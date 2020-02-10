Рособоронэкспорт допустил задержку поставок С-400 Китаю из-за коронавируса
Распространение коронавируса нового типа может повлиять на поставки в Китай систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф», заявил «Интерфаксу» руководитель Рособоронэкспорта Александр Михеев. Могут возникнуть задержки в исполнении контрактов, так как они связаны в том числе с обучением и приемкой техники, уточнил он.
Как сообщил «Ведомостям» источник в российском оборонно-промышленном комплексе, речь идет о проблемах, связанных с поездками в Китай российских специалистов, задействованных в выполнении контракта.
Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, произошла в административном центре Ухань провинции Хубэй в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. По последним данным, в Китае число заразившихся превысило 40 000 человек, из них более 900 человек скончались. После лечения домой были выписаны 3300 человек. За пределами КНР случаи заражения были выявлены у граждан в 24 странах, в том числе два случая были зарегистрированы в России.