Рособоронэкспорт допустил задержку поставок С-400 Китаю из-за коронавируса

Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, произошла в административном центре Ухань провинции Хубэй в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. По последним данным, в Китае число заразившихся превысило 40 000 человек, из них более 900 человек скончались. После лечения домой были выписаны 3300 человек. За пределами КНР случаи заражения были выявлены у граждан в 24 странах, в том числе два случая были зарегистрированы в России.