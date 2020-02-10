Мишустин оценил в 71 млрд рублей расходы на выплаты ветеранам ВОВ

Премьер отметил, что правительству необходимо «оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы выплата поступила вовремя». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, деньги выплатят в апреле-мае 2020 г., их получат 1,15 млн человек из России, Латвии, Литвы и Эстонии. Деньги поступят автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, уточнила она.