот же день президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок. Однако уже 20 января проект поправок был внесен на рассмотрение Госдумы.

В Кремле объяснили спешку с поправками. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, любые инициативы главы государства «реализуются в приоритетном порядке». 23 января состоится рассмотрение поправок в первом чтении. Порядок голосования по законопроекту будет прописан во втором чтении в феврале.

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