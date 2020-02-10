Преемница Меркель уйдет с поста лидера ХДС и не будет баллотироваться в канцлеры
Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр уходит в отставку и не будет баллотироваться от партии на пост канцлера в 2021 г. Об этом она заявила в понедельник на заседании президиума ХДС, сообщает немецкое издание Der Spiegel. При этом она уточнила, что намерена к лету организовать выборы кандидата на пост канцлера. Сразу после этого она покинет должность, но по просьбе нынешнего канцлера Ангелы Меркель останется министром обороны. Отставка Крамп-Карренбауэр произошла на фоне скандала в Тюрингии, где земельное отделение ХДС нарушило «политическое табу» и вступило в негласный альянс с ультраправой «Альтернативой для Германии» (АдГ).
Крамп-Карренбауэр была избрана председателем партии в 2018 г., после того как Меркель заявила, что покидает эту должность, и отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих выборах. При этом она выразила поддержку Крамп-Карренбауэр, поэтому именно ее называли наиболее вероятной преемницей канцлера. Однако рейтинги нового лидера ХДС оставались низкими как внутри партии, так и среди избирателей, напоминает агентство Reuters. Последней каплей стал кризис вокруг выборов главы земельного правительства Тюрингии, который в очередной раз продемонстрировал неспособность Крамп-Карренбауэр разрешить разногласия внутри партии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В прошлую среду ландтаг Тюрингии избрал премьер-министром кандидата от либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Томаса Кеммериха. Его победа стала возможной благодаря поддержке ХДС и АдГ. Союз местного отделения консерваторов с ультраправыми вызвал острую критику со стороны партийного руководства ХДС. «Из-за того что у Кеммериха нет поддержки большинства в ландтаге, ему придется все время заручаться одобрением фракции АдГ», – объяснила Крамп-Карренбауэр в интервью каналу ZDF. Меркель назвала действия ХДС Тюрингии непростительными и «нарушающими самые базовые убеждения»: «Партийные и лично мои, а именно – получение какого бы то ни было большинства за счет поддержки АдГ». В результате уже в субботу Кеммерих ушел в отставку, а руководство правящей коалиции потребовало провести перевыборы земельного премьера и даже новые выборы в тюрингский ландтаг.