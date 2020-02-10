Мишустин оценил в 71 млрд рублей расходы на выплаты ветеранам ВОВ
Премьер Михаил Мишустин оценил в 71 млрд руб. расходы на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Интерфакс». Указ о выплатах ветеранам ранее подписал президент Владимир Путин. Сумма составит 75 000 руб. Обычно единовременные выплаты к годовщине Победы составляли 5000–10 000 руб.
Премьер отметил, что правительству необходимо «оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы выплата поступила вовремя». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, деньги выплатят в апреле-мае 2020 г., их получат 1,15 млн человек из России, Латвии, Литвы и Эстонии. Деньги поступят автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, уточнила она.
Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Ожидается, что на памятные мероприятия приедут многие мировые лидеры. В частности, планируется пригласить президента Украины Владимира Зеленского, сообщал помощник Путина Юрий Ушаков. О желании приехать в Москву 9 мая говорил президент США Дональд Трамп. Путин пригласил его во время встречи в Осаке на саммите G20.