Преемница Меркель уйдет с поста лидера ХДС и не будет баллотироваться в канцлеры

В прошлую среду ландтаг Тюрингии избрал премьер-министром кандидата от либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Томаса Кеммериха. Его победа стала возможной благодаря поддержке ХДС и АдГ. Союз местного отделения консерваторов с ультраправыми вызвал острую критику со стороны партийного руководства ХДС. «Из-за того что у Кеммериха нет поддержки большинства в ландтаге, ему придется все время заручаться одобрением фракции АдГ», – объяснила Крамп-Карренбауэр в интервью каналу ZDF. Меркель назвала действия ХДС Тюрингии непростительными и «нарушающими самые базовые убеждения»: «Партийные и лично мои, а именно – получение какого бы то ни было большинства за счет поддержки АдГ». В результате уже в субботу Кеммерих ушел в отставку, а руководство правящей коалиции потребовало провести перевыборы земельного премьера и даже новые выборы в тюрингский ландтаг.